Chiều ngày 20/8, Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Thường vụ đối với các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM, về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030.

Gần 100 đại biểu đại diện 5 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh TP.HCM. Ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị chiều ngày 20/8. Ảnh: Hoàng Hưng

Tại hội nghị, ông Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM phát biểu: "Dự thảo phải nêu bật yêu cầu có nguồn nhân lực cho các mục tiêu phát triển chiến lược của TP.HCM trong giai đoạn mới. Hiện nay, TP.HCM đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, song song với thu hút người tài, thì TP.HCM cần có những chương trình đào tạo cho lực lượng công nhân. Cần thiết phải đào tạo lại, nhằm tăng năng suất lao động – đang là nhược điểm trong sản xuất hiện nay. Phải không ngừng nâng cao kỹ năng làm việc cho người lao động. Khi công nhân có tay nghề cao, sẽ có cơ hội tìm được việc làm. Nâng cao kỹ năng, chính là nâng cao đời sống cho người lao động".

Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Đồng tình với ý kiến trên, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, sau khi sáp nhập, TP.HCM có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đã hết hạn cho thuê. Nên cần thay đổi công năng. Hơn lúc nào, phải hướng tới thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ cao, có hàm lượng chuyển đổi số… Do đó, việc đào tạo lao động cũng phải gắn với công nghệ cao, chuyển đổi số... Tổ chức công đoàn nên tham gia vào quá trình chuyển đổi này, cũng là điều cần thiết.

Trong khi đó, ông Đỗ Ngọc Huy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM góp ý: "Dự thảo nên chú trọng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhiều hơn nữa. Vì tại dự thảo, tôi thấy vấn đề nông dân, nông thôn chưa được đề cập xứng tầm. Mặt khác, Dự thảo cần đặt thu nhập của nông dân, nông thôn trong nội dung đáng quan tâm. Tôi rất tâm đắc ý tưởng về quy hoạch hài hoà "làng trong phố, phố trong làng".

Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Hoàng Hưng

Vì thế, văn kiện cần làm rõ, nói tới quy hoạch nông thôn thông minh ở TP.HCM. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, thì phải đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ sinh học, nhân lực trong lĩnh vực tế bào gien…, nhằm phục vụ cho phát triển nông nghiệp. Ở tầm cao hơn, TP.HCM cần có một chương trình trọng điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Ông Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM, thì cho rằng: "Việc Dự thảo nhấn mạnh yếu tố chuyển đổi số, rất xác đáng. Tuy nhiên, trong nội dung đột phá, cụm từ "chuyển đổi số" lại chưa được đề cập. Vì vậy, cần bổ sung nội dung "đột phá đổi mới về chuyển đổi số".

Ông Hồ Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữa TP.HCM lưu ý: "Phải cụ thể chỉ tiêu bằng những con số thuyết phục. Tăng cường kinh tế du lịch cộng đồng để phát huy thế mạnh của TP.HCM. Bởi, TP.HCM hiện nay có biển, có rừng, có thành thị, nông thôn. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng phải chú trọng tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong bộ máy chính quyền, Đảng và các tổ chức đoàn thể…".

Đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ TP.HCM, anh Nguyễn Đăng Khoa -Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM có ý kiến: "Trong dự thảo, tôi góp ý nên lồng ý tưởng "Tựa núi, giữ rừng, bám sông, hướng biển" để nói lên đặc thù, định hướng phát triển của "siêu đô thị" TP.HCM hiện nay. Tôi rất tâm đắc điều này. Vì sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM mới đều chứa đựng đủ yếu tố có núi, có rừng, có sông và có biển".

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: Hoàng Hưng

Anh Khoa cũng đề xuất bổ sung, nhân rộng phong trào đọc sách cho người dân TP.HCM; tăng cường an sinh – xã hội; xây dựng phòng thủ trên không gian mạng. Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng từ sớm, từ xa. "Cán bộ Đoàn bây giờ kiêm thêm công tác MTTQ sẽ rất giỏi, thay vì trước đây cán bộ chỉ làm công tác đoàn. Nên có đề án bồi dưỡng cán bộ trẻ, có thêm đột phá chăm lo đời sống người dân, trẻ em, người cao tuổi… Đưa ra cơ chế xã hội hoá để mọi thành phần trong xã hội cùng chăm lo cho cán bộ công chức, do áp lực công việc hiện nay rất lớn" – anh Khoa nói thêm.

Ngoài ra, nhiều ý kiến khác còn đề nghị phải đưa vào văn kiện những thành tựu chống dịch Covid-19 trong nhiệm kỳ qua; đào tạo công nhân kỹ thuật cao; xây dựng đội ngũ doanh nhân đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố. Xem xét đối tượng lao động tự do cần được chăm sóc. Từ đó, đưa lao động tự do vào nhóm cần quan tâm như: gia đình chính sách, trẻ em, người yếu thế…