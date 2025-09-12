Tin sáng (12/9): HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á?

HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á?

Từ khi dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam thay HLV Philippe Troussier, HLV Kim Sang-sik đã tạo được dấu ấn đậm nét và liên tục gặt hái thành công. HLV Kim Sang-sik đã đưa ĐT Việt Nam đến ngôi quán quân ASEAN Cup 2024, cùng U23 Việt Nam vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 và mới nhất là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Sắp tới, mục tiêu của HLV Kim Sang-sik là quyết tâm cùng U23 Việt Nam chinh phục huy chương vàng SEA Games 33. Nếu làm được điều đó, HLV Kim Sang-sik sẽ đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi trở thành chiến lược gia đầu tiên vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và giành huy chương vàng SEA Games chỉ trong thời gian 1 năm.

HLV Kim Sang-sik đang đạt được thành công với bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

M.U có thể chiêu mộ Elliot Anderson và Carlos Baleba

Theo TEAMtalk, M.U dự kiến sẽ chiêu mộ hai tiền vệ mới, một vào tháng 1 và một vào mùa hè năm 2026, nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình dưới thời HLV Ruben Amorim. Hai cái tên được nhắm tới là Elliot Anderson (Nottingham) và Carlos Baleba (Brighton) , những người đã để lại dấu ấn lớn tại Premier League.

David Alaba phủ nhận thông tin chia tay Real Madrid

David Alaba phủ nhận tin đồn rời Real Madrid, khẳng định mọi chuyện chỉ là "dối trá". Sau chấn thương dài hạn, anh trở lại mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển Áo, nuôi hy vọng cùng đồng đội chinh phục tấm vé dự World Cup 2026 sau gần ba thập kỷ chờ đợi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Đội bóng của Cristiano Ronaldo chia tay Otavio

Trên trang MXH, Al Nassr, đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo đã thông báo chia tay Otavio. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng hai năm với Al Qadsiah theo dạng tự do.

Nicki Nicole khẳng định chưa chia tay Lamine Yamal

Ca sĩ Nicki Nicole mới đây đã lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với thần đồng Lamine Yamal. Theo đó, Nicki Nicole khẳng định, cô và Lamine Yamal vẫn đang gắn bó với nhau chứ không hề chia tay như tin đồn trước đó.