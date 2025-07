Đại tá Trần Trung Hiếu giữ vai trò Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08). Ảnh: Chinh Hoàng

Với quyết định tổ chức lại lực lượng sau khi hợp nhất CSGT từ hai tỉnh lân cận, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) hiện gồm 1 Trưởng phòng, 8 Phó Trưởng phòng cùng 38 đội, trạm chuyên biệt phụ trách nhiều lĩnh vực từ tuần tra đô thị, đường thủy đến đăng ký, sát hạch lái xe.

Đại tá Trần Trung Hiếu giữ vai trò Trưởng phòng CSGT, chính thức lãnh đạo bộ máy mới được đánh giá là quy mô và đa chức năng. Việc sáp nhập này không chỉ đơn thuần là thay đổi tổ chức mà còn là chiến lược tăng cường năng lực kiểm soát và phản ứng nhanh trên toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phòng CSGT Công an TP.HCM có 38 đội, trạm



Theo quyết định mới, tổ chức bộ máy của Phòng CSGT gồm 1 Trưởng phòng là đại tá Trần Trung Hiếu cùng 8 Phó Trưởng phòng và 38 đội, trạm, gồm:



1. Đội Tham mưu



2. Đội Chính trị - Hậu cần



3. Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông



4. Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông



5. Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông



6. Đội Tuần tra, dẫn đoàn



7. Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy



8. Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ



9. Đội Cảnh sát đường thủy số 1



10. Đội Cảnh sát đường thủy số 2



11. Đội Cảnh sát đường thủy số 3 (trên cơ sở Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương)



12. Đội Cảnh sát đường thủy số 4 (trên cơ sở Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)



13. Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành



14. Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ



15. Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn



16. Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất



17. Đội Cảnh sát giao thông An Sương



18. Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu



19. Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh



20. Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc



21. Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn



22. Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm



23. Đội Cảnh sát giao thông An Lạc



24. Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái



25. Đội Cảnh sát giao thông số 1 (trên cơ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương)



26. Đội Cảnh sát giao thông số 2 (trên cơ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)



27. Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc



28. Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước



29. Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc



30. Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13



31. Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Xuân



32. Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát



33. Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát



34. Trạm Cảnh sát đường thủy Cây Khô



35. Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh



36. Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái



37. Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra



38. Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ



Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP.HCM có thể liên hệ qua:



- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521



- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08



- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn



Hoặc trang Zalo official account: Phòng CSGT TP.HCM, để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.