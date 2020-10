Quảng Nam: Nhiều huyện miền núi cao bị sạt lở, cô lập

Trưa 10/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam báo cáo nhanh từ 7h ngày 6/10 đến 7h ngày 8/10, các địa phương trong tỉnh đã có mưa rất to.

Tổng lượng mưa tại một số trạm như tại Hiên là 465mm, Phước Sơn là 261mm, Thành Mỹ là 503mm, Hội Khách là 542mm, Ái Nghĩa là 430mm, Trà My là 268mm, Tiên Phước là 388mm, Hiệp Đức là 418mm, Nông Sơn là 467mm, Giao Thủy là 394mm, Câu Lâu là 410mm, Hội An là 386mm; Tam Kỳ là 405mm và Tây Giang là 291mm, A Nông là 276mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều huyện miền núi ở Quảng Nam bị sạt lở, chia cắt một số xã vùng cao.

Tính đến sáng 8/10, về tình hình nguồn nước đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, có 2 hồ đầy nước là Đá Vách, Thạch Bàn; 4 hồ tích trên 60% dung tích hữu ích, còn lại đang tích dưới 50% dung tích hữu ích. Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý, hiện nay, các hồ đang tích nước, ngoài ra có một số hồ vẫn chưa tích để đảm bảo an toàn hồ trong mùa mưa bão như hồ 3/2, Thành Công, Cửu Kiến, Ồ Ồ. Đặc biệt, ghi nhận nhanh, tại các huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, một số trường học đã cho học sinh nghỉ học để phòng, chống lũ lụt.

Người dân huyện miền núi cao Nam Trà My đang tất bật xử lý các điểm sạt lở để thông đường.

Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi cao Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết hiện nay, lượng mưa trên địa bàn tăng dần và liên tục, lũ các sông suối đang lên. Dự báo xuất hiện lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng hơn đợt mưa do ảnh hưởng bão số 5 gây ra.

Hiện, trên các tuyến đường giao thông, tại các vị trí bị sạt lở do cơn bão số 5 gây ra tiếp tục sạt lở. Cụ thể, tại đường Hồ Chí Minh bị sạt lở tại các vị trí Km438+700, Km437+200, Km433+500, Km431+750, Km430+750, Km430, Km429+200, Km427+600; Tuyến đường ĐT606 sạt lở tại các vị trí Km1+100, Km2+650, Km3+700, Km6+500, Km7+100, Km15+900, Km16+400, Km 33 (suối Tacon, điểm dừng chân Hoa Lan Rừng), Km48 (đường vào Rừng Pơmu)….

"Huyện đã tổ chức lực lượng sơ tán khẩn cấp 13 hộ có nguy cơ sạt lở ta luy âm, ta luy dương tại xã Lăng (thôn Tary 8 hộ, Aró 5) đến nơi ở an toàn. Tại thôn Xa'ơi, xã Avương (gần cầu Hai Dòng), 6 hộ dân sinh sống gần bờ sông Avương đã tiến hành di dời tài sản và các vật nuôi và các vật dụng thiết yếu đến nơi an toàn. Sơ tán 6 hộ dân dưới chân công trình Trường THPT Võ Chí Công (xã Axan). Đặc biệt, một số xã vùng cao đã bị chia cắt do bị sạt lở, các học sinh ở các xã bị chia cắt này sẽ được nghỉ học để phòng chống lũ lụt…", ông Linh thông tin.

Người dân phụ giúp di dời nhà dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Còn tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn xã Trà Vân có nhà của hộ ông Hồ Văn Hoành (thôn 1) bị sạt lở ta luy âm. Lực lượng xung kích đã được huy động để tháo dỡ nhà và cho di dời. Tuyến đường về thôn 3 xã Trà Mai, thôn 5 xã Trà Cang, thôn 1 xã Trà Tập, tuyến đường quốc lộ 40B đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi Trà Don đều bị sạt lở.

"Đặc biệt, Trường Mẫu giáo Họa Mi và Trường Tiểu học làng ông Sinh, thôn 1; Khu bếp ăn tập thể trường THCS Trà Vân có nguy cơ sạt lở đất. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, UBND xã Trà Vân chỉ đạo lực lượng xung kích tháo dỡ nhà cửa và di chuyển đến nơi an toàn. Huy động lực lượng tháo dỡ nhà cửa và dựng tạm nhà cho hộ ông Hồ Văn Hoành đến nơi ở an toàn. Chỉ đạo UBND các xã tạm thời khắc phục, dọn dẹp cây ngã đổ và đất đá để phục vụ việc lưu thông cho người dân nhằm đảm bảo an toàn…", lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết.