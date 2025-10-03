Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 13:30 GMT+7

Tiết lộ sốc, Mỹ đã bí mật làm điều này giúp đỡ Ukraine trong nhiều năm

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 13:30 GMT+7
Mỹ đã âm thầm hỗ trợ các chương trình sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine trong nhiều năm, tờ The Wall Street Journal đưa tin.
Những người lính cầm cờ của Mỹ và Ukraine. Ảnh RIA

Bài báo nêu rõ: "Sau cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm 2023, Cố vấn An ninh Quốc gia lúc bấy giờ là Jake Sullivan đã ủy quyền thực hiện một số phân tích tình báo cho thấy việc phát triển máy bay không người lái tầm ngắn và tầm xa sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của Ukraine".

Theo tờ báo, chính quyền trước đây của Tổng thống Joe Biden đã phân bổ 1,5 tỷ đô la để hỗ trợ các chương trình UAV và tên lửa, bao gồm việc cung cấp các linh kiện quan trọng không được sản xuất tại nước cộng hòa hậu Xô Viết này.

Cựu giám đốc chính sách Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Mỹ trước đây được trích dẫn phát biểu rằng: "Chúng tôi tin rằng việc Ukraine có một kho dự trữ máy bay không người lái hiệu quả, sản xuất trong nước với số lượng lớn và ổn định sẽ rất quan trọng về mặt chiến lược".

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev đang cản trở việc giải quyết xung đột và trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần lưu ý rằng viện trợ quân sự của phương Tây là điềm xấu cho Ukraine và chỉ kéo dài xung đột, trong khi các chuyến hàng vũ khí lại trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thừa nhận rằng nếu không tịch thu tài sản của Nga, EU sẽ không còn giải pháp nào cho vấn đề tài chính của Ukraine.

Đột phá hạt nhân: Nga chuẩn bị cho thế giới một trật tự mới

Đột phá hạt nhân: Nga chuẩn bị cho thế giới một trật tự mới

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

"Một triệu Euro mỗi ngày", Phần Lan mất 'một mỏ vàng' vì Nga

'Một triệu Euro mỗi ngày', Phần Lan mất 'một mỏ vàng' vì Nga

Bộ ba hạt nhân của Nga bị tấn công: Ông Zelensky cầu xin ông Trump cung cấp vũ khí chiến thắng

Bộ ba hạt nhân của Nga bị tấn công: Ông Zelensky cầu xin ông Trump cung cấp vũ khí chiến thắng

Một nơi ở Đà Nẵng, lúc còn tối trời, chợ làng chài, chợ hải sản đã tấp nập, trên trời dưới la liệt cá ngon
Một nơi ở Đà Nẵng, lúc còn tối trời, chợ làng chài, chợ hải sản đã tấp nập, trên trời dưới la liệt cá ngon

Nét truyền thống của chợ hải sản Mân Thái, chợ làng chài trên bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp mang lại cảm giác thú vị cho người dân và du khách.

Từ vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Bạo lực được tôn vinh như trò chơi, sự vô cảm sẽ chiếm lĩnh tâm trí
Từ vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Bạo lực được tôn vinh như trò chơi, sự vô cảm sẽ chiếm lĩnh tâm trí

Theo chuyên gia tội phạm học, khi bạo lực được tôn vinh như trò chơi, khi cái chết trở thành hình ảnh giải trí, khi người ta chìm trong thế giới mô phỏng nơi máu chỉ là hiệu ứng đồ họa thì sự vô cảm sẽ dần chiếm lĩnh tâm trí.

Tin sáng (10/10): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik
Tin sáng (10/10): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik; M.U sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz; Everton quan tâm đến Kalvin Phillips; Liverpool theo đuổi Adam Wharton; Cháy lớn tại nhà riêng của Vinicius.

Tiết lộ những gì đã xảy ra ở phương Tây vì lo sợ Nga
Tiết lộ những gì đã xảy ra ở phương Tây vì lo sợ Nga

Một cuộc tập trận quân sự khác của NATO đã diễn ra ở phương Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga, tờ The National Interest (NI) đưa tin.

Hành trình từ ông chủ quán nhậu nổi tiếng Tây Ninh đến Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Hành trình từ ông chủ quán nhậu nổi tiếng Tây Ninh đến Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Bên bờ sông Vàm Cỏ ở xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh (được hợp nhất từ xã Long Thuận, Long Thạnh và Tân Long của tỉnh Long An cũ), ông Nguyễn Văn Dạn vẫn miệt mài bên những cỗ máy vớt lục bình do chính tay mình chế tạo. Từng là chủ quán nhậu nổi tiếng, hành trình ông Dạn trở thành Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025 là một câu chuyện nghe tưởng chừng không thật.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác ủng hộ 6 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ
Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác ủng hộ 6 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ

Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác gồm cả sinh viên đến thăm hỏi tặng quà (hạt giống, thực phẩm thiết yếu) trực tiếp tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ sau cơn bão số 10, 11.

Đối tượng lái ô tô tông 2 người thương vong ở Gia Lai có thể bị xử lý ra sao?
Đối tượng lái ô tô tông 2 người thương vong ở Gia Lai có thể bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, trường hợp cho thấy đối tượng Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú xã Bình Dương)- người lái xe ô tô tông 2 người thương vong ở quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây) có động cơ mục đích giết người, nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện đâm vào người khác dẫn đến nạn nhân tử vong, sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc…

Gia Lai nổi lên là vùng đất trồng cây ăn trái xuất khẩu tỷ đô, 2 cây trồng chủ lực nào đang tăng nhanh diện tích?
Gia Lai nổi lên là vùng đất trồng cây ăn trái xuất khẩu tỷ đô, 2 cây trồng chủ lực nào đang tăng nhanh diện tích?

Với lợi thế đất đỏ bazan cùng khí hậu đa dạng, tỉnh Gia Lai đang khẳng định vị thế là vùng nguyên liệu chiến lược cho nông sản xuất khẩu, trong đó có mặt hàng trái cây. Cùng với cây chuối, cây sầu riêng cũng tăng diện tích nhanh chóng nhờ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, áp dụng quy trình hiện đại, bảo đảm năng suất ổn định và chất lượng đồng đều.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4.

Giá USD hôm nay 10/10: Thị trường tự do áp sát 27.000 đồng/USD
Giá USD hôm nay 10/10: Thị trường tự do áp sát 27.000 đồng/USD

Giá USD hôm nay 10/10 tại thị trường tự do tiếp đà tăng mạnh, ghi nhận ở mức 26.840 -26.925 đồng/USD, tăng lần lượt 29 đồng chiều mua vào và 34 đồng bán ra.

Nhà Văn Hungary László Krasznahorkai Đoạt Giải Nobel Văn Học 2025
Nhà Văn Hungary László Krasznahorkai Đoạt Giải Nobel Văn Học 2025

László Krasznahorkai được trao Giải Nobel Văn học ngày 9/10 vì những tác phẩm văn chương mang sức mạnh nghệ thuật hiếm có và tầm nhìn nhân loại sâu sắc.

Hoàng đế Chân Lạp nào cứ tiến đánh Đại Việt là... thua?
Hoàng đế Chân Lạp nào cứ tiến đánh Đại Việt là... thua?

Angko Wat hoành tráng đầy kiêu hãnh do Suyrayavarman II khai sinh, nhưng cũng là nỗi đau của linh hồn Suyrayavarman II đang vất vưởng đâu đó trong mây núi Vụ Quang; bởi không có một phiến đá nào ở Angko Wat ghi lại ngày tháng năm tử trận của một hoàng đế đầy tham vọng này.

Nghề luyện kim cổ xưa ở Đồng Nai, bất ngờ với cổ vật là một con động vật hoang dã chế tác tinh xảo thế này đây
Nghề luyện kim cổ xưa ở Đồng Nai, bất ngờ với cổ vật là một con động vật hoang dã chế tác tinh xảo thế này đây

Đồng Nai tự hào sở hữu 4 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận, những di sản văn hóa vô giá, là niềm tự hào và vinh dự lớn lao của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Đặc biệt, Qua đồng Long Giao (15 tiêu bản) và tượng đồng tê tê Long Giao là hai hiện vật/bộ sưu tập-cổ vật liên quan mật thiết đến nghề luyện kim truyền thống của địa phương.

Thị trường tài sản số hôm nay 10/10: Giảm sâu, cảnh báo 'nóng' từ vụ Shark Bình
Thị trường tài sản số hôm nay 10/10: Giảm sâu, cảnh báo "nóng" từ vụ Shark Bình

Thị trường tài sản số hôm nay 10/10 đồng loạt giảm giá. Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản số.

'ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal, HLV Kim Sang-sik giấu bài'
"ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal, HLV Kim Sang-sik giấu bài"

BLV Qung Huy tin rằng, trước một ĐT Nepal bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, chắc chắn HLV Kim Sang-sik vẫn đang giấu bài để chuẩn bị cho màn tái đấu ĐT Malaysia vào tháng 3 năm tới.

TS Võ Hải Thanh: Việt Nam có thể phát huy vai trò “cầu nối hòa bình” tin cậy giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế
TS Võ Hải Thanh: Việt Nam có thể phát huy vai trò “cầu nối hòa bình” tin cậy giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế

"Tôi tin tưởng rằng, với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên trong thời gian qua, được thể hiện qua những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt vai trò là cầu nối hoà bình đáng tin cậy giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế", Tiến sĩ Võ Hải Thanh- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương cho biết trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt.

Những mệnh lệnh từ trái tim trong cơn lũ
Những mệnh lệnh từ trái tim trong cơn lũ

Trong màn sương sớm còn giăng kín núi đồi khu vực Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn, những chiếc xuồng máy đã nổ máy, xé tan sự tĩnh lặng để bắt đầu cuộc đua với dòng nước dữ. Dòng sông Trung hiền hòa ngày nào nay đã hóa thành hung thần nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà. Nhưng giữa hoạn nạn, một mệnh lệnh từ trái tim đang được tất cả nhân dân cùng thực hiện.

PGS.TS Lê Quốc Lý: Cán bộ thời kỳ mới phải đủ 'Đức' để dẫn đường, đủ 'Tài' để hành động, đủ 'Sức' để cống hiến
PGS.TS Lê Quốc Lý: Cán bộ thời kỳ mới phải đủ "Đức" để dẫn đường, đủ "Tài" để hành động, đủ "Sức" để cống hiến

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Đức - Sức - Tài” không tách rời nhau, mà là ba trụ cột song hành, tạo nên người cán bộ “vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có hành động”. Đó chính là chuẩn mực của đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới

Tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi ở một nơi của Tây Ninh, bông mười giờ nở cản đâu có kịp, tha hồ chụp hình
Tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi ở một nơi của Tây Ninh, bông mười giờ nở cản đâu có kịp, tha hồ chụp hình

“Khi chưa có các tuyến đường hoa nông thôn mới, vẫn xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi ra đường. Sau khi Hội LHPN xã phát động mô hình trồng hoa, trồng cây, các chi hội phụ nữ đã góp sức, góp công, đồng lòng chăm sóc và tạo nên những con đường hoa nông thôn mới đẹp....", Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập thuộc tỉnh Long An) cho biết.

Đà Nẵng rà soát, sắp xếp bố trí tài sản công sau sáp nhập, ưu tiên giáo dục, y tế, thể dục thể thao
Đà Nẵng rà soát, sắp xếp bố trí tài sản công sau sáp nhập, ưu tiên giáo dục, y tế, thể dục thể thao
Đà Nẵng rà soát, sắp xếp bố trí tài sản công sau sáp nhập, ưu tiên giáo dục, y tế, thể dục thể thao, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo.

Ukraine nổ tung đường ống dẫn amoniac trong lúc rút lui khỏi vùng Donetsk
Ukraine nổ tung đường ống dẫn amoniac trong lúc rút lui khỏi vùng Donetsk

Trong quá trình rút lui, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) được cho là đã cho nổ tung một nhánh của đường ống dẫn khí amoniac Tolyatti-Odessa gần khu định cư Rusyn Yar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cáo buộc này được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga.

'Đại thụ' giữa đại ngàn Trường Sơn: Già Zơ Râm Vui và C’lâu Nhím – Hai ngọn lửa sáng giữ 'hồn núi rừng' (Bài 2)
"Đại thụ" giữa đại ngàn Trường Sơn: Già Zơ Râm Vui và C’lâu Nhím – Hai ngọn lửa sáng giữ 'hồn núi rừng' (Bài 2)

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng vang vọng giữa rừng sâu và khói bếp chiều bay nghi ngút, người Cơ Tu vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa nghìn đời. Trong nỗ lực ấy, hai già làng: Zơ Râm Vui ở thôn Prao và C’lâu Nhím ở thôn Gừng ( xã Đông Giang, TP Đà Nẵng) được xem như hai ngọn lửa sáng, âm thầm cháy để giữ cho “hồn núi rừng” không lụi tàn giữa nhịp sống hiện đại.

Hòa Minzy tới đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) động viên tinh thần người dân đắp đê trị thủy
Hòa Minzy tới đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) động viên tinh thần người dân đắp đê trị thủy

Ca sĩ Hòa Minzy trò chuyện và tặng nước uống cho các đoàn viên, thanh niên tham gia đắp đê trị thủy tại Bắc Ninh.

Hơn cả tuyết xanh, cây cảnh nở ngàn sao tím biếc, máy ra hoa quanh năm, không sợ nắng, ít sâu bệnh
Hơn cả tuyết xanh, cây cảnh nở ngàn sao tím biếc, máy ra hoa quanh năm, không sợ nắng, ít sâu bệnh

Đối với những người yêu thích cây cảnh nở hoa xanh lam, nó đơn giản là "không thể cưỡng lại". Nó nở hoa quanh năm, không có khuyết điểm, nở hoa nhiều hơn cả tuyết xanh.

Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Qatar: Trận thua sít sao
Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Qatar: Trận thua sít sao

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại UAE nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên gặp U23 Qatar vào 19h tối 9/10 (22h giờ Việt Nam) trên sân 321Sports, Abu Dhabi. Dù để thua với tỷ số 0-1, các cầu thủ trẻ vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực về tinh thần và lối chơi.

8 Dự án trọng điểm khởi công đưa Hà Nội vươn tầm cao mới, chào mừng kỷ niệm 71 năm giải phóng Thủ đô
8 Dự án trọng điểm khởi công đưa Hà Nội vươn tầm cao mới, chào mừng kỷ niệm 71 năm giải phóng Thủ đô

Nhà hát Opera Hà Nội, cầu Trần Hưng Đạo, tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, hầm chui nút giao Cổ Linh...là các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025)

Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Trên đà mất giá, lao dốc nhanh
Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Trên đà mất giá, lao dốc nhanh

Giá xăng dầu hôm nay 10/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới hôm nay trên đà giảm nhanh.

Lan Phương căng thẳng, lo âu khi chồng ngoại quốc nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn
Lan Phương căng thẳng, lo âu khi chồng ngoại quốc nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn

Lan Phương đối mặt với căng thẳng, lo âu khi chồng Tây bất ngờ nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn sau 22 ngày kể từ phiên sơ thẩm.

Mẩn ngứa, viêm loét vì ngâm trong nước bẩn mùa mưa lũ, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm
Mẩn ngứa, viêm loét vì ngâm trong nước bẩn mùa mưa lũ, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Mẩn ngứa, mụn nước, ngứa, viêm da là tình trạng của nhiều người trong mùa mưa lũ, khi phải ngâm chân tay trong nước bẩn thời gian dài.

Nông sản Mường Vang ở tỉnh Phú Thọ 'bước ra khỏi cổng làng' từ chương trình sao OCOP
Nông sản Mường Vang ở tỉnh Phú Thọ "bước ra khỏi cổng làng" từ chương trình sao OCOP

Từ những sản vật mộc mạc của núi rừng, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã trở thành “cú hích”, đánh thức tiềm năng của vùng đất Mường Vang (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay tỉnh Phú Thọ). Không chỉ thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, chương trình còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo, kiến tạo sức sống mới cho kinh tế nông thôn.

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga