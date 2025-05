Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự để điều tra 17 đối tượng về hành vi “đánh bạc” và “gá bạc” tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng.

17 đối tượng bị công an tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc và gá bạc. Ảnh: Anh Tuấn.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 28/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Hải An (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Hải Khê phát hiện, bắt quả tang 16 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại nhà Hoàng Kim Luận (SN 1980, trú thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 63 triệu đồng tiền mặt, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 bát sứ, 4 quân vị hình tròn được cắt ra từ lá bài tú lơ khơ và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đối tượng Hoàng Kim Luận còn bị điều tra về việc cung cấp địa điểm, công cụ cho các đối tượng trên thực hiện hành vi đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.