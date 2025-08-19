Ngày 19/8/2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) tổ chức Lễ động thổ Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân. Đây là 1 trong 250 dự án, công trình từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu; hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tham dự sự kiện có ông Trần Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành tỉnh Quảng Trị cùng các đối tác của BAF Việt Nam.

Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân được đầu tư với tổng số vốn 2.000 tỷ đồng, quy mô sản lượng 15.000 lợn nái và 450.000 lợn thịt và cũng đồng thời là dự án khởi công có quy mô lớn nhất của BAF tính đến thời điểm hiện tại.

BAF thiết kế trang trại Gia Hân theo mô hình chăn nuôi công nghệ cao - hiện đại, được chuyển giao từ Muyuan – tập đoàn thực phẩm và chăn nuôi heo lớn nhất thế giới của Trung Quốc như:

Các đại biểu thực hiện nghi thức đọng thổ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân, Quảng Trị.

Hệ thống an toàn sinh học 5 lớp và lọc không khí 4 lớp giúp BAF chủ động ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi và các bệnh dịch khác;

Hệ thống và các thiết bị quản lý chăn nuôi thông minh giúp giám sát – chẩn đoán sức khỏe vật nuôi và điều chỉnh môi trường chuồng trại phù hợp;

Đầu tư chuẩn chỉnh cho hệ thống khử mùi, khử khuẩn, công nghệ quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi vừa giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên, vừa tái chế hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp cụ thể như: sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời; quản lý và tái sử dụng nguồn chất thải từ chăn nuôi thành nguồn tài nguyên hữu ích theo mô hình kinh tế tuần hoàn như tái sử dụng nước, tạo nguồn phân bón hữu cơ cho nông nghiệp, chủ động kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính hàng năm theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) của thế giới…

bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty CPNN BAF Việt Nam phát biểu tại lễ động thổ dự án.

“Khi quản trị và đảm bảo an toàn sinh học tốt, doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu được rủi ro dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của đàn heo, tăng hiệu quả kinh doanh mà còn có đóng góp quan trọng vào việc ổn định nguồn cung thịt sạch, truy xuất nguồn gốc an toàn với giá cả hợp lý cho thị trường. BAF Việt Nam nỗ lực cùng với các dự án trọng điểm khác đưa Quảng Trị trở thành điểm sáng về chăn nuôi công nghệ cao nói riêng và phát triển nông nghiệp hiện đại – bền vững nói chung”, bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam phát biểu tại lễ động thổ dự án.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị là tỉnh có truyền thống sản xuất nông nghiệp, trong đó chăn nuôi giữ vai trò chủ lực với giá trị sản xuất của ngành tăng trưởng ổn định từ 8-10%/năm. Bằng nhiều phương án triển khai quyết liệt, ngành chăn nuôi của tỉnh đã chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ từ mô hình nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại hiện đại, thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn.

Ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị là tỉnh có truyền thống sản xuất nông nghiệp, trong đó chăn nuôi giữ vai trò chủ lực và đánh giá cao dự án của BAF triển khai tại Quảng Trị.

“Khi hoàn thành, Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực: tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương; gia tăng giá trị nông sản; đóng góp ngân sách; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Dự án cũng góp phần hình thành chuỗi giá trị khép kín từ thức ăn chăn nuôi – chăn nuôi – giết mổ – chế biến – tiêu thụ, qua đó định vị và khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, dự án mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các quốc gia tiên tiến, củng cố vị thế của tỉnh như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nông nghiệp công nghệ cao", ông Hồ Phong nói.

Đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng đánh giá cao quy mô và sự đầu tư của doanh nghiệp đối với dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Trị.

Dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao Gia Hân của Công ty BAF được triển khai đúng thời điểm vàng để chuyển đổi ngành, kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cung cấp chiến lược phát triển của ngành chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng một loạt các công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất thế giới lần đầu tiên áp dụng trong chăn nuôi tại Việt Nam, là minh chứng rõ nét cho sự phát triển hiện đại và bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh, ngành chăn nuôi tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức từ dịch tả lợn châu Phi. Song song đó, ngành cũng định hình xu hướng chuyển đổi và hiện đại hóa sang hình thức trang trại tập trung quy mô lớn, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường. Do đó, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tiến gần đến các mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Bà Bùi Hương Giang, đại diện Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam trao tặng 30 căn nhà tình nghĩa, trị giá 1,8 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Quảng Trị xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bà Bùi Hương Giang khẳng định, từ kinh nghiệm được chuyển giao bởi tập đoàn chăn nuôi lớn nhất thế giới Muyuan, BAF tự tin nâng cấp hệ thống đảm bảo an toàn sinh học cùng trình quản lý chất thải chăn nuôi, tái chế và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên trên cơ sở ứng dụng công nghệ.

Từ đó đảm bảo nguồn cung thịt sạch, truy xuất nguồn gốc với giá cả hợp lý cho thị trường, góp phần bình ổn và đảm bảo an ninh lương thực – thực phẩm; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn; đặt nền móng vững chãi cho mục tiêu phát triển bền vững – một mục tiêu đang được chú trọng bởi tất cả các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Cũng nhân dịp này, bà Bùi Hương Giang, đại diện cho Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam trao tặng 30 căn nhà tình nghĩa, trị giá 1,8 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Quảng Trị xóa nhà tạm, nhà dột nát.