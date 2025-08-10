Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với địa phương và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh tổ chức tìm kiếm nạn nhân vụ đuối nước, mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng lực lượng chức năng, người dân tìm kiếm nạn nhân mất tích do đuối nước trên sông Sê Pôn. Ảnh: N.V

Trước đó, lúc 15h40, ngày 9/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhận được tin báo có người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn, thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Nạn nhân đuối nước là Võ Trọng Khang (21 tuổi, trú tại bản 2, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Sê Pôn là con sông chảy giữa biên giới 2 nước Việt Nam - Lào. Dòng sông này khúc khuỷu, mùa này mưa lớn, nước đục và chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: N.V

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 15 cán bộ, chiến sĩ, 2 ca nô phối hợp với địa phương và các lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến 10h hôm nay (10/8), lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tiếp tục được tăng cường, sử dụng biện pháp rà lưới, kéo dây kẽm gai dưới lòng sông… để tìm kiếm.