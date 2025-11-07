Tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích ở biển Lý Sơn, Quảng Ngãi khẩn trương dọn dẹp sau bão Kalmeagi

Sáng 7/11, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, lãnh đạo chính quyền đặc khu Lý Sơn cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng tái tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nhảy xuống biển tự vẫn, cùng 2 người ra cứu hộ đã bị mất tích từ chiều 6/11.

Chính quyền đặc khu Lý Sơn cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng tái tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nhảy xuống biển tự vẫn, cùng 2 người ra cứu hộ đã bị mất tích từ chiều 6/11.Ảnh: VH

Một diễn biến khác liên quan đến vụ việc trên, ngoài 2 người cứu nạn bị mất tích, chiếc tàu vận tải mang biển kiểm soát VT 0035 sau khi được điều động ra ứng cứu vào tối 6/11 nhưng bất thành do sóng biển quá lớn, nên phải trở về và neo đậu tại cảng Bến Đình, hiện cũng đã bị sóng đánh vỡ.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Lý Sơn, vào khoảng 15 giờ, ngày 6/11 , ông D.Q.C (sinh 1981) ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, do mâu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn, thuộc thôn Tây An Vĩnh, nhảy xuống biển tự vẫn.

Video: Cảnh cứu hộ nam thanh niên nhảy biển tự vẫn, dẫn đến 2 người cứu hộ mất tích tại Lý Sơn.

Phát hiện vụ việc ông Lê Văn S (sinh 1988) ở thôn Tây An Hải và ông Phan Duy Q (sinh 1978) ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn dùng thúng đi ra và cứu vớt được ông D.Q.C.

Tuy nhiên tại thời điểm trên, bão Kalmeagi đang áp sát đất liền đã gây sóng và gió quá lớn, nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ được.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lý Sơn tổ chức dọn dẹp sau bão số 13.Ảnh: V.Huy

Thấy vậy lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035), do ông Đặng Văn Thành (sinh 1972) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm.

Đến 17 giờ 50 phút, do sóng to và gió lớn nên việc tìm kiếm 3 người phải tạm dừng, theo đó tàu vận tải VT 0035 đã vào neo đậu tại khu vực cảng Bến Đình.

Video: Tàu VT 0035 sau khi được điều động ra ứng cứu vào tối 6/11 nhưng bất thành do sóng biển quá lớn, nên phải trở về và neo đậu tại cảng Bến Đình đã bị sóng đánh vỡ tan tành.

Vào sáng cùng ngày, liên quan đến cơn bão số 13 Kalmeagi, tỉnh Quảng Ngãi đã có báo nhanh về thiệt hại sơ bộ ban đầu.

Cụ thể về người có 3 trường hợp mất tích (tại đặc khu Lý Sơn); 3 người bị thương, gồm xã Thiện Tín 2 người và tại xã Bình Chương 1 người.

Nhà ở tốc mái, hư hỏng 61 cái; sạt lờ bờ biển uy hiếp khoảng 230m của tuyến đường ven biến dài, đoạn đi qua xã Long Phụng…

Chính quyền Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, người dân dọn dẹp lại nhà cửa, công trình bị hư hỏng, vùi lấp và bị ảnh hưởng, sớm ổn định lại đời sống cho bà con.Ảnh: VH

Hiện chính quyền Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, người dân dọn dẹp lại nhà cửa, công trình bị hư hỏng, vùi lấp và bị ảnh hưởng, sớm ổn định lại đời sống cho bà con.