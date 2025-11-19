Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ tư, ngày 19/11/2025 19:33 GMT+7

Thanh toán qua QR Code: Tăng trưởng kỷ lục nhưng tiểu thương ngại chuyển sang QR thanh toán có phí

+ aA -
Linh Anh Thứ tư, ngày 19/11/2025 19:33 GMT+7
Giao dịch QR tăng 150% về giá trị, dẫn đầu thanh toán điện tử tại Việt Nam. Tuy nhiên, đa số giao dịch là chuyển khoản cá nhân miễn phí, không phản ánh bản chất thương mại, gây khó khăn cho cơ quan quản lý truy vết thuế và chống rửa tiền. Vì vậy, cần khẩn trương chuyển sang mô hình QR thanh toán.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thanh toán không dùng tiền mặt không phản ánh bản chất thanh toán thương mại

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng năm 2025, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử.

Trong đó, qua kênh Internet đạt hơn 3,4 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 76 triệu tỷ đồng (tăng 51,2% về số lượng và 37,17% về giá trị). Qua kênh điện thoại di động đạt đạt hơn 11,5 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 64 triệu tỷ đồng (tăng 37,37% về số lượng và 21,79% về giá trị). Đối với QR Code đạt hơn 337 triệu giao dịch với giá trị đạt 288.000 tỷ đồng (tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị).

Riêng hệ thống NAPAS, tính đến hết tháng 9/2025 đã xử lý hơn 8,3 tỷ giao dịch với tổng giá trị đạt 47,53 triệu tỷ đồng. Thậm chí những ngày cao điểm, hệ thống đạt công suất hơn 42,5 triệu giao dịch/ngày với độ sẵn sàng lên đến 99,997%.

Toàn cảnh hội thảo. 

Dù vậy, theo các chuyên gia, giao dịch qua QR Code hiện thực chất chỉ là chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, không gắn liền với hàng hóa hay dịch vụ cụ thể. Đây là giao dịch dân sự hợp pháp nhưng lại không phản ánh bản chất thanh toán thương mại.

Nhiều tình huống mua bán thường ngày như: Hủy đơn, đổi trả, hoàn một phần hay đối chiếu giao dịch đều không thể xử lý đúng bản chất nếu chỉ dựa vào chuyển tiền. Ví dụ, khi cần hủy giao dịch, hai bên phải quét QR Code và thực hiện giao dịch chuyển tiền ngược lại; nếu hoàn một phần, người bán lại phải chuyển khoản riêng cho phần cần hoàn. Điều này gây khó khăn cho cả bên mua và bên bán, đặc biệt khi xảy ra tranh chấp. Hệ thống cũng không nhận diện được hoàn tiền, từ đó không hỗ trợ đối soát giao dịch.

Một trong những hệ quả nhức nhối của việc dùng QR Code chuyển tiền là dòng tiền cá nhân và tổ chức bị pha trộn, khiến hoạt động giám sát và truy vết gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, khi cơ quan thuế triển khai lộ trình bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2026 và áp dụng quy định xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, nhiều hộ đã chủ động lách luật bằng cách yêu cầu khách chuyển tiền vào nhiều tài khoản thanh toán cá nhân; không ghi nội dung giao dịch. Hoặc thực tế cũng có nhiều doanh nghiệp sử dụng tài khoản thanh toán cá nhân để nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Với mục tiêu mở rộng kết nối quốc tế, phòng chống rửa tiền và kiểm soát nguồn thu ngân sách, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền (transfer) sang QR thanh toán (QR Pay), phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý hiện đại.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng.

Tại hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, hiện tại tất cả hàng hoá, dịch vụ trên đất nước Việt Nam đều có thể thanh toán bằng QR Code. Thanh toán không dùng tiền mặt hiện đã phát triển mạnh mẽ, một cách minh bạch, tiện lợi, trong đó có sự đóng góp của việc thanh toán bằng mã QR.

Theo lãnh đạo NHNN, thành công này đến từ ba trụ cột gắn kết là: chính sách nhất quán của Chính phủ và NHNN về thanh toán không tiền mặt; sự ra đời của chuẩn QR thống nhất như VietQR; đặc biệt là sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường, từ các ngân hàng đến hàng triệu tiểu thương, người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động trong nước, Việt Nam đã triển khai dịch vụ thanh toán QR hai chiều với Thái Lan, Lào và Campuchia, phục vụ cả khách hàng Việt Nam và khách hàng các quốc gia đang hợp tác. Ông Tuấn cho biết các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường trong giai đoạn 2025–2026.

Tiểu thương "ngại" chuyển đổi mô hình QR thanh toán "có phí"

Tuy nhiên, thông tin tại hội thảo, các diễn giả cho biết, đi đôi với lợi thế, mô hình thanh toán QR hiện nay cũng bộc lộ nhiều điểm bất cập.

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị có thói quen sử dụng mã QR cá nhân để nhận thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ. Dù hình thức này mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, không mất phí và không cần ký hợp đồng với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, nhưng lại tồn tại hàng loạt rủi ro như không thể thống kê chính xác các giao dịch phục vụ công tác quản lý; người tiêu dùng không được bảo vệ trong trường hợp phát sinh khiếu nại hay không thể kết nối với hệ thống thanh toán song phương bằng mã QR với các quốc gia khác.

Với mục tiêu mở rộng kết nối quốc tế, phòng chống rửa tiền và kiểm soát nguồn thu ngân sách, theo các chuyên gia, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền (transfer) sang QR thanh toán (QR Pay), phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý hiện đại.

Bà Phan Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tham luận về nội dung này, bà Phan Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận định, thách thức lớn nhất đối với việc phát triển và chuyển đổi thanh toán bằng mã QR tại Việt Nam, đặc biệt là chuyển đổi từ QR chuyển khoản cá nhân (P2P) sang QR Thanh toán (QR Pay/P2M), xoay quanh vấn đề chi phí và thói quen người dùng, cùng với các rào cản về kỹ thuật và quy định liên quan đến giao dịch xuyên biên giới.

Cụ thể, theo đại diện BIDV, thách thức khó khăn nhất đối với các ngân hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán nằm ở việc người bán đã quen với việc chuyển tiền cá nhân (P2P). Toàn bộ các giao dịch chuyển tiền qua QR cá nhân là miễn phí cho cả người chuyển và người nhận, tạo điều kiện thuận lợi để mạng lưới P2P phát triển rất mạnh.

Trong khi đó, QR Thanh toán (QR Pay/P2M) – hình thức mang lại sự minh bạch, quản lý doanh số, và khả năng tra soát/khiếu nại cho người mua – chắc chắn phải có phí. Phí này thường tương tự như thanh toán bằng thẻ (khoảng 0,8% đến 1%, trong khi thanh toán thẻ có thể là 1,8% hoặc 2%).

Theo bà Nhàn, việc chuyển từ mô hình ‘Zero Phí’ sang mô hình ‘có phí’ là một khó khăn rất lớn khiến các đơn vị bán hàng, đặc biệt là tiểu thương, ngại chuyển đổi.

Bên cạnh đó, việc phối hợp không chặt chẽ và chưa liên thông giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (như ví điện tử và ngân hàng) cũng là một điểm nghẽn. Ví dụ, các ngân hàng không muốn thu phí nạp tiền (top-up) cho ví, nhưng nếu ví thanh toán ở mọi nơi thì ngân hàng lại phải chịu phí top-up khi khách hàng nạp tiền.

Vấn đề rủi ro thanh toán và quản lý rủi ro trong AML (chống rửa tiền) khi triển khai thanh toán QR xuyên biên giới cũng là một vấn đề các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước phải đối mặt.

Theo bà Nhàn, để vượt qua các thách thức này, cần có sự đồng hành về chi phí giữa các ngân hàng, NAPAS và các tiểu thương trong giai đoạn đầu, cùng với sự giám sát và quy định chặt chẽ hơn từ Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy các đơn vị chấp nhận thanh toán chuyển đổi từ hình thức QR cá nhân sang QR Pay để đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi người mua hàng.

Tham khảo thêm

ĐBQH: Thuế chuyển nhượng vàng miếng 0,1% chống đầu cơ hay đánh vào quỹ 'tiết kiệm cưới hỏi'?

ĐBQH: Thuế chuyển nhượng vàng miếng 0,1% chống đầu cơ hay đánh vào quỹ "tiết kiệm cưới hỏi"?

Top 100 nơi làm việc tốt nhất 2025: Unilever, PepsiCo Việt Nam dẫn đầu

Top 100 nơi làm việc tốt nhất 2025: Unilever, PepsiCo Việt Nam dẫn đầu

Sống hàng hiệu: Xu hướng tất yếu của thế hệ hướng đến trải nghiệm và chất lượng

Sống hàng hiệu: Xu hướng tất yếu của thế hệ hướng đến trải nghiệm và chất lượng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/11, cả vàng SJC và nhẫn cùng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Trong khi, thế giới duy trì ổn định trên mức 4.000 USD/ounce. Chuyên gia dự báo giá vàng thế giới điều chỉnh trước khi vào đợt sóng lớn.

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng "thừa vàng" bán ra, người mua không còn xếp hàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra, người mua không còn xếp hàng

1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, "lộ diện" kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Kinh tế
1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, 'lộ diện' kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để "không đánh mất" lợi thế AI

Kinh tế
Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để 'không đánh mất' lợi thế AI

Đọc thêm

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở
Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người dân chờ cán bộ trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công dùng thức ăn nhẹ, dùng cà phê miễn phí với mô hình người dân tự phục vụ. Phần đa người dân hài lòng cải cách hành chính của TP.HCM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh