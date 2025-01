Song Joong Ki khóc vì phim mới ế vé

Song Joong Ki rưng rưng trong buổi quảng bá cuối cùng của phim "Bogota: City of the Lost". Ảnh: Koreaboo Theo Osen, mới đây, một video quay lại buổi giao lưu với khán giả của các diễn viên phim "Bogota: City of the Lost" đăng tải trên YouTube đã thu hút sự chú ý.



Hai diễn viên của phim là Song Joong Ki và Lee Hee Joon, cùng khách mời đặc biệt là nam diễn viên Lee Sung Min đã có mặt để trò chuyện, trả lời những câu hỏi của khán giả.

Lee Sung Min đến ủng hộ cho Song Joong Ki. Trước đây, hai người từng hợp tác trong phim truyền hình "Cậu út nhà tài phiệt", đóng vai ông - cháu gia tộc họ Jin.

"Ông nội" Lee Sung Min (phải) đến ủng hộ "cháu trai" Song Joong Ki. Ảnh: Koreaboo

Cuối buổi trò chuyện, Lee Sung Min thẳng thắn nói về khó khăn mà ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc và các diễn viên đang phải đối mặt: "Khi đến đây, tôi rất đau lòng vì thấy bãi đỗ xe trống rỗng. Có vẻ như không nhiều người ở rạp.

Chắc hẳn có nhiều lý do, nhưng điều đó thực sự khó khăn đối với các diễn viên khi không có khán giả đến rạp. Đặc biệt đối với những phim phát hành vào thời điểm này, nó khiến chúng tôi cảm thấy muốn chết".

Lee Sung Min tiếp tục nói: "Nhưng dù sao với tư cách diễn viên, đây là điều chúng tôi phải gánh chịu. Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi".

Lee Hee Joon cũng bày tỏ sự thất vọng vì "Bogota: City of the Lost" trải qua nhiều khó khăn để ra mắt, nhưng doanh thu phòng vé kém cỏi.

Anh nói: "Chúng tôi biết rằng "Bogota" sẽ không thể đạt được 10 triệu lượt vé, kết quả thấp hơn mong đợi. Nhưng tôi vẫn biết ơn những khán giả đến tham dự ngày hôm nay.

Đây là bộ phim quý giá đối với chúng tôi, những người đã vượt qua đại dịch COVID-19 cách đây 5 năm để có thể đến với khán giả. Đây cũng chính thức là đợt quảng bá cuối của "Bogota". Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tận cùng".

Song Joong Ki và Lee Hee Joon thất vọng vì doanh thu phim không tốt. Ảnh: Koreaboo

Sau đó, những chia sẻ của Song Joong Ki thu hút sự chú ý nhiều nhất. Anh bày tỏ: "Như tiền bối Sung Min đã nói, phim ảnh Hàn Quốc hiện đang trong tình thế khó khăn. Ngay lúc này, tôi thấy biết ơn vì ít nhất phim của mình được chiếu tại rạp.

Vì vậy, tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để quảng bá cho bộ phim. Mặc dù còn nhiều thiếu sót và bị chê bai, tôi vẫn cố gắng cải thiện tình hình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã xem phim.

Mặc dù ngành công nghiệp điện ảnh đang gặp khó khăn, nhưng vai trò của các diễn viên là tạo ra nội dung hay để an ủi khán giả và khiến họ cười trong những thời điểm tăm tối. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để tạo ra nhiều tác phẩm khác nhau, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người".

Giữa bài phát biểu, Song Joong Ki trở nên xúc động, giọng anh run rẩy: "Nói về điều này khiến tôi nghẹn ngào…". Sau một vài giây im lặng để lấy lại bình tĩnh, anh kết thúc bằng câu "Chân thành cảm ơn các bạn" với đôi mắt rưng rưng.

"Bogota: City of the Lost" ra mắt ngày 31/12/2024. Theo số liệu của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 15/1, doanh số tính lũy của phim mới đạt 400.000 vé, còn rất xa so với điểm hòa vốn là 3 triệu vé.