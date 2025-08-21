Quốc khánh 2/9: Hà Nội lắp hơn 1.000 nhà vệ sinh miễn phí, du khách nước ngoài ấn tượng điều gì?

Nhiều nhà hàng, người dân mở cửa cho du khách đi vệ sinh miễn phí dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới. Clip: Trung Hiếu.

Tới Hà Nội du lịch dịp Quốc khánh 2/9, du khách nước ngoài “thích thú” khi được đi vệ sinh... miễn phí

Những ngày cuối tháng 8, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, phố phường tấp nập du khách trong và ngoài nước đổ về chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong dòng người ấy có chị Lina, một du khách đến từ Phần Lan, lần đầu đặt chân tới Việt Nam.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Lina cho biết, ngoài không khí lễ hội sôi động, điều khiến chị ấn tượng nhất trong chuyến du lịch lần này là một trải nghiệm hết sức đặc biệt: “Chỉ trong vài ngày ở Hà Nội, tôi đã được rất nhiều người nhiệt tình cho sử dụng nhà vệ sinh miễn phí, ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố”.

Nữ du khách nước ngoài này tâm sự: “Ở châu Âu, hiếm khi bạn được dùng nhà vệ sinh miễn phí, gần như ở đâu cũng phải trả tiền. Nhưng ở Hà Nội, ai cũng thân thiện, tôi có thể bước vào và dùng thoải mái. Thậm chí, còn rất sạch sẽ. Điều này khiến tôi có ấn tượng rất tích cực về thành phố”.

Chị Lina cho biết, chị rất ấn tượng vì nhiều nơi ở Hà Nội tạo điều kiện cho du khách đi vệ sinh miễn phí khi đi ngang qua. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo chị Lina, sự thân thiện ấy không chỉ giúp du khách cảm thấy thoải mái hơn trong hành trình khám phá, mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh một Hà Nội hiếu khách, văn minh. “Một điều nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến chuyến đi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy người dân Hà Nội luôn sẵn sàng mở lòng để đón chào du khách”, chị nói.

Bà Đặng Thị Huệ (63 tuổi), sống tại một ngôi nhà nhỏ ở phường Hoàn Kiếm, cho biết từ nhiều năm nay, gia đình bà đã quen với việc có du khách ghé xin đi nhờ nhà vệ sinh. “Thấy họ lúng túng đứng ngoài đường, tôi cũng ái ngại. Người ta đi chơi xa, không rành đường sá, nên tôi mở cửa cho vào dùng”, bà Huệ chia sẻ.

Vòi nước để khách có thể rửa tay sau khi đi vệ sinh nhờ tại nhà bà Huệ. Ảnh: Trung Hiếu.

Với bà Huệ, mỗi lần giúp đỡ một vị khách lạ đều mang lại cho bà một chút niềm vui. “Khách đến rồi đi, nhưng ấn tượng họ mang theo chính là sự cởi mở, mến khách của người Hà Nội. Tôi nghĩ đó cũng là cách mình góp một phần nhỏ vào việc làm đẹp thêm hình ảnh của Thủ đô”, bà nói.

Hà Nội bố trí hơn 1.000 nhà vệ sinh miễn phí để phục vụ du khách dịp 2/9. Ảnh: Trung Hiếu.

Để phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội bố trí hơn 1.000 nhà vệ sinh miễn phí. Riêng tại các điểm trọng yếu như Quảng trường Ba Đình, tuyến đường diễu binh diễu hành và khu vực bắn pháo hoa đã có 612 nhà vệ sinh được lắp đặt. Ngoài ra, khoảng 400 nhà vệ sinh khác từ cơ quan, trường học, bệnh viện và một số hộ dân cũng được huy động để phục vụ cộng đồng.

Dịp Quốc khánh 2/9: Nhiều nhà hàng ở Hà Nội mở cửa nhà vệ sinh miễn phí, có nơi còn phát nước cho du khách

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, không chỉ người dân Thủ đô sẵn sàng mở cửa nhà mình cho du khách ghé dùng nhà vệ sinh, mà nhiều nhà hàng, quán ăn tại khu vực trung tâm cũng hưởng ứng hoạt động này. Trong những ngày cao điểm lễ hội, họ không chỉ mở cửa nhà vệ sinh miễn phí mà còn chuẩn bị thêm nhiều tiện ích, coi đây như một cách phục vụ cộng đồng.

Chị Đỗ Thị Lâm Oanh (24 tuổi) - quản lý một nhà hàng chay trên đường Quán Thánh cho biết, nhà hàng mang thông điệp “Trao gửi niệm lành”, tức là trao đi những điều thiện lành và tích cực. Nhân dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, nhà hàng muốn lan tỏa tinh thần ấy bằng hành động cụ thể, đó là mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho cộng đồng.

Nhà vệ sinh tại nhà hàng của chị Oanh thường xuyên được lau dọn sạch sẽ để có thể hỗ trợ các vị khách có nhu cầu. Ảnh: Trung Hiếu.

“Đây cũng là cách chúng tôi đóng góp một phần nhỏ cho Tổ quốc, đồng thời mang lại sự tiện lợi cho du khách từ khắp nơi đến Hà Nội”, chị Oanh chia sẻ.

Theo chị Oanh, nhà hàng hiện có 3 nhà vệ sinh. Để chuẩn bị cho những ngày cao điểm, toàn bộ được dọn dẹp, trang bị đầy đủ giấy vệ sinh, giấy lau tay, thậm chí cả dây buộc tóc và lược cho khách nữ.

“Nếu đông quá, không ngoại trừ khả năng sẽ có lúc quá tải, nhưng chúng tôi tin rằng du khách sẽ thông cảm. Quan trọng là nhà hàng luôn sẵn sàng để mọi người bước vào và thấy thoải mái, không phân biệt ai, giàu hay nghèo, trong hay ngoài nước”, chị bày tỏ.

Không chỉ dừng ở đó, nhà hàng còn dự kiến phát 1.000 chai nước miễn phí trong 5 ngày diễn ra diễu binh. “Đây là dịp để du khách nhớ đến Hà Nội không chỉ bởi không khí lễ hội, mà còn bởi những cử chỉ nhỏ bé, chân thành”, chị Oanh bày tỏ.

Còn anh Nguyễn Tiến Việt - quản lý một nhà hàng ở phường Hoàn Kiếm thông tin: “Không phải đợi đến dịp lễ này, mà từ ngày mở cửa, khách đi ngang qua cần ghé vệ sinh thì chúng tôi đều sẵn sàng. Với chúng tôi, khách dùng nhà vệ sinh cũng như khách đến ăn, đều được dọn dẹp và phục vụ sạch sẽ như nhau”.

Anh Việt cho biết, kể từ khi nhà hàng đi vào hoạt động, khách đi ngang qua cần ghé vệ sinh đều được hỗ trợ. Ảnh: Trung Hiếu.

Anh cho rằng, sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một dịp đặc biệt và nếu có thể góp một phần nhỏ giúp xã hội và du khách cảm thấy thoải mái hơn, thì đó cũng là niềm vinh dự của nhà hàng.

“Trong dịp đại lễ 2/9, tinh thần chung của cả người dân lẫn du khách khi đến Hà Nội đều là sự vui vẻ, hồ hởi và nồng nhiệt. Do đó, mình tin rằng không chỉ riêng nhà hàng mình mà rất nhiều nhà hàng trên địa bàn thành phố đều sẵn sàng nhiệt tình hỗ trợ du khách có nhu cầu đi vệ sinh miễn phí”, anh Việt nói.