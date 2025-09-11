Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và hiệp hội tập trung phân tích những nội dung vướng mắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là bất cập khi áp dụng bảng giá đất tiếp cận thị trường khiến tiền sử dụng đất tăng cao đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng (từ đất nông nghiệp sang đất ở để giao cho con), gây khó khăn cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung.

Nhóm 1 là các nội dung đã được nêu trong Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18.

Nhóm 2 là các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng bộ hệ thống pháp luật và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật.

Nhóm 3 là các nội dung sửa đổi liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề xuất cơ chế điều chỉnh bảng giá đất hàng năm bằng hệ số

Tại cuộc họp, GS. Hoàng Văn Cường đề xuất thu hẹp phạm vi Nhà nước thu hồi đất, chỉ áp dụng cho mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh. Với các dự án thương mại - dịch vụ nên để doanh nghiệp, người dân thỏa thuận, chỉ khi đa số hộ dân (75 - 80%) đồng thuận mới cân nhắc thu hồi bắt buộc.

Nhiều ý kiến tương tự lưu ý cần phân định rõ giữa đấu giá và đấu thầu: Đấu giá áp dụng với khu đất đã có hạ tầng, quy hoạch ổn định; đấu thầu dùng để chọn nhà đầu tư có năng lực, phương án phát triển tốt, không chỉ dựa trên giá.

Về bảng giá đất, các đại biểu đề xuất giữ chu kỳ 5 năm nhưng bổ sung cơ chế điều chỉnh hàng năm bằng hệ số, hoặc xây dựng lại bảng giá khi biến động lớn, nhằm phản ánh sát thị trường và tránh lãng phí nguồn lực.

Với đề xuất này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, việc quy định nhóm đất mới cần chọn lọc, tránh liệt kê tràn lan gây chồng chéo. Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất bổ sung lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng; đồng thời mở thêm cơ chế để Thủ tướng quyết định trường hợp đặc biệt, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

GS. Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, Bộ đang xây dựng dự thảo văn bản tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ tài chính khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Theo đó, sẽ có quy định cụ thể cho từng trường hợp trong và ngoài hạn mức, số lần được hưởng ưu đãi.

Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung quy định rõ ràng về miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hoặc giao Chính phủ quyết định hằng năm và báo cáo Quốc hội, bảo đảm tính minh bạch, ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng chặt chẽ, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý và thực tiễn thi hành.

Liên quan đến quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng khẳng định doanh nghiệp được chọn phương thức trả tiền thuê đất một lần hoặc hằng năm. Nếu trả tiền thuê đất một lần thì người thuê đất được thế chấp tài sản gắn liền với đất, còn những quy định thí điểm về thế chấp tài sản gắn liền với đất trả tiền thuê đất hàng năm "chỉ đưa vào luật sau khi đã tổng kết đầy đủ".

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu cần có quy định đối với trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh… hoặc do Nhà nước điều chỉnh quy hoạch khiến người sử dụng đất chậm nộp tiền sử dụng đất, không để phát sinh khoản thu bất hợp lý đối với doanh nghiệp, người dân…