TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành di sản văn hóa

Đây là thông tin do ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 65/SL (23/11/1945) về việc Ấn định nhiệm vụ của Đông phương Bác cổ Học viện và Kỷ niệm 20 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025).

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, cung cấp thông tin về Hội nghị Di sản Văn hóa sẽ diễn ra ngày 24/11/2025. Ảnh: Tường Thụy

Ông Nhựt cho biết hội nghị không chỉ tổng kết, đánh giá thực trạng trong giai đoạn hiện nay mà còn lấy chuyển đổi số làm trọng tâm chiến lược để định hướng phát triển ngành Di sản Thành phố giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Sở Văn hóa Thể thao.

Về nội dung nổi bật, ông nhấn mạnh có nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Hội nghị cũng sẻ trao đổi, thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 250 đại biểu gồm Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Lãnh đạo UBND TP.HCM, cùng đại diện các Sở, ngành, các trường đại học, nhà nghiên cứu, và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực di sản và chuyển đổi số.

Trụ sở UBND TPHCM đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Ảnh TL

Theo Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, các doanh nghiệp tham gia công tác tu bổ di tích, công tác chuyển đổi số gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietsoftpro; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast); Công ty cổ phần xây dựng thời đại Trần Gia; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng A.V.I.E.W; Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Vân; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đông Thái Sơn.

Các doanh nghiệp chuyên môn cao được mời tham gia viết bài tham luận, củng cố tính thực tiễn và công nghệ cho hội nghị.

Dự kiến Vietsoftpro sẽ trình bày chủ đề "Chuyển đổi số di sản văn hóa - động lực phát triển bền vững và kinh tế sáng tạo".

Đối với Portcoast, công ty sẽ có tham luận về khai thác tiềm năng công nghệ số để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong khi đó, Công ty TNHH Hồng Vân dự kiến trình bày về "Di sản văn hóa số: Hướng đi mới trong công tác bảo tồn và giáo dục cộng đồng".

