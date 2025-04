"Soi" thù lao năm 2024 của các sếp ngành dược

Nam Dược, Dapharco lãi lớn vẫn không mở rộng "hầu bao"

Năm 2024 ghi nhận doanh thu bán hàng của Công ty CP Nam Dược (Nam Dược) tăng suýt soát 15%, lên thành 1.023 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 18,4%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12%, lợi nhuận thuần Nam Dược mang về là 127,5 tỷ đồng, tăng 5,4% so với 2023. Thêm một số chi phí khác và thuế có tăng nhẹ, cuối kỳ Nam Dược vẫn mang về 98,7 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 2,3% so với năm 2023.

Đáng chú ý, dù ghi nhận tăng trưởng, lãi sau thuế đạt gần trăm tỷ, nhưng thù lao chi trả các thành viên HĐQT của Nam Dược đã được thu nhỏ, thấp hơn tới 26,2% so với thù lao nhận trong năm 2023.

Cụ thể, 5 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT Lã Xuân Hạnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Giang, ông Hoàng Minh Châu, ông Lê Văn Sản, bà Dương Thị Lan đều nhận trên 1 tỷ đồng vào năm 2023, thì sang tới 2024 mức thù lao giảm còn hơn 742 triệu đồng mỗi người. Riêng ông Khuất Văn Mạnh, người được bổ nhiệm vào 21/4/2024 không ghi nhận thù lao.

Minh họa thù lao HĐQT Nam Dược

Một cái tên trong ngành dược khác chứng kiến biến động mạnh về lãi ròng là Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco). Theo đó, doanh thu trong năm 2024 của Công ty tăng trưởng 449 tỷ đồng, tương ứng 47,5%, lên thành 1.394 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Dapharco ghi nhận mức 7,6 tỷ đồng, tăng 586% so với năm 2023.

Dapharco cho biết, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty tăng so với cùng kỳ nhờ vào việc tăng trưởng của hoạt động kinh doanh, tối ưu dòng tiền và thanh lý các tài sản không sử dụng.



Tăng trưởng cấp số nhân, nhưng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lương Tâm của Dapharco cả năm 2024 chỉ nhận về thù lao 94,5 triệu đồng, tức trung bình chưa đầy 9 triệu đồng mỗi tháng. Dù con số này đã tăng mạnh so với tổng 30 triệu đồng vào năm 2023.

Trong các thành viên HĐQT của Dapharco, người nhận thù lao cao nhất là ông Nguyễn Trung (Phó Tổng Giám đốc), với 615 triệu đồng cả năm 2024.

Trong khi đó, 2 thành viên HĐQT không điều hành Đỗ Thành Trung và Đinh Thị Mộng Vân nhận thù lao bằng 0. Thành viên HĐQT độc lập Hoàng Trung Dũng, thù lao năm 2024 chỉ là 50 triệu đồng.



Thù lao Chủ tịch HĐQT DP2 tăng mạnh trong năm thứ 7 thua lỗ

Tại Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 (DP2), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Đức nhận về 402 triệu đồng, trung bình khoảng 33,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức thù lao trong năm 2024 của người đứng đầu DP2 tăng đến 41,8% so với năm ngoái.

Cao nhất là Phó Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Dũng, với 636,9 triệu đồng. Các thành viên HĐQT Nguyễn Trí Dũng, và Nguyễn Thanh Tùng nhận về mức xấp xỉ 370 triệu đồng, tương đương khoảng 30,8 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, tổng cộng thu nhập năm 2024 của một thành viên HĐQT khác là ông Cao Quang Hưng là 12 triệu đồng, tức trung bình mỗi tháng ông Hưng nhận về.. 1 triệu đồng.

Năm 2024 là năm thứ 7 ghi nhận tình trạng thua lỗ của DP2. Dù tại báo cáo tài chính, doanh thu của Công ty tăng hơn 7 tỷ đồng và chi phí lãi vay đã giảm mạnh 69,2%, xuống còn 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa thể cân đối được chi phí nên lợi nhuận thuần rơi xuống mức âm 6,1 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế của DP2 ghi nhận mức âm 5,5 tỷ đồng (năm 2023 Công ty lỗ 24 tỷ đồng).

Thu nhập của các thành viên chủ chốt DP2. Ảnh chụp màn hình

"Thuyền trưởng" Vinphaco, Tipharco nhận tiền tỷ

Doanh thu năm 2024 của Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) tăng nhẹ 5,6%, lên thành 834,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự sụt giảm từ doanh thu hoạt động tài chính, cộng thêm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp “phình” to khiến lợi nhuận thuần của Công ty giảm 6,6% so với năm trước. Kết quả, Công ty ghi nhận lãi ròng 151,4 tỷ đồng, giảm 5,6%.

Tại bảng tiền lương, thù lao dành cho thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Vinphaco cho thấy sự “khấm khá” hơn năm trước. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Vinphaco Đỗ Văn Doanh nhận về thù lao 3,4 tỷ đồng, tăng hơn 542 triệu đồng so với năm trước. Phó Chủ tịch Vũ Thị Bình nhận 1,1 tỷ đồng, tăng khoảng 200 triệu đồng; Ủy viên HĐQT Đỗ Thị Thu Hương nhận về 2,9 tỷ đồng, tăng hơn 468 triệu đồng.

Các thành viên nhận thù lao ít hơn gồm ông Nguyễn Văn Trường cũng nhận về 723 triệu đồng, bà Đỗ Thị Quỳnh Mai 250 triệu đồng, đều tăng so với năm 2023.

Năm 2024 Vinphaco ghi nhận lãi sau thuế 151,4 tỷ đồng. Ảnh: vinphaco.vn

Với Công ty CP Dược phẩm Tipharco, tổng thù lao và thưởng của Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Thanh Tùng ở mức 1,3 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với năm ngoái. Đây cũng là mức cao nhất trong phần thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tiếp sau đó lần lượt Phó Tổng Giám đốc Lý Thị Xuân Mai, nhận thù lao mức 1,1 tỷ đồng; Kế toán trường Lê Thị Mỹ Tiên với tổng mức thù lao, thưởng và lương 414 triệu đồng, tương đương khoảng 34,5 triệu đồng mỗi tháng.

Về kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 của Tipharco cho thấy doanh thu năm 2024 của Công ty đi ngang so với năm trước. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng, lần lượt là 61,8% và 20,9%, khiến lợi nhuận thuần giảm 8,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 22,9% so với năm 2023. Kết quả, Tipharco mang về 23,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 25% so với năm trước.

Doanh nghiệp tiếp theo vừa công bố báo cáo tài chính là Công ty CP Dược phẩm Nam Hà (Naphaco), năm 2024 Công ty đạt doanh thu 1.044 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2023. Trong năm, dù lợi nhuận gộp tăng trưởng 9,4%, nhưng chi phí bán hàng đội thêm 43,1% khiến lợi nhận thuần của Công ty chỉ còn 25,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 47,1%.

Dù vậy, nhờ thu nhập và lợi nhuận khác tăng mạnh, lãi sau thuế của Công ty vẫn ở mức 34,1 tỷ đồng, giảm khoảng 14,5% so với năm trước.

Về thù lao của các thành viên HĐQT, báo cáo cho thấy cả năm 2024, Chủ tịch Hà Linh lĩnh thù lao 120 triệu đồng. 3 thành viên khác là bà Đinh Thị Khánh Ly, ông Nguyễn Đắc Trường, bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh cùng nhận mức thù lao 120 triệu đồng.

Người được nhận thù lao cao nhất của Dược phẩm Nam Hà là Tổng Giám đốc Hà Thanh Thủy, với tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Vào ngày 14/11/2024, ông Thủy có đơn từ nhiệm.