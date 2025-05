Triệt phá ổ nhóm trộm cắp hơn 300 điện thoại của người dân tại chùa Tam Chúc

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, để phát hiện, triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp chuyên nghiệp và quy mô này, Công an tỉnh Hà Nam đã có sự chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT từ rất sớm.

Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hà Nam, ngay khi nắm được thông tin, chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam được chọn tổ chức lễ cung rước, tri tôn xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025 để tăng ni, phật tử và người dân, du khách về chiêm bái, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và du khách thập phương.

Đại tá Đỗ Hoài Nam (áo trắng), Thượng tá Lê Đức Tùng trực tiếp đấu tranh với 2 đối tượng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Phương.

Đồng thời, chủ động lập phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, không để các đối tượng xấu lợi dụng tập trung đông người để thực hiện hành vi phạm tội, gây mất ANTT. Đặc biệt,Công an tỉnh giao Phòng CSHS chủ động phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo, cờ bạc tại khu du lịch chùa Tam Chúc; khẩn trương lập các Tổ công tác, bám sát tình hình địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai chốt chặn tại các địa điểm, vị trí trọng điểm, nơi tập trung đông người, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; nhanh chóng nhận diện các đối tượng nghi vấn, lập phương án đấu tranh, bắt quả tang, tóm gọn ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại khu du lịch Tam Chúc.

Qua đấu tranh đã làm rõ đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, liên tỉnh, không chỉ gây án tại khu vực chùa Tam Chúc mà ổ nhóm này chuyên hoạt động, gây án ở các khu vực tập trung đông người, các điểm tổ chức lễ hội ở nhiều tỉnh, thành, địa phương trên cả nước, trong đó có du lịch Bái Đính (Ninh Bình) cùng một số lễ hội lớn tại các tỉnh lân cận.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng: Nguyễn Thị Hương, Đinh Quốc Huy, Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Phương về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.