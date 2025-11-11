TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm đâm chết người khai do ghen tuông; nhảy cầu tự vẫn vì... "cãi nhau với vợ"

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người khai do ghen tuông

Ngày 10/11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Phước Thái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt giữ nghi phạm giết người.

Cảnh sát hình sự khống chế nghi phạm giết người. Nguồn: PLO

Trước đó, vào đêm 7/11, Công an xã Phước Thái tiếp nhận một vụ án mạng xảy ra tại ấp Long Phú. Nạn nhân là anh P.T.T (40 tuổi) được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an xã Phước Thái nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy xét.

Ngay trong đêm công an đã bắt giữ được nghi phạm tại một quán nước ven đường gần quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TP.HCM), khi đang trên đường bỏ trốn. Nghi phạm được xác định là H.P.A (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau).

Khám xét trên người nghi phạm, lực lượng công an thu giữ một dao bấm tự chế là hung khí gây án. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn ghen tuông, đã dùng dao đâm một nhát vào đùi anh T khiến nạn nhân tử vong.

Nhảy cầu tự vẫn vì... "cãi nhau với vợ"

Ngày 10/11, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đồn biên phòng Cầu Bóng vừa phối hợp Công an, dân quân và ngư dân phường Bắc Nha Trang cứu người đàn ông nhảy cầu tự vẫn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 đêm 9/11, người dân phát hiện một người đàn ông leo qua lan can cầu Trần Phú nối đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang với đường Trần Phú, phường Nha Trang, rồi nhảy xuống sông Cái.

Nhiều người dân đứng trên hành lang cầu Trần Phú theo dõi cuộc tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu. Nguồn: CAND

Ngay sau khi nhận được tin báo, trung tá Nguyến Đức Chính, Trưởng Đồn biên phòng Cầu Bóng trực tiếp chỉ huy 10 cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô của đơn vị và huy động thêm ca nô của ông Phan Tấn Phát (SN 1982, trú ở phường Bắc Nha Trang), phối hợp công an, dân quân phường Bắc Nha Trang và phường Nha Trang, khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm. Đến hơn 23h đêm, lực lượng tìm kiếm phát hiện người đàn ông đang chới với giữa dòng nước nên tiếp cận, cứu vớt nạn nhân đưa vào bờ.

Qua xác minh được biết người đàn ông này là Đinh Vũ N.C (SN 1982, trú ở phường Tây Nha Trang). Chỉ vì mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau với vợ mà ông N.C đã nhảy từ cầu Trần Phú xuống hạ lưu sông Cái để tự vẫn, nhưng đã được cứu vớt kịp thời.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt số lượng lớn vàng, bạc của "bạn tù"

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Đạt (SN 1991) trú tại xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt. Nguồn: ANTĐ

Trước đó, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố cáo của ông N.V.Đ trú phường Thành Sen về việc bị Hoàng Đình Đạt chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của ông Đ, tối 12/7/2025, Đạt đưa ông Đ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lúc này, do tin tưởng Đạt nên ông Đ tháo trang sức đeo trên người gồm một dây chuyền vàng 15 chỉ, một nhẫn vàng 3 chỉ và một lắc bạc 20 chỉ nhờ giữ hộ.

Đạt đã đeo toàn bộ số trang sức đó trên người. Ngày 13/7, ông Đ xuất viện, cả hai trở về nhà.

Đến trưa 16/7, Đạt lấy lý do về quê gấp và đi mất. Từ đó, ông Đ tìm cách liên lạc với Đạt, đòi lại tài sản nhưng không được.

Theo ông Đ, Hoàng Đình Đạt là "bạn tù". Năm 2022, trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà, ông Đ quen biết Hoàng Đình Đạt. Sau khi ra tù vào đầu năm 2025, Đạt vào Hà Tĩnh thăm ông Đ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Hoàng Đình Đạt. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận đã lần lượt bán số trang sức trên được tổng số khoảng 60 triệu đồng và chi tiêu cá nhân hết.

Khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng

Ngày 10/11, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hải Phòng, phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech, cụ thể như sau:

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1979, trú tại thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa cùng Phạm Đức Anh, sinh năm 1977, trú tại tổ 1, P.Phương Liệt, TP.Hà Nội và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại phường Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Các đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh. Ảnh: CAHP.

Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì.

Từ tháng 4/2023 Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3.000.000 đồng - 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Một số nhà đầu tư bị lừa đảo. Ảnh: CAHP.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống AGOLD, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ là ai?

Chiều 10/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình), cho biết cơ quan công an xã đã vào cuộc xác minh nội dung clip nhạy cảm có hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Liên quan đến vụ việc clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ, có thông tin cho rằng người đàn ông trong clip giống ông N.V.Đ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện những nội dung ông N.V.Đ đăng tuyển giáo viên cho Trường THPT Tô Hiến Thành.

Về nội dung trên, ông Nguyễn Xuân Tình xác nhận ông N.V.Đ hiện là Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành, đóng trên địa bàn xã Hải Hậu. Còn người đàn ông trong clip nhạy cảm với nhiều phụ nữ có phải là ông Đ không, đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TT

“Ông N.V.Đ hiện là Chủ tịch HĐQT của nhà trường. Còn vị trí phòng ở trong hay ngoài khuôn viên nhà Trường THPT Tô Hiến Thành thì tôi không rõ”, ông Nguyễn Xuân Tình cho biết thêm.

Về Trường THPT Tô Hiến Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu thông tin thêm: “Trường THPT Tô Hiến Thành đóng trên địa bàn xã, nhưng trực thuộc Sở GDĐT quản lý. Còn clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ”.

PV Dân Việt đã liên hệ qua số điện thoại được cho là của ông N.V.Đ để xác minh thêm thông tin nhưng không nhận được phản hồi.

Hình ảnh "thân mật" của người đàn ông được cho là ông N.V.Đ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trường THPT Tô Hiến Thành. Ảnh: MXH

Cũng theo thông tin từ báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành, nhà trường đã đưa ra một số khẳng định: Người đàn ông xuất hiện trong các clip không phải là Hiệu trưởng, cũng không phải cán bộ nhân viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, và chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Các clip được xác định diễn ra trong khoảng thời gian năm 2024 và đầu năm 2025, tức là trước thời điểm sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới (nếu có thông tin sáp nhập).

Trường THPT Tô Hiến Thành cũng thông tin, phòng làm việc xuất hiện trong hình ảnh và clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, trong văn bản ngắn do Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành ký tên, không nói rõ người đàn ông xuất hiện trong clip nhạy cảm có liên quan đến việc quản lý nhà trường không; phòng làm việc xuất hiện trong hình ảnh và clip có thuộc khuôn viên trường hay không?

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.