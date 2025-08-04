Tập trung xây dựng 5 trường học nội trú ở các xã biên giới còn khó khăn của Lâm Đồng

Ngày 4/8, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để bàn về kế hoạch xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các sở, ngành liên quan về việc xây dựng 5 trường học nội trú ở các xã biên giới của tỉnh. Ảnh: CTV.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có 5 xã biên giới. Đây là những xã nghèo, hạ tầng còn hạn chế, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 40%. 5 xã biên giới của Lâm Đồng gồm Quảng Trực, Thuận Hạnh, Tuy Đức, Thuận An và Đắk Wil (thuộc các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Cư Jút của tỉnh Đắk Nông cũ).

Đến hết tháng 6/2025, 5 xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng có 47 cơ sở giáo dục (39 trường công lập và 5 trường ngoài công lập). Tuy nhiên, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ, đặc biệt là giáo viên các môn đặc thù.

Bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CTV.

Bà Lê Thị Bích Liên đề xuất xây dựng các trường theo quy mô khoảng 30 lớp, đáp ứng khoảng hơn 1.000 học sinh. Tiến hành khảo sát, ngành giáo dục Lâm Đồng cũng ghi nhận sự đồng thuận, mong đợi của người dân về việc xây dựng các trường nội trú tiểu học, trung học cơ sở.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, có 2 trường có khả năng khởi công sớm là Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Thuận Hạnh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Thuận An. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những khó khăn, bất cập trong công tác quy hoạch đất, một số khu vực bị chồng lấn quy hoạch cần tháo gỡ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CTV.

Sau khi làm việc, trao đổi với các sở, ngành, ông Lê Trọng Yên cho rằng, việc xây dựng 5 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới của tỉnh là vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Chính vì thế, ông Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành liên quan phải phải linh hoạt, chủ động xác định rõ công việc để tham mưu, triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, ông Lê Trọng Yên yêu cầu chủ động rà soát quỹ đất, linh hoạt trong thực hiện bố trí hoán đổi các loại đất phù hợp. Đồng thời, Sở Xây dựng liên hệ với các bộ, ngành chức năng để kiến nghị mô hình trường mẫu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của vùng.