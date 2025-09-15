Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Hai tuần sau khi về Việt Nam, Marcele Seippel, bà xã của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, khoe nhận được món quà lớn là một chiếc xe ôtô. "Món quà tuyệt vời, cảm ơn Chúa đã luôn chăm sóc chúng tôi trong mọi việc". Bên dưới phần bình luận, Nguyễn Xuân Son ngọt ngào viết: "Em xứng đáng với tình yêu của anh”.

1 ngày sau khi Marcele Seippel khoe nhận được xe, Nguyễn Xuân Son cũng đăng tải loạt hình ảnh chính bản thân mình đi nhận xế hộp tại showroom. Cụ thể, chiến xế hộp mà chân sút 28 tuổi được tặng là chiếc Jaecoo J7 PHEV là xe hybrid cắm sạc (Plugin hybrid) màu đen và có giá khoảng 1 tỷ đồng.

Sau chiến thắng lịch sử của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son, một trong những cầu thủ chủ chốt của đội, đã nhận được nhiều phần thưởng giá trị, trong đó có 2 chiếc ô tô, gồm chiếc Jaecoo J7 PHEV có giá khoảng 1 tỷ đồng và chiếc Omoda C5 phiên bản Luxury có giá khoảng 539 triệu đồng. Ngay sau đó, Nguyễn Xuân Son đã tăng chiếc Omoda C5 cho vợ mình là Marcele Seippel.

Samuel Umtiti giải nghệ ở tuổi 31

Chỉ còn hai tháng nữa bước sang tuổi 32, Samuel Umtiti được cho là chuẩn bị treo giày sau chuỗi năm tháng sự nghiệp bị tàn phá bởi chấn thương. Theo tiết lộ từ RMC Sport (Pháp), cựu sao Barcelona đã xin phép trở lại Lyon, đội bóng nơi anh trưởng thành, để ghi hình thông báo chính thức về quyết định giải nghệ.

Umtiti gia nhập học viện Lyon và ra mắt đội một năm 2012. Sau 4 mùa giải, anh chuyển sang Barcelona trong thương vụ đình đám, giành 2 chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, sự nghiệp tại xứ Catalunya nhanh chóng lao dốc vì chấn thương liên miên, với tổng cộng 622 ngày ngồi ngoài từ năm 2016 đến 2022.

ĐT futsal Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Hàng Châu, sẵn sàng cho Vòng loại futsal châu Á 2026

Sau khi hoàn tất chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kuwait, ĐT futsal Việt Nam đã có mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc) để bước vào cuộc đua tại Vòng loại futsal châu Á 2026.

Đội tuyển di chuyển từ Kuwait trong hành trình kéo dài hơn 20 tiếng, quá cảnh tại Dubai trước khi đặt chân tới Hàng Châu lúc 00h30 ngày 15/9 theo giờ địa phương. Toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú tại Grand Madison Hotel.

ĐT futsal Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF.

Ngay buổi sáng cùng ngày, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium – địa điểm thi đấu chính thức của bảng E. Buổi tập chủ yếu là các bài vận động nhẹ, giúp cầu thủ làm quen múi giờ và hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài. Buổi chiều, đội tiếp tục tập chiến thuật từ 15h30 đến 17h00, với trọng tâm là khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái nhanh.

Roy Keane và Micah Richards nghi ngờ năng lực của HLV Ruben Amorim

M.U tiếp tục trải qua chuỗi ngày khó khăn khi để thua đậm 0-3 trước Man City trong trận derby Manchester. Phil Foden mở tỷ số trước giờ nghỉ, sau đó Erling Haaland hoàn tất cú đúp trong hiệp hai, khiến Quỷ đỏ rời sân Etihad trong cảnh trắng tay. Đây đã là trận thua thứ 2 của HLV Ruben Amorim tại Ngoại hạng Anh mùa này, và ông mới chỉ có duy nhất một chiến thắng – đó là trận thắng chật vật 3-2 trước tân binh Burnley.

Trước tình thế hiện tại, Micah Richards đã thẳng thắn đánh giá về tương lai của HLV Amorim trên sóng Sky Sports: “Tôi không thích nói về việc HLV mất việc và sẽ không bao giờ làm thế, vì tôi nghĩ điều đó không công bằng. Nhưng rõ ràng những gì ông ấy đang làm lúc này là không hiệu quả. Kể từ khi dẫn dắt M.U, ông ấy có ít điểm hơn cả những đội tệ nhất Ngoại hạng Anh. Nếu bạn dẫn dắt M.U, mọi thứ phải tốt hơn thế”.

Trong khi đó, cựu đội trưởng M.U Roy Keane cũng bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng tình hình hiện tại chỉ còn là “hy vọng nhiều hơn niềm tin”. Keane nhấn mạnh: “Điều khiến tôi lo nhất là các cầu thủ có thực sự đứng sau ông ấy không, khi cách chơi và kết quả đều chưa đạt yêu cầu”.

Em gái Văn Toàn công khai “kêu gào”, muốn “gả gấp” anh trai

Vừa phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối và đối diện với 5–6 tháng dưỡng thương, Nguyễn Văn Toàn đang có những ngày nghỉ ngơi tại quê nhà. Trong bối cảnh đó, em gái ruột của anh, Nguyễn Thị Nụ, đã có một động thái gây sốc trên mạng xã hội, vừa thể hiện sự chăm sóc tận tình, vừa công khai “kể tội” anh trai.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và em gái. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ hình ảnh bữa cơm tươm tất với đầy đủ món ăn, Nguyễn Nụ không quên kèm theo dòng trạng thái dí dỏm: “1 đứa không chịu lấy chồng + 1 anh cũng chưa chịu lấy vợ luôn. Cần gả gấp. Lấy vợ đê Nguyễn Văn Toàn. Chán cảnh này lắm rồi”. Đặc biệt, cô nàng còn trực tiếp gắn thẻ tên anh trai, như một lời “hối thúc” công khai ngay trước hàng ngàn người theo dõi.