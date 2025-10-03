Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 18:02 GMT+7

TP. HCM mở rộng cửa cho người nước ngoài sở hữu nhà, 88 dự án có thể bán

Nguyễn Thụy Thứ sáu, ngày 03/10/2025 18:02 GMT+7
Đến nay, người nước ngoài có thể mua và sở hữu nhà ở tại tổng cộng 88 dự án tại TP. HCM, tăng thêm kỳ vọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa nguồn khách hàng cho các chủ đầu tư.
UBND TP. HCM vừa mới bổ sung thêm 23 dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, nâng số dự án để người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở lên tổng cộng 88 dự án.

Danh sách 23 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài do UBND TP.HCM mới công bố

Đáng chú ý trong danh sách mới nhất này là các dự án như: Khu phức hợp Sóng Việt (phường An Khánh) do công ty CP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư; các dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3 (phường Hiệp Bình) do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã Phước Kiển do Công ty CP Nam Sài Gòn Residences làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó là các dự án Masteri Thảo Điền (phường An Khánh), Công ty CP Tập đoàn Masterise làm chủ đầu tư; Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng - officetel - căn hộ tại phường Cầu Ông Lãnh, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy làm chủ đầu tư; Chung cư cao tầng Vạn Xuân (phường Linh Xuân), Công ty CP Vạn Xuân Bình Dương làm chủ đầu tư...

Cuối tháng 8 vừa qua, UBND TP. HCM đã công bố danh sách 48 dự án được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trước đó nữa là 17 dự án khác. Tổng cộng số dự án sau 3 đợt công bố là 88.

Đáng chú ý, trong danh mục công bố vào tháng 8 là việc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tới 39 dự án, tập trung tại khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ.

Các dự án này gồm The Panorama, khu căn hộ Park View, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley, Happy Valley…

Ngoài ra, 3 dự án khu dân cư lô M5 - M7 (Midtown) trong khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn do Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và 3 đối tác Nhật Bản) làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Ảnh TL

UBND TP. HCM đã giao Sở Xây dựng trách nhiệm công bố các thông tin của những dự án này trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Việc ngày càng có nhiều dự án nhà ở mà người nước ngoài có thể mua và sở hữu cho thấy những bước tiến trong việc "mở cửa" thị trường bất động sản rộng hơn theo tinh thần cởi mở của Luật Nhà ở 2023.

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về pháp lý và thuộc đối tượng được quy định, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy tờ thành lập hợp pháp tại Việt Nam hoặc được phép nhập cảnh.

Trong đó, tổ chức, cá nhân nước chỉ được mua nhà ở thương mại trong các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, với tỉ lệ sở hữu không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một khu vực cấp phường.

Riêng tổ chức nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổ chức nước ngoài không trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở nhưng có nhu cầu sở hữu phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ do cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép hoạt động hoặc thành lập và còn hiệu lực tại thời điểm ký kết giao dịch về nhà ở.

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang 'quên' dạy con điều này!
Gia đình

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang "quên" dạy con điều này!

Gia đình

Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của người mẹ đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân

Tin tức

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại xã Trung Giã (Hà Nội), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước tình hình nước lũ dâng cao và yêu cầu “không được lúng túng để dân gặp nguy hiểm”, sẵn sàng phương án di dời khẩn 3 vạn dân.

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal

Thể thao

Nhọc nhằn đánh bại ĐT Nepal với tỷ số 3-1 trong thế trận hơn người, HLV Kim Sang-sik thẳng thẳn chỉ ra điểm yếu của đối thủ sau trận đấu.

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương là người thống nhất Trung Hoa, còn Trương Sĩ Thành là kẻ bại trận. Nhưng nếu xét về phẩm chất, thì người dân Giang Chiết vẫn nhớ đến Trương như “vị vua của lòng dân” — một minh chứng rằng đôi khi, lịch sử ghi công cho kẻ mạnh, nhưng nhân tâm lại chỉ dành cho người đức.

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn

Gia đình

Những người sinh tháng Âm lịch này được dự là sẽ được ban phước lành nhiều hơn, cả đời giàu có và thịnh vượng, gia đình êm ấm.

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết các học trò của ông có lúc quá ngây thơ khi đối đầu ĐT Việt Nam, và họ trả giá bằng trận thua tiếc nuối.

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay
Nhà nông

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống dần. Tuy nhiên, tại nhiều trạm, mực nước trên các sông vẫn vượt mức lịch sử. Bản tin cảnh báo có hơn 80 xã, phường có nguy cơ ngập lụt dài ngày do mưa lũ.

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan
Thế giới

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Dushanbe đã thông báo cho người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev những chi tiết về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không AZAL.

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal
Thể thao

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Thể thao

ĐT Việt Nam có được chiến thắng khá nhọc nhằn 3-1 trước ĐT Nepal khi thi đấu hơn người cả hiệp 2 ở vòng loại Asian Cup 2026.

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút 67 trận gặp Nepal, Phạm Xuân Mạnh lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào
Thể thao

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, hậu vệ đang chơi bóng ở J.League trong màu áo Cerezo Osaka là Dion Cools toả sáng với 1 pha lập công giúp Malaysia vượt qua ĐT Lào với tỷ số 3-0.

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia

Thế giới

Chiến dịch phản công thất bại của quân Nga tại khu vực Dobropillia (tỉnh Donetsk) đã phá vỡ kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass trước tháng 11, buộc giới lãnh đạo Nga ra lệnh cho quân đội khẩn trương chiếm thành phố Pokrovsk bằng mọi giá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long
Thể thao

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long

Thể thao

Phút 45+3, Nepal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Laken Limbu phạm lỗi với bên ngoài vòng cấm.

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc đã đánh dấu giai đoạn chìm trong khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử.

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC
Thể thao

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC; HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải; Ronaldo dùng AI để viết bài phát biểu; Vinicius thừa nhận cặp kè với 3 mỹ nữ; Owen kêu gọi M.U kiên nhẫn với HLV Amorim.

'Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí': Kiev bất ngờ bị đồng minh 'ruột' quay lưng
Thế giới

"Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí": Kiev bất ngờ bị đồng minh "ruột" quay lưng

Thế giới

Ông Andrej Babiš, người vừa giành chiến thắng bầu cử ở Séc và nhiều khả năng rở thành thủ tướng tiếp theo của nước Cộng hòa này đã thẳng thừng khẳng định lại lập trường sẽ không chi tiền ngân sách dù chỉ một đồng cho Ukraine để mua vũ khí trong cuộc chiến với Nga, theo DPA.

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút thứ 10 màn đọ sức với Nepal, Tiến Linh toả sáng với pha lập công, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?
Kinh tế

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?

Kinh tế

Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội lớn cho ngành chứng khoán, đặc biệt các công ty với nền tảng vững chắc, khả năng tăng trưởng mạnh mẽ và năng lực để đón đầu dòng vốn ngoại.

Người góp công quan trọng nhất cho 'Tây du ký 1986'
Văn hóa - Giải trí

Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim huyền thoại "Tây du ký" 1986 có hành trình sản xuất khó khăn. Nhưng các nghệ sĩ đã dốc hết tâm sức, thậm chí chịu đói khổ để hoàn thành tác phẩm.

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng

Chuyển động Sài Gòn

Hạ tầng giao thông đang là trợ lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu điều chỉnh chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quy hoạch đô thị mới.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

'Thợ săn bóng đêm' Nga tiết lộ cuộc 'truy sát' kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ
Thế giới

"Thợ săn bóng đêm" Nga tiết lộ cuộc "truy sát" kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ

Thế giới

“Chúng tôi phải làm việc gần như trong bóng tối”- người chỉ huy trạm pháo di động ZU-23 - tổ hợp pháo phòng không hai nòng 23mm - mật danh là Inkasator thuộc đơn vị BARS-16 nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm chia sẻ về cuộc "truy sát" các UAV Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, theo RIA Novosti.

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên
Bạn đọc

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên

Bạn đọc

Khi đôi chân chạm vào vùng đất cao, tiếng máy xuồng tắt hẳn và dòng nước siết đã ở xa, anh Tùng mới có thể buông lỏng người. Thở phào nhẹ nhõm, như trút hết gánh nặng sinh tử, anh ôm chặt đứa bé “Cháu bé đã an toàn rồi".

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể
Giảm nghèo nông thôn

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Giảm nghèo nông thôn

Sau khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM trở thành nơi chung sống của 53 dân tộc thiểu số. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?
Thể thao

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?

Thể thao

FIFA cho biết "không gặp trở ngại nào" trong việc phát hiện Malaysia làm giả nơi sinh của ông hoặc bà của bảy cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong trận thắng Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11
Xã hội

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11

Xã hội

Bão số 11 đi qua, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội tăng vọt do nguồn cung khan hiếm. Trước tình hình đó, hàng loạt hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn tới người dân.

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội
Tin tức

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Tin tức

Hàng nghìn hộ dân xã Đa Phúc và Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang căng mình ứng phó, bảo vệ đê điều, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp
Nhà nông

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp

Nhà nông

Hơn một năm nay, trên sông Tiền, tại khu vực bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (địa bàn thành phố Hồng Ngự-vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm bỏ cấp huyện, giáp với Campuchia) xuất hiện đàn cá khổng lồ-cá tự nhiên với rất nhiều loài cá nước ngọt như cá tra, cá lăng, cá rô phi, nhiều nhất là loài cá tra...

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học
Xã hội

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học

Xã hội

Lần đầu tiên ứng dụng AI vào hành trình học tiếng Anh, Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026 hứa hẹn thắp lửa đam mê và mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp 'sớm nở tối tàn' trong hệ sinh thái của shark Bình
Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp "sớm nở tối tàn" trong hệ sinh thái của shark Bình

Kinh tế

Hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) rất đa dạng về quy mô, ngành nghề. Tuy nhiên cũng có những cái tên phải đóng cửa chỉ sau thời gian ngắn ngủi ra đời, dù có quy mô trăm tỷ đồng.

