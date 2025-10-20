Thị trường văn phòng TP.HCM khởi sắc nhờ “cú hích” từ ngành logistics

Thị trường văn phòng cao cấp phục hồi nhờ làn sóng mở rộng của doanh nghiệp ngoại

Sau giai đoạn chững lại, thị trường văn phòng TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với động lực chính đến từ các doanh nghiệp logistics. Theo báo cáo của Knight Frank Việt Nam, nhóm khách thuê này chiếm gần 50% tổng diện tích giao dịch mới trong quý III, đưa phân khúc văn phòng hạng A trở lại vị thế trung tâm của thị trường

Các giao dịch chủ yếu tập trung tại khu trung tâm, Thủ Thiêm và khu Nam TP.HCM – nơi sở hữu hạ tầng hoàn thiện và mặt bằng lớn đáp ứng yêu cầu quốc tế. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã chuyển văn phòng sang các tòa nhà hiện đại hơn, thể hiện xu hướng “flight-to-quality” – dịch chuyển đến không gian làm việc chất lượng cao để tối ưu vận hành và nâng trải nghiệm nhân sự.

Thị trường văn phòng TP.HCM quý III/2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét nhờ nhu cầu thuê mạnh từ các doanh nghiệp logistics, công nghệ và thương mại dịch vụ. Ảnh: Savills

Theo dữ liệu của CBRE Việt Nam, hơn 80% giao dịch trong quý diễn ra tại tòa nhà hạng A, trong đó 36% đến từ nhóm mở rộng quy mô và 44% từ doanh nghiệp di dời văn phòng. Ngành logistics chiếm hơn 40% tổng diện tích thuê, tiếp theo là công nghệ và thương mại dịch vụ. Tỷ lệ trống văn phòng hạng A giảm mạnh, từ 22,8% xuống còn 18,6%, tương đương hơn 27.000 m² được lấp đầy – mức hấp thụ tốt nhất trong hai năm gần đây.

Đáng chú ý, nhiều chủ đầu tư áp dụng chính sách linh hoạt hơn, như kéo dài thời gian miễn phí thuê hoặc ưu đãi giá trong giai đoạn đầu hợp đồng, giúp cải thiện sức cạnh tranh. Trong khi đó, phân khúc hạng B ghi nhận tỷ lệ trống tăng nhẹ lên 13,7% do nguồn cung mới hơn 13.000m² từ khu Nam vừa gia nhập thị trường.

Văn phòng xanh trở thành lựa chọn ưu tiên của khách thuê lớn tại TP.HCM

Không chỉ chú trọng vị trí và tiện ích, ngày càng nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn văn phòng đạt chứng chỉ xanh – yếu tố được xem là “tấm vé” giúp giữ chân khách thuê lớn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Các dự án như E.Town 6 hay Saigon Marina IFC đang thu hút mạnh mẽ nhờ đáp ứng tiêu chí vận hành bền vững, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Ông Alex Crane - Giám đốc điều hành Knight Frank Việt Nam, nhận định: “Sự trỗi dậy của khách thuê logistics và công nghệ đang định hình lại cấu trúc thị trường văn phòng TP.HCM. Họ đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế linh hoạt và môi trường làm việc xanh – điều này buộc chủ đầu tư phải thay đổi tư duy phát triển".

Tại TP.HCM, văn phòng xanh trở thành lựa chọn ưu tiên của khách thuê lớn. Ảnh: Savills

Hiện khoảng 35% nguồn cung văn phòng hạng A tại TP.HCM đã đạt chứng chỉ xanh (LEED, LOTUS, EDGE). Con số này dự kiến tăng lên 50% vào năm 2026 khi hàng loạt dự án mới hoàn thiện, trong đó có The Hallmark (Thủ Thiêm) và IFC One Saigon (quận 1 cũ).

Các chuyên gia CBRE Việt Nam dự báo trong quý IV/2025, tỷ lệ trống văn phòng hạng A sẽ tiếp tục giảm nhẹ nhờ nguồn cung mới hạn chế và nhu cầu ổn định. Sự phát triển của logistics, công nghệ và thương mại dịch vụ đang tạo nên “cuộc đua nâng cấp” trên thị trường, mở ra cơ hội để TP.HCM khẳng định vị thế là trung tâm văn phòng quốc tế của khu vực.

Trong khi đó, JLL Việt Nam dự báo các tháng cuối năm, thị trường TP.HCM sẽ không có dự án mới hạng A. Trong thời gian tới, nhu cầu văn phòng đạt chuẩn quốc tế, phát triển bền vững tăng. Các tòa nhà cũ sẽ chịu áp lực cạnh tranh về giá thuê và tiêu chuẩn mới.