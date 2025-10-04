Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh bảo vệ loài chim tiền tỷ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy, vận chuyển mua bán và tiêu thụ chim yến trái phép đang diễn ra phổ biến gây suy giảm đàn yến tự nhiên.

Trong thời gian qua, ngành nuôi yến của tỉnh Khánh Hòa đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, 61 xã, phường có nuôi chim yến, ngoài ra có 33 đảo yến với 173 hang yến do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý.

Hiện nay toàn tỉnh có có 1.425 nhà yến với sản lượng tổ yến khai thác trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 11.190 kg tăng bình quân 1,56% so với cùng kỳ 2024, giá trị khoảng trên 450 tỷ đồng/năm, tạo nhiều công ăn việc làm và nguồn thu nhập lớn cho người dân.

Tuy nhiên, tình trạng trạng săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương (sử dụng các loại bẫy lưới, bẫy keo gắn máy phát tiếng kêu và nhiều dụng cụ khác tại các khu vực cư trú, sinh sống của của chim. Việc bẫy, bắt chủ yếu bán cho các nhà hàng, quán ăn) làm suy giảm đàn chim yến cả ngoài tự nhiên và tại các cơ sở nuôi, gây bức xúc trong dư luận.

Để ngăn chặn tình trạng săn/bẫy bắt, mua bán chim yến trái phép góp phần bảo tồn và phát triển quần thể chim yến cũng như các loài chim hoang dã trên địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa giao các các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan đơn vị liên quan cần chủ động chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Cấm săn bắt chim yến trái phép nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chim yến, đặc biệt tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao như: Khu vực thường diễn ra bẫy bắt chim yến, nhà hàng, quán ăn….

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng chuyên ngành trực thuộc thường xuyên tổ chức kiểm tra ngăn chặn tháo dỡ, thu hồi các phương tiện dụng cụ bẫy, bắt chim yến trái phép. Nhất là khu vực thường xuyên bẫy, bắt chim yến các nhà hàng quán ăn, các chợ, địa điểm kinh doanh chim. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bẫy, bắt, vận chuyển mua bán, tiêu thụ chim yên trái pháp luật theo quy định. Trường hợp trong quá trình kiểm tra phát hiện có hành vi săn bắt mua bán, tiêu thụ chim hoang dã thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về quản lý bảo vệ động vật hoang dã và các quy định khác có liên quan.

Các xã, phường khẩn trương thành lập Tổ phản ứng nhanh về bảo vệ chim yến, hoàn thành trước ngày 5/10/2025. Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách lĩnh vực chăn nuôi làm Tổ trưởng; đại diện các phòng chuyên môn, cơ quan, đoàn thể của xã; trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố và đại diện tổ chức, cá nhân nuôi yến trên địa bàn,...