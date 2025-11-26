Tin tối (26/11): U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33

HLV Thép xanh Nam Định lên “giây cót” trước màn tái đấu Ratchaburi
Thép xanh Nam Định đang thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ trước thềm trận đấu ra quân tại AFC Champions League Two mùa giải 2025/2026 gặp chủ nhà Ratchaburi (Thái Lan).
Đoàn Thể thao Campuchia vừa quyết định từ bỏ tham dự 8 môn tại SEA Games 33, bao gồm: Judo, Karate, Pencak Silat, Bi sắt, Vật, Wushu, Bóng đá và cầu mây.
Đáng nói, bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 của U22 Campuchia chỉ gồm 2 đội nữa là U22 Thái Lan và U22 Timor Leste. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân hạng, đánh giá đội nhì xuất sắc nhất đi tiếp ở 2 bảng B (có U22 Việt Nam) và C (gồm 4 đội).
Nhiều khả năng, 1 đội của bảng C sẽ được chuyển sang bảng A.
Do bị dính chấn thương nên tiền vệ Nguyễn Văn Trường sắp phải trải qua ca phẫu thuật. Điều đó khiến cầu thủ 22 tuổi không thể góp mặt cùng U22 Việt Nam tại môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sau khi Văn Trường chấn thương, HLV Kim Sang-sik đã quyết định gọi tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung thay thế. Ở U22 Việt Nam hiện nay, tài năng trẻ thuộc biên chế Ninh Bình FC được đánh giá là tiền vệ trung tâm có khả năng giữ bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc bậc nhất.
Vì vậy, nếu đạt được thể trạng tốt nhất, gần như chắc chắn, Thành Trung sẽ được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính tại SEA Games 33.
Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia chỉ đề ra mục tiêu giành HCB môn bóng đá nam SEA Games 33 cho U22 Indonesia. Thầy trò HLV Indra Sjafri nằm ở bảng C cùng với U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore tại đại hội thể thao lớn nhất châu Á sắp tới.
Liverpool nhắm Michael Olise thay Salah
Ban lãnh đạo Liverpool đang nhắm tới cầu thủ chạy cánh Michael Olise của Bayern Munich để thay thế tiền đạo Mohamed Salah. Từ khi cập bến "Hùm xám" hồi Hè 2024, ngôi sao 23 tuổi đã có 29 pha lập công và 33 pha kiến tạo thành bàn sau 73 trận trên mọi đấu trường.
M.U bị tố đối xử bất công với huyền thoại
Mới đây, 2 huyền thoại M.U - Nicky Butt và Paul Scholes tiết lộ rằng, họ cũng phải mua vé để vào sân Old Trafford xem đội bóng cũ thi đấu. Cả hai đều thuộc thế hệ 92 huyền thoại đã từng giành “cú ăn ba” ở mùa giải 1998/99. Thậm chí, Scholes cho biết, ông còn phải mua “vé chợ đen” để có thể vào sân trong một số trận của “Quỷ đỏ”.
Ronaldo tặng quà cho gia đình Jota
Tờ Sic Noticias cho hay, siêu sao Cristiano Ronaldo đã hợp tác cùng 1 thương hiệu đồng hồ xa xỉ để chế tác những chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt kỷ nệm chức vô địch UEFA Nations League 2025 của ĐT Bồ Đào Nha. Gia đình cố danh thủ Diogo Jota cũng nhận được 1 chiếc từ CR7.
