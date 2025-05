PC Đắk Nông tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2025

Ngay khi tình huống được thực hiện, toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên từ đội trực tiếp xử lý đến hậu cần đã được huy động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy PCTT&TKCN đơn vị. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thao tác chuyên nghiệp, toàn bộ các công việc hoàn thành đúng tiến độ. Các đội tham gia thực hiện nghiêm túc, xử lý tốt tình huống, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Công nhân chuẩn bị thực hiện các thao tác công việc xử lý sự cố

Buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc, thời gian cắt và đóng lại điện đúng theo kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị. Diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là vấn đề rất quan trọng được PC Đắk Nông tổ chức hàng năm nhằm phát hiện và xử lý tốt các sự cố xảy ra trên các tuyến đường dây, bảo đảm lưới điện vận hành liên tục, thông suốt, an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, PC Đắk Nông tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo cán bộ công nhân viên vận dụng những kiến thức được diễn tập vào hoạt động của đơn vị, áp dụng trong quản lý vận hành lưới điện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và an toàn lao động.

Diễn tập tình huống xử lý sự cố làm mất điện

Đây là hoạt động thường niên của công ty không chỉ nhằm rèn luyện năng lực chỉ huy, điều hành mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực tiễn cho lực lượng công nhân quản lý vận hành. Đồng thời, đây là dịp để mỗi cán bộ, công nhân viên rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật, cũng như khả năng xử lý tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Phát biểu đánh giá tại buổi diễn tập, ông Phạm Kim Tứ - Phó Giám đốc PC Đắk Nông nhấn mạnh: “Thông qua buổi diễn tập là dịp để lực lượng công nhân rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp. Đồng thời đây cũng là yếu tố then chốt nhằm xử lý khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai, từ đó đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Công nhân Điện lực Đắk R'lấp tham gia diễn tập

Với quy mô quản lý lưới điện rộng khắp trên toàn tỉnh Đắk Nông, việc đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân đòi hỏi PC Đắk Nông phải nhận diện hết các mối nguy có thể gây sự cố lưới điện. Trong đó thiên tai là mối nguy hàng đầu gây ra sự cố lưới điện, gây thiệt hại và gián đoạn cung cấp điện.

Trong công tác PCTT&TKCN, mục tiêu công ty không để xảy ra các sự cố lớn do thiên tai; các sự cố về đường dây và trạm biến áp do thiên tai phải được khắc phục nhanh chóng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Công ty chỉ đạo các điện lực triển khai công tác diễn tập PCTT&TKCN thực tế tại điểm xung yếu, chủ động khắc phục các điểm yếu trên lưới điện, chủ động đầy đủ cơ sở vật chất để ứng phó với mưa bão.

Ông Phạm Kim Tứ - Phó Giám đốc PC Đắk Nông đánh giá rút kinh nghiệm buổi diễn tập

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, PC Đắk Nông chủ động các giải pháp nỗ lực đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục và ổn định, ứng phó xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với lưới điện do thiên tai gây ra.