Trang phục mới của Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33

Giữa không khí rạo rực sắp khởi tranh, SEA Games 33 đang dần hiện ra như một bức tranh rực rỡ màu sắc trên đất Thái Lan. Trước khi những tấm huy chương được trao, trước khi những tiếng hò reo vang lên trên khán đài, màu áo đỏ rực với ngôi sao vàng của Việt Nam đã trở thành biểu tượng sống động nhất của niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt khi các vận động viên Việt Nam thi đấu trên đấu trường quốc tế thì niềm tự hào ấy lại nhân lên gấp bội.

Áo thi đấu môn bóng chuyền

Mặc chiếc áo có cờ đỏ sang vàng trên ngực trái, mỗi ánh mắt kiên định, từng bước chân đầy năng lượng, đó là tinh thần chiến binh Sao Vàng kiên cường, máu lửa và khát vọng chinh phục của Đoàn thể thao Việt Nam.

Các vận động viên không chỉ mặc một bộ trang phục thể thao mà còn mang trên mình niềm tự hào của cả dân tộc.

Tiếp nối tinh thần đó tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, Jogarbola Việt Nam sắp trình làng bộ sưu tập Đoàn Thể thao Việt Nam 2025/2026 – RISE BEYOND gồm áo phông, polo và suvec, đánh dấu bước tiến mới trong thiết kế trang phục thể thao. Đây không chỉ là trang phục thi đấu, mà còn là biểu tượng của tinh thần Việt Nam kiên cường, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên.

Vận động viên điền kinh Trung Cường trong trang phục mới

Tại SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự 47 môn thể thao và thống nhất chỉ tiêu chung cho toàn đoàn là khoảng 100 huy chương vàng. SEA Games ở Thái Lan lần này sẽ là phép thử lớn cho một thế hệ vận động viên trẻ, những người đang mang trên vai khát vọng khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực. Và trong sắc đỏ truyền thống ấy từ lá cờ tung bay cho đến bộ trang phục RISE BEYOND – ta sẽ thấy được hình ảnh một Việt Nam kiên cường, bền bỉ và luôn tiến về phía trước.