Ngày 25/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đã yêu cầu các đơn vị quản lý thủy lợi và hồ chứa nâng cao cảnh giác, đặc biệt là trong công tác vận hành hệ thống.

Điều tiết hồ Trị An chống bão số 15 Trước dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 15. Ảnh: NV

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam và Công ty Thủy điện Trị An cùng các đơn vị quản lý hồ chứa khác được yêu cầu phối hợp dựa trên mực nước hồ, lượng mưa và triều cường để điều tiết an toàn. Mục tiêu quan trọng là tránh xảy ra tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão) cộng dồn với việc xả lũ.

Song song đó, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật phải chủ động vận hành cống thoát nước và cống kiểm soát triều hợp lý để tối ưu hóa khả năng thoát nước, giảm thiểu úng ngập khi xảy ra mưa lớn.

Sẵn sàng lực lượng và thiết bị chống ngập. Ảnh: T.Đ

Để ứng phó kịp thời với tình trạng ngập úng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị phương án sẵn sàng.

Máy bơm di động phải được bố trí tại các vùng trũng, thấp để ứng cứu khi xảy ra úng ngập.

Các đơn vị hạ tầng (giao thông, điện, nước) được lưu ý chủ động xử lý nhanh sự cố, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết xấu.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của TP.HCM đã được lệnh nâng mức cảnh giác, duy trì công tác trực ban 24/24 nghiêm túc và theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo liên tục từ cơ quan khí tượng quốc gia.

Song song với chống ngập, công tác bảo đảm an toàn tàu thuyền trên biển, sông và khu vực cảng cũng được đặt ở mức cao nhất.

Lực lượng biên phòng, phường xã ven biển và xã đảo được giao nhiệm vụ kiểm đếm, hướng dẫn tuyệt đối an toàn cho tất cả tàu thuyền (bao gồm tàu cá và tàu du lịch).

Các tàu đánh bắt xa bờ phải được thông báo khẩn về vị trí vùng nguy hiểm và hướng dẫn di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, tránh khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.