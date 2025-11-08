Thông tin mới nhất về chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải lên bàn phẫu thuật sau chấn thương nặng ở đầu gối gặp phải trong trận Đà Nẵng thua Thể Công Viettel 1-2 tại vòng 7 V.League 2025/2026. Theo kết quả chụp MRI, thủ thành xứ Thanh bị đứt dây chằng chéo trước và buộc phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Trên trang cá nhân, người mẫu Dianka Zakhidova, vợ của Bùi Tiến Dũng, chia sẻ loạt hình ảnh chồng mình sau ca mổ thành công. Trong ảnh, Dũng mặc đồ bệnh nhân, tay vẫn còn kim truyền dịch và đầu gối được băng bó kỹ lưỡng.

Ca phẫu thuật của Bùi Tiến Dũng đã thành công tốt đẹp. Ảnh: FBNV.

“Chúng mình ổn. Cuộc phẫu thuật thành công. Cảm ơn những tin nhắn và sự ủng hộ ấm áp của mọi người. Hiện tại, anh ấy đang nghỉ ngơi và tập trung cho quá trình hồi phục”, Dianka viết và đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm đến vợ chồng cô trong giai đoạn khó khăn.

Dù vừa trải qua ca mổ, Bùi Tiến Dũng vẫn giữ nụ cười lạc quan khi chụp ảnh cùng vợ. Bên cạnh anh, Dianka rạng rỡ và trìu mến, thể hiện sự đồng hành và động viên dành cho chồng, người đang trải qua thời điểm thử thách lớn trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia y tế, chấn thương đứt dây chằng chéo trước thường cần từ 6 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa, Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025/2026, trước khi trở lại sân cỏ trong năm 2026.

Bùi Tiến Dũng bên con trai. Ảnh: FBNV.

Trong thời gian Dũng vắng mặt, HLV Nguyễn Đức Tuấn nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao cơ hội bắt chính cho Phan Văn Biểu, thủ môn trẻ đang được kỳ vọng có thể thay thế người đàn anh trong khung gỗ SHB Đà Nẵng.

Dù đối mặt với quãng nghỉ dài, tinh thần tích cực cùng sự hỗ trợ của gia đình giúp người hâm mộ tin tưởng rằng Bùi Tiến Dũng sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.