Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi

Sáng 11/10, Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh thông tin, hiện đang tìm thân nhân của bé trai đang được điều trị tại khoa Nhi bệnh viện này. Do trẻ mới sinh bị bỏ rơi, mỗi ngày bệnh viện phải cử người chăm sóc, mua sữa cho trẻ gần 120.000 đồng.

Cháu trai sinh ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An bị mẹ bỏ rơi. Ảnh: T.L

Khoảng 13 giờ ngày 3/10, bệnh viện đa khoa Long An (Tây Ninh) tiếp nhận một sản phụ khai tên Tống Thị Dệt (38 tuổi, ngụ xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) nhập viện sinh con.

Bắt nữ nghi phạm cướp giật 140 tờ vé số của bé trai ở Tây Ninh

Ngoài tờ khai, sản phụ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào để xác minh danh tính một cách chính thức. Chính vì vậy, thông tin cá nhân như tên, tuổi và địa chỉ chỉ được ghi nhận cho công tác quản lý hồ sơ bệnh án.

Ngày sau, sản phụ Dệt, sinh được 1 bé trai, cân nặng 2,2 kg. Do sinh non (31 tuần) khoa Sản của bệnh viện đã chuyển bé đến Khoa Nhi để theo dõi và điều trị.

Đến 20 giờ 30 ngày 4/10, bệnh viện ghi nhận sản phụ Tống Thị Dệt đã rời khỏi nơi này mà không làm bất kỳ thủ tục ra viện, việc liên lạc qua điện thoại bị mất tín hiệu. Liên hệ với chính quyền địa phương theo địa chỉ sản phụ khai báo nhưng không có kết quả.

Hiện tại, bé được chăm sóc và điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Long An. Chẩn đoán, suy hô hấp, trẻ đẻ non, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Vậy ai là người thân hoặc biết thông tin về sản phụ nêu trên, xin liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An qua số điện thoại: 0272.3826.330 hoặc 0272.3581.113 Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Đa khoa Long An.