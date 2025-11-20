"Phát sốt" với trai đẹp lực lưỡng, nóng bỏng quảng bá nông sản địa phương

Nhân vật gây chú ý là Lin Yangduo, hay còn gọi là Lin Xiaobai, cựu vận động viên kayak và hiện là một influencer với 370.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Gần đây, anh thu hút hàng triệu lượt xem nhờ loạt video quảng bá quả hồng được trồng ở Jingshan, huyện Tân Xương, tỉnh Chiết Giang.

Trong các video, Lin “biến hình” từ một cán bộ thôn nghiêm túc thành chàng trai cơ bắp diện áo ba lỗ hoặc áo tập, thậm chí bóp những quả hồng chín mọng bằng đôi tay lực lưỡng. Anh thường gọi người xem là “baby” bằng tiếng Trung, mời họ mua nông sản hoặc ghé thăm làng.

Một video của Lin đạt 20 triệu lượt xem, thu hút 475.000 lượt thích và 88.000 bình luận, phần lớn đến từ phụ nữ. Nhiều người khen ngợi thân hình của anh, thậm chí đùa rằng họ sẽ mua hàng tùy theo mức độ anh chịu khoe cơ bắp. Trong một video Lin mặc áo ba lỗ, một người bình luận: “Trông anh ấy có vẻ chưa muốn bán hồng lắm. Chị em mình chờ vài ngày nữa nhé". Tuy chỉ là lời nói đùa, nhưng người dân địa phương cho hay hồng năm nay luôn bán hết ngay sau mỗi lần thu hoạch.

Các video của chàng trai 28 tuổi đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng, phần lớn đến từ khán giả nữ. Ảnh: QQ.com.

Lin nói giá quả hồng không hề tăng dù nhu cầu lớn.

Mặc dù được gọi là “cán bộ thôn”, Lin không phải công chức. Anh là nhân sự được huyện Tân Xương và thành phố Thiệu Hưng thuê để quảng bá văn hóa, du lịch và nông sản địa phương. Thù lao cụ thể không được công bố.

Xuất thân từ tỉnh Quảng Đông, Lin theo kayak chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi, giải nghệ năm 2015 và theo học ngành thể thao thành tích cao tại một trường cao đẳng ở quê nhà. Trong thời gian ấy, anh bắt đầu làm nội dung mạng xã hội.

Ban đầu, Lin vận hành một kênh về thú cưng. Sau khi gặp một vlogger ở Tân Xương, cả hai chuyển sang quảng bá nông sản. Tài khoản của họ tăng 700.000 người theo dõi chỉ sau 7 tháng. Lin cũng từng giúp một nông dân bán 150kg việt quất chỉ trong nửa giờ.

Tháng 4 năm nay, Lin được bổ nhiệm làm bí thư chi đoàn thanh niên của làng, chính thức phụ trách quảng bá hình ảnh địa phương trên mạng. Anh cho biết sau mùa hồng kết thúc vào tháng 11, anh sẽ tập trung quảng bá du lịch. Trong tương lai, Lin hy vọng có thể giúp tiêu thụ nông sản quê nhà ở Quảng Đông.