Chiều 29/5, sau 2 ngày làm việc, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương án 11 năm tù, tổng hợp 4 năm tù trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, là 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng, chịu án 5 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng, về tội “Đưa hối lộ”.

Tòa cũng phạt Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, án 12 năm tù và kế toán trưởng doanh nghiệp này là bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga bị phạt 5 năm tù, đều về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người, do thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến làm chủ tọa.

Về dân sự, tòa tịch thu 14,2 tỷ đồng do bị cáo Nguyễn Lộc An nhận hối lộ. Yêu cầu bị cáo Trần Trác Việt Đức phải bồi thường hơn 105 tỷ đồng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) cho Nhà nước.

Trước đó tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Lộc An thừa nhận nội dung cáo trạng nhưng cho rằng trong 14,2 tỷ đồng nhận hối lộ, có 4 tỷ đồng đi vay và chưa thể trả lại. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về xã hội.

Tòa xác định ông An lợi dụng chức vụ được giao, nhận tiền của 2 doanh nghiệp rồi làm trái công vụ dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của cựu Vụ phó xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân, gây ảnh hưởng uy tín của Nhà nước, niềm tin của nhân dân…

Ngược lại, ông An được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, đã nộp lại 14,2 tỷ đồng nhận hối lộ; có nhiều thành tích trong công tác…

Các bị cáo Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga và Nguyễn Lộc An tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh chịu xác định đưa hối lộ số tiền trên 1 tỷ đồng để được cấp phép kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, vị này phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Tòa án cũng ghi nhận bị cáo Quỳnh rất yếu, đã ghép thận 2 lần và tổn thương 81% sức khỏe.

Các bị cáo Đức và Nga là Giám đốc và Kế toán Công ty Bách Khoa Việt đã vi phạm quy định về trích lập quỹ BOG, gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn. Đức có vai trò chính khi chỉ đạo Nga trong việc này nên phải nhận án cao hơn.

Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Lộc An đã yêu cầu các công ty Bách Khoa Việt, Long Hưng phải đưa tiền cho mình “mua nhà to hơn” và đổi lại được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Tại Công ty Bách Khoa Việt, hồ sơ vụ án thể hiện năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch doanh nghiệp này, do quen biết nên được Nguyễn Lộc An nói nếu cần, sẽ giúp kinh doanh xăng dầu.

Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ An giúp công ty mảng xăng dầu, khí đốt và được An hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Hai năm sau, phía Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công Thương cũng lập đoàn kiểm tra, giao Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn, đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt. Quá trình này, bà Trần Thị Loan Phương đến gặp Nguyễn Lộc An tại Nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TP.HCM), đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp đỡ. Do vậy, doanh nghiệp được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà An (tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và cũng được đồng ý.

Khi trao đổi, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. Bà Phương cũng đồng ý do hiểu Công ty Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ nên mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Một tháng sau, Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó làm đúng yêu cầu này. Được An giúp đỡ, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép vào năm 2016.

Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra xác định, Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ đồng và còn “nợ” hơn 105 tỷ đồng. Việc này thuộc trách nhiệm của các bị cáo Đức, Nga.

Từ tố giác của bà Phương, Cơ quan điều tra mới khởi tố được Nguyễn Lộc An và đồng phạm. Căn cứ Điều 364 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tối cao, Cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự với bà Phương.

Tương tự như trên, Nguyễn Lộc An còn nhận hối lộ 5 tỷ đồng để cấp phép sai quy định cho Công ty Long Hưng. Tổng cộng, vị này nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng.

Trong vụ án, bà Trần Thị Loan Phương có hành vi chi 9,2 tỷ đồng cho bị cáo An để Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép xăng dầu khi chưa đủ điều kiện. Hành vi này là đưa hối lộ nhưng khi chưa bị phát giác, bà đã chủ động khai báo. Trên cơ sở tố giác của Phương, cơ quan điều tra đã khởi tố Lộc An nên căn cứ các quy định liên quan, cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự cho bà nhưng tịch thu 9,2 tỷ đồng hối lộ.