Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:47 GMT+7

"Siêu đô thị" lấn biển Cần Giờ: Chuyên gia nói về công nghệ lấn biển, người dân bàn chuyện sinh kế

+ aA -
Quang Dương Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:47 GMT+7
"Siêu đô thị" lấn biển Cần Giờ đang dần thành hình. Các chuyên gia nhận định dự án là bước tiến táo bạo về kỹ thuật lấn biển, trong khi người dân địa phương tin tưởng vào tương lai khởi sắc khi sinh kế, hạ tầng và du lịch được mở rộng.
Khởi công vào tháng 4/2025, dự án đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise có tổng diện tích 2.870 ha nằm tại phía Đông Nam TP.HCM, hướng ra biển. Sau gần nửa năm thi công, đại công trình đô thị lấn biển Cần Giờ đã dần thành hình.

Trao đổi với báo chí, bà Phan Thiên Lý - Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes Green Paradise, cho biết đến tháng 11, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 gồm đắp nền và chống xói lở. Cùng thời điểm này, chủ đầu tư sẽ khởi công các hạng mục chính như sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng…

Phần hạ tầng các tuyến đường chính và hạ tầng giai đoạn 1 đang được gấp rút triển khai; giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ 6/2026. Các công trình nhà ở thấp tầng của khu vực tuyến đường trục chính, tuyến giáp mặt bờ biển sẽ được thi công vào đầu tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026.

Hiện trạng công trình khu đô thị lấn biển Cần Giờ ngày 23/10/2025. Ảnh: Quang Dương

Siêu đô thị lấn biển bằng công nghệ hiện đại

Công đoạn quan trọng tiên quyết của dự án đô thị lấn biển Cần Giờ là công nghệ lấn biển. Kiến trúc sư (KTS) Khương Văn Mười - nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội KTS TP.HCM phân tích, hiện nay địa chất khu vực biển Cần Giờ vốn là vùng cửa sông – cửa biển, địa chất hình thành bởi nhiều lớp trầm tích. Phía trên bề mặt là lớp cát pha bùn sét mềm dày 18–24m; bên dưới là các lớp sét – cát pha. Các lớp này có trạng thái dẻo đến nửa cứng.

Ở độ sâu 36-40m, đất nền vùng ven biển trở nên rắn chắc với các lớp cát chặt và đất cứng, nền tảng lý tưởng để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

KTS Khương Văn Mười đánh giá về việc lấn biển của công trình. Ảnh: Quang Dương

Vingroup cho biết, sau nghiên cứu các công ty tư vấn thiết kế xây dựng sẽ áp dụng giải pháp móng phù hợp với từng loại công trình. Cụ thể, đối với công trình thấp tầng, cọc ép sẽ được đưa xuống lớp đất tốt ở độ sâu khoảng 36–40m. Riêng với các công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được lựa chọn, với mũi cọc đặt ở tầng đất chặt ở độ sâu từ 65–80m.

Băng qua rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, hướng ra biển gặp đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam

Để xử lý nền đất Cần Giờ, dự án áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt. Phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền.

PGS.TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, chuyên gia về thủy lợi và phát triển bền vững cũng cho rằng, dự án lấn biển Cần Giờ lấn ra biển dự kiến khoảng 3-4 km. Tuy nhiên, việc phát triển không đồng nghĩa với việc san lấp toàn bộ khu vực này. Dự án sẽ hình thành một hồ nước mặn nhân tạo khổng lồ, quy mô khoảng 800ha.

PGS.TS Phạm Văn Song đánh giá tác động môi trường biển của dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quang Dương

“Trước đây, từng có lo ngại việc lấn biển có thể làm thay đổi chế độ thủy lực, dòng chảy ven bờ, nhưng các mô hình tính toán thủy lực đã được nghiên cứu kỹ và chứng minh rằng dự án hầu như không gây tác động đáng kể đến khu vực bờ biển. Ngoài ra, với hệ thống kè bảo vệ kiên cố được thiết kế bao quanh, công trình còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bờ, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong tương lai”, ông Song cho biết.

Chính quyền, người dân chờ ngày khởi sắc

Về phía địa phương, dự án Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng đánh thức “cô gái đẹp” Cần Giờ. Bà Võ Thị Diễm Phượng – Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết, chủ đề của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là xây dựng và phát triển Cần Giờ trở thành khu đô thị thương mại – dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững, gắn với phát triển kinh tế biển. Hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai, trong đó nổi bật là khu đô thị lấn biển.

Bà Võ Thị Diễm Phượng (thứ 2 từ trái sang) và những người dân Cần Giờ chia sẻ câu chuyện xoay quanh dự án lấn biển. Ảnh: Quang Dương

“Chúng tôi cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt từng ngày của Cần Giờ và tin tưởng rằng, khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, người dân sẽ thấy rõ hơn những lợi ích và hiệu quả mà các dự án mang lại,” bà Phượng nhấn mạnh.

Cần Giờ tăng tốc: Diện mạo đại đô thị biển dần hiện rõ sau nửa năm khởi công

Trong buổi tọa đàm mới đây (ngày 23/10), người dân sống quanh dự án cũng được mời đến để chia sẻ ý kiến. Bà Trần Thị Thể, người dân gắn bó nhiều năm với vùng đất Cần Giờ, chia sẻ: “Trước đây, đi lại rất khó khăn, phải qua sông bằng phà, đường sá lầy lội. Nay nghe tin sắp có cầu, có metro, có cả siêu đô thị, tôi rất vui. Tương lai, du khách sẽ đến đông, bà con có cơ hội buôn bán, phát triển kinh tế. Người lớn như chúng tôi sẽ khuyên con cháu học nghề du lịch, nhà hàng để làm việc ngay trên quê hương mình”.

Trong khi đó, bà Đỗ Ngọc Hường cho biết, ban đầu người dân cũng lo lắng dự án sẽ làm xáo trộn cuộc sống. Nhưng khi công trình triển khai, lượng người đến làm việc tăng, buôn bán nhộn nhịp, nhiều hộ có thêm thu nhập.

Dự án lấn biển lần này, được kỳ vọng "thay da đổi thịt" vùng đất ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Q.D

“Có con cháu trước kia làm ở thành phố nay về quê làm bảo vệ, nhân viên vườn ươm, thu nhập 10–12 triệu đồng/tháng. Con cháu tôi cũng chọn học ngành quản lý khách sạn để sau này làm việc tại Cần Giờ. Người dân chúng tôi thực sự phấn khởi và tin tưởng vào sự đổi thay của quê hương,” bà nói.

Dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng trở thành một siêu đô thị điểm nhấn, nổi bật của TP.HCM. Dự án này sở hữu địa thế hiếm có với phía trước là biển cả bao la và sau lưng là một hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú – kỳ quan dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là “lá phổi xanh” của khu vực.

Dự án Vinhomes Green Paradise có thể kết nối tốt nhờ các siêu dự án hạ tầng đang được kỳ vọng đầu tư, gồm:
Tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Giờ với vận tốc lên đến 350 km/h, hoạt động liên tục giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến dự án còn 12 phút.
Tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu do Vingroup đề xuất đầu tư theo hình thức BT, rút ngắn thời gian di chuyển Vũng Tàu – Cần Giờ xuống còn khoảng 10 phút.
Cầu Cần Giờ dự kiến khởi công năm 2026 với 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp, tổng chiều dài tuyến 7,3 km. Cầu đi dọc đường 15B, cắt qua đường Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía nam.
Nút giao từ cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác dự kiến khởi công giữa năm 2026 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ vào trung tâm TP.HCM và các vùng lân cận. Với đường hàng không, sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ kết nối nhanh chóng tới Cần Giờ thông qua Quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức – Long Thành.
Trước mắt, chủ đầu tư tài trợ thêm 3 chiếc phà 200 tấn để tăng cường cho tuyến Bình Khánh – Cần Giờ. Toàn bộ chi phí vận hành phà hiện đều do Vingroup chi trả. Ngoài ra, Vinhomes triển khai tuyến tàu thủy cao tốc từ bến Bạch Đằng đi đến bến phà Bình Khánh – Cần Giờ, thời gian di chuyển khoảng 30 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ TP.HCM đến Cần Giờ.

