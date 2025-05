Thời tiết hôm nay 26/5/2025: Nhiều khu vực có mưa dông

Miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nơi mưa rất to. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.