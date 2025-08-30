Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 30/08/2025 07:20 GMT+7

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 30/08/2025 07:20 GMT+7
Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".
Anh hùng Lao động, Đạị biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói về cơ duyên sáng tác âm nhạc

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đạị biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí là một trong những nhân vật tiêu biểu của y học Việt Nam. Ông là bác sỹ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực huyết học và truyền máu Việt Nam.

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đạị biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí là một trong những nhân vật tiêu biểu của y học Việt Nam. Ảnh: NVCC

Bên cạnh sự nghiệp y học, ông còn được nhiều khán giả biết đến và yêu mến trong vai trò nhạc sĩ, với hơn 220 ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm ca ngợi Tổ quốc, truyền cảm hứng và tình yêu dân tộc sâu sắc.

Ông tự nhận mình không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, không thể sáng tác dựa trên kiến thức nghề nghiệp như các nhạc sĩ khác. Các sáng tác của ông chủ yếu dựa trên cảm xúc, giai điệu ca khúc thường tự nhiên xuất hiện, khi ông đọc sách, quan sát cuộc sống, thậm chí khi ông đang ngủ.

Sáng tác âm nhạc đối với Giáo sư, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí không chỉ là niềm đam mê mà còn là động lực để ông sống tốt hơn, làm việc tốt hơn.

“Tôi bắt đầu viết ca khúc muộn, mới hơn 10 năm nay thôi. Sau khoảng 5 tác phẩm đầu tiên được đánh giá tích cực, tôi đã phấn đấu để sáng tác ca khúc thành một “sự nghiệp”. Trong hơn 10 năm qua, ông đã sáng tác và phổ biến hơn 220 ca khúc, tổ chức được 3 đêm nhạc Nguyễn Anh Trí lớn ở Hà Nội và Quảng Bình quê hương ông.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí và ê-kíp thực hiện MV "Vinh quang ơi Việt Nam". Ảnh: NVCC

Nói về cơ duyên sáng tác âm nhạc, Giáo sư, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí bày tỏ, điều này xuất phát từ tình yêu đất nước sâu sắc trong trái tim ông. Ông yêu đất nước vô cùng, yêu từ khi còn nhỏ, từ khi đọc những cuốn sách sử ông đã thấy đất nước mình thật tuyệt vời với những trang sử hào hùng, thật đáng để tự hào.

Sinh ra từ quê hương Lệ Thủy - Quảng Bình (cũ) nơi mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời, ông nhận ra chính Tổ quốc, chính nhân dân đã trao cho mình những cơ hội để có được một số thành công như hôm nay, điều đó càng làm sâu sắc thêm tình cảm của ông với đất nước, với Tổ quốc.

Khi đảm nhiệm vai trò quản lý và Đại biểu Quốc hội, ông càng nhận thấy dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường. Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời mình, ông nguyện luôn hiến trọn tinh thần, trí lực để mong góp phần dựng xây, phát triển đất nước.

Lí do nhạc sĩ Phạm Tuyên quyết định trao tặng bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho báo Nhân dân

Giáo sư, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, chúng ta đã thấy lòng yêu nước của người dân Việt Nam luôn thường trực, trở thành nguồn sức mạnh vô biên trong các cuộc chiến tranh, đồng thời được thể hiện sinh động trong thời bình qua những sự việc lớn như phòng chống dịch bệnh, bão lũ, thiên tai và các sự kiện lớn như A80...

Nhiều người thắc mắc, liệu có sự đồng điệu giữa vai trò bác sĩ và nhạc sĩ hay không, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí chân thành cho biết, ông may mắn có sự đồng điệu đặc biệt giữa hai vai trò này. Bởi những sáng tác của ông luôn mang đậm tình người, tình đời- một yếu tố giúp ông thành công trên con đường sự nghiệp cống hiến cho ngành y.

Chờ đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh để ra mắt "Vinh quang ơi Việt Nam"

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc Vinh quang ơi Việt Nam, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí tâm sự: “Tôi đã ấp ủ ý tưởng về đề tài này từ rất lâu, luôn mong viết một ca khúc thật sự ca ngợi đất nước, Tổ quốc mình. Trong suốt 2 - 3 năm, tôi đã nhiều lần viết, thậm chí hoàn thành vài bản, nhưng vẫn không thấy hài lòng vì có bản dài quá, dàn trải quá; có bản giai điệu chưa đủ thôi thúc, tự hào.

Hơn 1000 người đã tham gia thể hiện ca khúc "Vinh quang ơi Việt Nam". Ảnh: NVCC

Cho đến một ngày, khi tôi đang lấy một cuốn sách trên giá, giai điệu ca khúc Vinh quang ơi Việt Nam bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tôi lẩm nhẩm những câu đầu tiên và thấy vô cùng thích thú. Ngay lập tức, tôi ngồi xuống sáng tác, chưa đầy 30 phút bài hát đã hoàn thành. Tôi viết ca khúc này nhanh như vậy, có lẽ vì cảm xúc đã được dồn nén từ lâu và đến đúng thời điểm thì sôi trào và bật nên giai điệu và ca từ.

Rút kinh nghiệm từ những bản đã viết không thành công trước đó, lần này tôi chọn cách viết phần ca từ cô đọng, ngắn gọn (cả bài chỉ có 6 câu); và giai điệu thì hào hùng, thôi thúc với thủ pháp lặp lại của từng câu – đặc biệt là câu “Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang, ơi Việt Nam!” để nhấn mạnh nội dung trọng tâm của ca khúc.

Khi hát thử bản demo, tôi cảm thấy rất ưng ý với giai điệu hào hùng, ca từ mộc mạc, dễ nhớ, dễ hát, nhưng vẫn bao trùm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào với Tổ quốc”.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí cũng chia sẻ, mặc dù việc sáng tác diễn ra rất nhanh, nhưng quá trình hoàn thiện ca khúc lại kéo dài. Chỉ riêng việc chọn từ “ôi” hay “ơi” trong câu điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang ơi Việt Nam đã khiến ông cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng, ông đã quyết định chọn từ “ơi” để vừa nhấn mạnh niềm tự hào, vừa là lời kêu gọi, thôi thúc tinh thần của người nghe, đặc biệt cho những người thế hệ mai sau.

Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí chia sẻ về ca khúc "Vinh quang, ơi Việt Nam" trong buổi họp báo ra mắt. Ảnh: NVCC

“Tổ quốc ta thật vinh quang và chúng ta  - từng cá nhân đều cảm thấy tự hào", Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí chia sẻ thêm.

Khi hoàn thành ca khúc, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí gửi cho nhạc sĩ Trần Thị Phương Thảo và Đặng Mạnh Cường làm hòa âm phối khí. Ông cũng vô cùng hạnh phúc khi các ca sỹ đã hồ hởi tham gia thể hiện ca khúc này.

BTV Hoài Anh: “Áp lực lớn nhất của tôi khi tham gia tổ thuyết minh A80 là tuyệt đối không sai sót”

“Khi nhận bản nhạc, các ca sĩ rất nhiệt tình, hát tràn đầy cảm xúc sôi sục, như một lời thúc giục và động viên. Chúng tôi quyết định lên kế hoạch thực hiện MV, huy động hàng nghìn người tham gia, tuyệt vời là tất cả những người tham gia, ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết muốn được tham thể hiện trong một MV rất ý nghĩa này”, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí thổ lộ.

MV Vinh quang, ơi Việt Nam được đầu tư công phu, ghi hình trong 1 tháng liên tục, hơn 1.000 người góp sức tạo nên một sản phẩm âm nhạc quy mô và độc đáo.

MV "Vinh quang, ơi Việt Nam" được quay ở nhiều địa điểm trên khắp cả nước. Ảnh: NVCC
Quà tặng đặc biệt đưa người dân “xuyên không” trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 của báo Nhân Dân

MV được quay tại các bối cảnh mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa từ Bắc vào Nam như: Cột cờ Lũng Cú - nơi địa đầu Tổ quốc, cầu Hiền Lương - biểu tượng chia cắt hai miền Nam Bắc trong chiến tranh, lực lượng hải quân ở Đà Nẵng, TP.HCM - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước...”.
Giáo sư Nguyễn Anh Trí kỳ vọng, ca khúc này sẽ được nhiều người yêu mến, sẽ xuất hiện trong những thời điểm đặc biệt, khi toàn dân cùng chung tay cho các sự kiện lớn của đất nước, để lan tỏa niềm tự hào, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của người Việt.

