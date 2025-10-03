TP. HCM mở rộng cửa cho người nước ngoài sở hữu nhà, 88 dự án có thể bán

UBND TP. HCM vừa mới bổ sung thêm 23 dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, nâng số dự án để người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở lên tổng cộng 88 dự án.

Danh sách 23 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài do UBND TP.HCM mới công bố

Đáng chú ý trong danh sách mới nhất này là các dự án như: Khu phức hợp Sóng Việt (phường An Khánh) do công ty CP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư; các dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3 (phường Hiệp Bình) do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã Phước Kiển do Công ty CP Nam Sài Gòn Residences làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó là các dự án Masteri Thảo Điền (phường An Khánh), Công ty CP Tập đoàn Masterise làm chủ đầu tư; Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng - officetel - căn hộ tại phường Cầu Ông Lãnh, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy làm chủ đầu tư; Chung cư cao tầng Vạn Xuân (phường Linh Xuân), Công ty CP Vạn Xuân Bình Dương làm chủ đầu tư...

Cuối tháng 8 vừa qua, UBND TP. HCM đã công bố danh sách 48 dự án được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trước đó nữa là 17 dự án khác. Tổng cộng số dự án sau 3 đợt công bố là 88.

Đáng chú ý, trong danh mục công bố vào tháng 8 là việc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tới 39 dự án, tập trung tại khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ.

Các dự án này gồm The Panorama, khu căn hộ Park View, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley, Happy Valley…

Ngoài ra, 3 dự án khu dân cư lô M5 - M7 (Midtown) trong khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn do Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và 3 đối tác Nhật Bản) làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Ảnh TL

UBND TP. HCM đã giao Sở Xây dựng trách nhiệm công bố các thông tin của những dự án này trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Việc ngày càng có nhiều dự án nhà ở mà người nước ngoài có thể mua và sở hữu cho thấy những bước tiến trong việc "mở cửa" thị trường bất động sản rộng hơn theo tinh thần cởi mở của Luật Nhà ở 2023.

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về pháp lý và thuộc đối tượng được quy định, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy tờ thành lập hợp pháp tại Việt Nam hoặc được phép nhập cảnh.

Trong đó, tổ chức, cá nhân nước chỉ được mua nhà ở thương mại trong các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, với tỉ lệ sở hữu không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một khu vực cấp phường.

Riêng tổ chức nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổ chức nước ngoài không trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở nhưng có nhu cầu sở hữu phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ do cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép hoạt động hoặc thành lập và còn hiệu lực tại thời điểm ký kết giao dịch về nhà ở.

