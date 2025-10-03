Những người lính cầm cờ của Mỹ và Ukraine. Ảnh RIA

Bài báo nêu rõ: "Sau cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm 2023, Cố vấn An ninh Quốc gia lúc bấy giờ là Jake Sullivan đã ủy quyền thực hiện một số phân tích tình báo cho thấy việc phát triển máy bay không người lái tầm ngắn và tầm xa sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của Ukraine".

Theo tờ báo, chính quyền trước đây của Tổng thống Joe Biden đã phân bổ 1,5 tỷ đô la để hỗ trợ các chương trình UAV và tên lửa, bao gồm việc cung cấp các linh kiện quan trọng không được sản xuất tại nước cộng hòa hậu Xô Viết này.

Cựu giám đốc chính sách Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Mỹ trước đây được trích dẫn phát biểu rằng: "Chúng tôi tin rằng việc Ukraine có một kho dự trữ máy bay không người lái hiệu quả, sản xuất trong nước với số lượng lớn và ổn định sẽ rất quan trọng về mặt chiến lược".

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev đang cản trở việc giải quyết xung đột và trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần lưu ý rằng viện trợ quân sự của phương Tây là điềm xấu cho Ukraine và chỉ kéo dài xung đột, trong khi các chuyến hàng vũ khí lại trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.