Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn và bão số 12 (Fengshen).

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, toàn thành phố đang triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền và các công trình trọng điểm.

Hiện các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành bình thường, mực nước các sông dưới mức báo động I, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, bão số 12 là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, có khả năng gây gió lớn, mưa to, lũ quét và ngập lụt ven biển.

Dự báo từ ngày 27 đến 28/9, khu vực Đà Nẵng có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm; gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão giật cấp 13–16.

Mưa lớn gây ngập tại Đà Nẵng sáng 18/10 vừa qua. Ảnh: D.B

Đến sáng 20/10, toàn thành phố có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động, trong đó 264 tàu vẫn đang hoạt động trên biển.

Bộ đội Biên phòng thành phố đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu nạn. Các địa phương cũng đã chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 người dân khi có bão mạnh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Đây là cơn bão nhẹ về bão nhưng rất nặng về mưa. Đợt mưa từ ngày 23 đến 26/10 dự báo sẽ rất lớn, có nơi đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực.”

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN. Ảnh: D.B

Để chủ động ứng phó, UBND thành phố thống nhất huy động khoảng 300 xuồng nhỏ và vừa từ các tổ chức tình nguyện, lực lượng vũ trang, bố trí tại các phường, xã trọng điểm.

Các xuồng này sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dân di chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm trong trường hợp mưa ngập sâu ở khu dân cư, ngõ hẻm. Thành phố cũng nghiên cứu phương án phát áo phao cho người dân vùng trũng thấp.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Thượng tá Nguyễn Hữu Ích – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP trực tiếp chỉ huy việc điều động xuồng cứu hộ, đảm bảo mọi phương tiện, nhiên liệu luôn sẵn sàng khi có lệnh.

“Tất cả phải trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Khi có tình huống xảy ra, phải có người, có xuồng, có xăng ngay lập tức,” ông Hưng chỉ đạo.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, dự báo chính xác tình hình mưa lớn, sạt lở ở khu vực miền núi; Sở Xây dựng kiểm tra các khu vực, công trình có nguy cơ ngập úng, đánh dấu mực nước lũ để phục vụ công tác phòng, chống bão lũ sau này.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý các xã mới trên địa bàn chủ động kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng trũng thấp, sạt lở, cho học sinh nghỉ học khi có mưa lớn. Ông yêu cầu thông tin rộng rãi đến người dân, khuyến cáo mỗi hộ dự trữ đủ lương thực ít nhất 3 ngày, tránh tình trạng “bão đến mới đi mua mì tôm”.

“Không để bị động, không để người dân bị cô lập, đói rét. Hộ nào khó khăn, chính quyền sẽ hỗ trợ kịp thời,” ông Hưng nhấn mạnh.

UBND TP yêu cầu các đơn vị, địa phương hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, đưa mực nước hồ chứa về mức an toàn theo quy định trước 17h ngày 22/10, bảo đảm ứng phó chủ động và hiệu quả với bão số 12- bão FENGSHEN.