Tây Ninh: Đường vành đai đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, đưa vào sử dụng chưa được 2 năm đã hư hỏng

Thông xe cuối năm 2023, đường vành đai TP. Tân An (Long An cũ) được xem là công trình trọng điểm của TP. Tân An. Đây là tuyến giao thông tiếp nối với một số trục đường làm giảm áp lực ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và tạo điều kiện cho người dân vùng ngoại ô phát triển.

Điều đáng nói tuyến đường chưa tròn hai năm đưa vào hoạt động, thời gian không quá dài đối với một dự án giao thông có vốn rất lớn nhưng nhiều vị trí bắt đầu xuống cấp nặng nề.

Để tránh xảy ra tai nạn giao thông cho người đi lại vào ban đêm người dân đem cây khô ra chắn gần ổ gà trên đường vành đai Tân An. Ảnh: Thiên Long

Chiều 15/10, phóng viên Dân Việt có mặt khảo sát một đoạn tiếp giáp với quốc lộ 62 phát hiện hàng loạt “ổ gà”, “ổ trâu” trên cung đường. Cùng với đó là các vết rạn nứt, nhựa bị dồn thành từng cục to đùng nằm giữa con đường được xem là đẹp nhất thời điểm này ở Tân An… Cụ thể: Đoạn nối từ Quốc lộ 62 (xã Mỹ An) đến cầu vượt cao tốc số 7 thuộc phường Khánh Hậu (Tây Ninh).

Những ổ voi sâu, rộng do sự tác động của tải trọng xe cộ và điều kiện thời tiết. Đặc biệt, tại các vị trí tiếp giáp giữa các đoạn thi công hay gần các cây cầu, tình trạng xuống cấp càng rõ rệt hơn khiến nhiều phương tiện lưu thông ngang qua gặp nhiều khó khăn, nhất là phương tiện xe máy.

Đường vành đai Tân An hư hỏng nặng vẫn chưa được đơn vị thi công sửa chữa. Ảnh: Thiên Long

Sự xuất hiện của cả trăm vị trí hỏng, trực tiếp đe dọa đến an toàn giao thông trên toàn tuyến. Người điều khiển phương tiện xe máy, gồng mình né tránh chướng ngại vật, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Anh Huỳnh Thanh Danh (42 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) trao đổi, hàng ngày anh đều chạy xe máy chở hàng hóa qua lại nên biết rõ nơi nào để né tránh, còn người lạ thì rơi xuống “hố” ngâp nước là bị chấn thương là điều không thế tránh khỏi. “Một công trình nghìn tỉ, được kỳ vọng sẽ bền vững, phát triển trung tâm TP.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Long An Nguyễn Văn Hùng thông tin, tuyến đường Vành đai Tân An hiện đã hết thời gian bảo hành, Ban QLDA đã bàn giao cho các đơn vị có thẩm quyền, chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi qua quản lý, bảo trình, duy tu sửa chữa theo phân cấp quản lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh của cử tri về tình trạng tuyến đường xuống cấp, hư hỏng mặt đường ở một số đoạn, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong tuần này, đơn vị sẽ mời chính quyền địa phương có tuyến đường đi qua tiến hành khảo sát, ghi nhận những điểm hư hỏng để khẩn trương khắc phục, sửa chữa để tránh xảy ra tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trước thực trạng hư hỏng nặng nề, dư luận và người dân, cử tri địa phương đang vô cùng bức xúc, yêu cầu các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải nhanh chóng có giải pháp khắc phục triệt để. Việc vá tạm thời các ổ gà chỉ là giải pháp tình thế. Điều quan trọng hơn là phải tiến hành kiểm tra, đánh giá lại toàn diện chất lượng vật liệu, quy trình thi công và công tác giám sát.