Triệt phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành, trả 400 triệu đồng mỗi ca

Ngày 8/8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại do một người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm nghi phạm hoạt động trên mạng xã hội, tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia. Ban chuyên án được thành lập để đấu tranh.

Ngày 15/7, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập, làm việc với Quách Thị Thương (40 tuổi, quê Lâm Đồng), Phạm Thị Hoài Thu (38 tuổi), Phùng Thị Nương (29 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, cùng trú Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi, Ninh Bình), Lò Thị Thanh (29 tuổi, Sơn La) cùng nhiều người liên quan. Cùng thời điểm, 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi được giải cứu an toàn.

Cảnh sát triệt phá đường dây mang thai hộ. Ảnh: Đ.X.

Điều tra cho thấy, cuối năm 2021, Thương quen Wang qua Zalo và được đề nghị tìm phụ nữ Việt Nam dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt để mang thai hộ. Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng, Hoài Thu 500 USD/tháng; mỗi phụ nữ mang thai hộ nhận 300-400 triệu đồng/ca. Wang còn yêu cầu tìm người quản lý, chăm sóc trẻ, làm giấy khai sinh, xét nghiệm ADN và thủ tục xuất cảnh.

Các phụ nữ mang thai được đưa sang Trung Quốc hoặc Campuchia cấy phôi, sau đó trở về Việt Nam dưỡng thai, sinh con. Thương khai đã tổ chức khoảng 60 ca, hưởng lợi 575 triệu đồng; Thu khoảng 40 ca, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định 11 phụ nữ từng mang thai hộ trong đường dây tiếp tục được thuê làm bảo mẫu, nhận 570.000-750.000 đồng/ngày. Các nghi phạm thuê căn hộ cao cấp, thường xuyên thay đổi chỗ ở để né tránh truy bắt.

Các em bé sơ sinh được giải cứu. Ảnh: Đ.X.

Cơ quan điều tra Công an Ninh Bình đã khởi tố Thương, Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

11 trẻ sơ sinh được đưa về Ngôi Nhà Bình Yên (Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam). Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị Bộ Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ chăm sóc trong thời gian điều tra.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây tội phạm quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, phạm vi xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ để chia nhỏ công đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng.