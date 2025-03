Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11: Lộ diện kẻ sát hại mẹ ruột khiến Park Hyung Sik phẫn nộ?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10 mở đầu là cuộc trò chuyện giữa Giám đốc Seo Dong Ju và Heo Il Do (Lee Hae Young) - con rể của Chủ tịch Tập đoàn Daesan. Giám đốc Seo cho biết, anh sẽ trở lại làm việc tại tập đoàn sau biến cố mất trí nhớ. Dong Ju cũng thừa nhận, anh cứu sống II Do là để trả thù, đồng thời nhấn mạnh sẽ "lợi dụng điểm yếu" khi ông ta không ít lần muốn trừ khử anh.

Ở diễn biến khác, Heo Il Do khiến "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) phẫn nộ khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, ông Cha Gang Cheon - Chủ tịch Tập đoàn Daesan quyết định trao vị trí Phó Chủ tịch cho Trưởng phòng Thư ký Choi Gi Hyeon thay vì giao trọng trách này cho Heo Il Do.

Vì quá tức giận nên ông Yeom Jang Seon đã đánh Il Do, đồng thời chất vấn ông ta về lý do để cho Dong Ju sống sót. Lúc này, Il Do đổ lỗi cho sự xuất hiện của con trai Tae Yun đến thăm Dong Ju tại bệnh viện nên mới khiến ông ta sai sót. Heo Il Do cũng nghĩ ra kế hoạch tiếp quản Tập đoàn Daesan để đủ ngân sách nhằm lôi kéo "thế lực ngầm".

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10: Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) không hài lòng khi Heo Il Do không được giao cho vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn Daesan. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Tuy nhiên, kế hoạch của Heo Il Do và Yeom Jang Seon bị Giám đốc Seo cản trở khi anh chàng muốn đưa Ji Seon U - con trai riêng của ông Cha Gang Cheon trở về quản lý tập đoàn. Dong Ju cũng đưa ra lời khuyên cho bà Ji Yeong Su - mẹ đẻ của Ji Seon U nên kết hôn hợp pháp với Chủ tịch Cha để con trai có được vị trí vững chắc tại tập đoàn, đồng thời tiết lộ thân phận thật của Seon U.

Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) ngỡ ngàng khi chồng đưa ra lời đề nghị kết thúc cuộc sống hôn nhân của cả hai bị sắp đặt. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Khép lại phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10, Dong Ju đi tìm sự thật về bố mẹ đẻ của anh. Thời điểm này, Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) ngỡ ngàng khi chồng đưa ra lời đề nghị kết thúc cuộc sống hôn nhân của cả hai bị sắp đặt. Khi gặp Eun Nam, Dong Ju sốc khi biết người đàn ông trong tấm ảnh ôm anh lúc còn nhỏ chính là bố của Eun Nam.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11: Kẻ sát hại mẹ ruột lộ diện khiến Park Hyung Sik phẫn nộ?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11 lên sóng vào tối 28/3 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ phân cảnh Giám đốc Seo Dong Ju trò chuyện với Thư ký Gong. "Xin hãy giữ bí mật việc tôi là đứa trẻ tên Seong Hyeon cho tới cùng", Dong Ju nói.

Phía Thư ký Gong, bà cảnh báo Dong Ju nên từ bỏ Eun Nam để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này càng khiến Giám đốc Seo thêm quyết tâm tìm hiểu về sự thật bị chôn vùi.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11: Giám đốc Seo Dong Ju phẫn nộ khi trò chuyện với Thư ký Gong về chuyện quá khứ. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Theo Eun Nam, kẻ sát hại bố cô và mẹ của Dong Ju chính là Heo Il Do. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11, Eun Nam cũng tiết lộ với Dong Ju rằng, Heo Il Do là kẻ sát hại bố của cô và mẹ của anh. Điều này khiến Giám đốc Seo không thể kìm nén được cảm xúc khi một lần nữa trò chuyện với Thư ký Gong: "Bà nghĩ Seong Hyeon đã chết nhưng cậu ta lại xuất hiện với cái tên Seo Dong Ju. Bà vẫn muốn cậu ấy chết đi sao?".

Ở diễn biến khác, Ji Seon U chính thức xuất hiện tại Tập đoàn Daesan kèm lời giới thiệu của bố - Chủ tịch Cha Gang Cheon: "Giám đốc Seo sẽ giúp con, nên hãy bắt đầu tìm hiểu các hoạt động của công ty đi".

Liệu Seo Dong Ju có biết được sự thật về bố mẹ đẻ trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11? Giám đốc Seo sẽ làm gì để vừa bảo vệ được tình yêu, đồng thời khiến Heo Il Do và những kẻ đứng sau ông ta phải trả giá?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối 28/3.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 11: Lộ diện kẻ sát hại mẹ ruột khiến Park Hyung Sik phẫn nộ. (Nguồn clip: Instagram sbsdrama.official)