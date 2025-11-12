Tiền vệ tài hoa Hồ Văn Lợi - huyền thoại Cảng Sài Gòn qua đời

Hồ Văn Lợi - tiền vệ tài hoa của Cảng Sài Gòn đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 55

Sinh năm 1970 tại Huế, tuổi thơ của Hồ Văn Lợi kết bạn với trái bóng từ rất sớm. Tình yêu sân cỏ được gieo mầm và lớn dần lên trong Lợi theo những cú dượt bóng với bạn bè cùng trang lứa trên sân tập Trần Phú (Bình Thạnh) hay những buổi "bám đuôi" người anh trai Hồ Văn Tam, cũng là một cựu cầu thủ của Cảng Sài Gòn, đi tập hoặc thi đấu.

Mê bóng đá từ nhỏ, ao ước trở thành một cầu thủ, nhưng những bước đầu tiên chập chững vào nghiệp bóng, giấc mơ ngọt ngào của cậu bé Lợi tưởng chừng như đã vỡ vụn trước thực tế nghiệt ngã. Năm 17 tuổi, Lợi thi tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá TP.HCM và… bị loại ngay từ "vòng gửi xe" vì thể hình quá nhỏ bé.

Hồ Văn Lợi đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League 2001/2002

Không bỏ cuộc, Lợi nhờ anh trai xin vào đội Cảng Sài Gòn làm "tạp vụ" nhặt bóng, xách giầy cho các bậc cầu thủ đàn anh… Thế rồi trời cũng không phụ người có lòng. Sau 2 năm ròng rã "học việc" không lương, Hồ Văn Lợi cũng tìm thấy cơ hội tại mùa bóng 1990-1991. Từ đó, anh dần khẳng định mình trên các sân cỏ Việt Nam.

Cầu thủ nhỏ con ấy từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League 2001/2002 với 9 pha lập công - điều hiếm có với một nội binh ở thời giải đấu còn sôi động ngoại binh và sức mạnh cơ bắp.

3 lần vô địch quốc gia năm 1993-1994, 1997, 2001-2002, 2 lần đoạt cúp quốc gia 1992, 2000, đó là một chiến tích lẫy lừng của Hồ Văn Lợi cùng với đội Cảng Sài Gòn.

Đặc biệt, Lợi gắn bó trọn sự nghiệp với Cảng Sài Gòn – điều càng tạo nên hình ảnh đẹp - một cầu thủ trung thành, sống tử tế, yêu bóng đá theo cách giản dị và chân thành nhất. Anh không có duyên khoác áo tuyển quốc gia ở các giải lớn, nhưng trong trái tim người hâm mộ Sài Gòn, anh luôn là biểu tượng.

Dù nổi bật trong các giải quốc nội, nhưng Hồ Văn Lợi lại kém may mắn khi không được khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu các giải quốc tế chính thức. 3 lần được các HLV Murphy, Riedl, Calisto gọi lên đội tuyển, nhưng cả 3 lần anh đều phải quay về vào giờ chót. Anh chỉ được vài lần tham gia đá các trận giao hữu, nhưng lại không có duyên đá SEA Games hay AFF Cup.

Cựu tuyển thủ Hồ Văn Lợi dạy bóng đá để mưu sinh

Những năm gần đây, Hồ Văn Lợi vẫn làm đủ cách để sinh nhai. Thi thoảng vẫn xỏ giày ra sân cùng đồng đội để tìm chút mồ hôi và sống lại ký ức xưa. Anh vẫn tham gia vào đội cựu danh thủ TP.HCM, sát cánh trong các giải đấu lớn nhỏ và đều đặn ra sân để hướng dẫn cho các em nhỏ.

Những năm cuối đời, bệnh tật hành hạ khiến anh phải chiến đấu trong lặng lẽ. Bạn bè, đồng đội – những người từng một thời vào sinh ra tử cùng anh – đã cùng nhau giúp đỡ, động viên anh vượt qua. Nhưng rồi, anh đã không thể giữ lại được cuộc sống đầy sóng gió ấy.

"Biết bị bệnh từ 1-2 năm qua, nên Lợi vẫn cố gắng duy trì rèn luyện sức khỏe, thậm chí mấy ngày trước còn chơi pickleball. Nhưng không ngờ cơn bạo bệnh ập đến quá nhanh. Chúng tôi đã tổ chức một trận đấu gây quỹ cho Lợi vào chiều ngày 10/11, mong góp một phần giúp Lợi bình phục, nhưng không kịp nữa rồi", cựu danh thủ Nguyễn Hồng Phẩm cho biết.

Linh cữu tuyển thủ Hồ Văn lợi được quàn tại 1050 (số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Lễ động quan vào lúc 8h ngày 14/11, sau đó đưa đi hoả táng tại Trung tâm hỏa táng Phước Lạc Viên, Dĩ An, TP.HCM.