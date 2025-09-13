Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng. Ảnh VOV.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, tránh hiểu lầm và đánh giá sai, đồng thời ngăn chặn bất kỳ khả năng lan rộng hoặc leo thang nào trong bối cảnh hiện tại”, ông Cảnh nói.

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, bất kỳ sự hiểu lầm hay đánh giá sai nào cũng “có thể làm sâu sắc thêm sự thiếu hụt lòng tin; những lời lẽ đối đầu có thể kích động leo thang; và bất kỳ va chạm quân sự nào đều có thể gây bất ổn lớn hơn".

Ông Cảnh cũng nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi các bên tuân thủ ba nguyên tắc: ngăn chặn xung đột lan từ chiến trường sang các quốc gia khác, tránh leo thang xung đột, và không bên nào được làm gia tăng chiến sự, đồng thời thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.

Vụ UAV Nga tấn công Ba Lan

Ngày 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này đã ghi nhận 19 máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận trong đêm, nhiều chiếc xuất phát từ Belarus. Trong số đó, bốn chiếc đã bị bắn hạ. Bộ Nội vụ Ba Lan cũng báo cáo tìm thấy mảnh vỡ từ một quả tên lửa chưa xác định.

Một UAV được cho là đã tấn công một tòa nhà dân cư tại làng Wyrki-Wola, tỉnh Lublin. Tòa nhà bị hư hại nhưng may mắn không có thương vong.

NATO đã kích hoạt Điều 4, kêu gọi tham vấn giữa các thành viên khi có nước đồng minh cảm thấy bị đe dọa. Liên minh khẳng định không coi đây là một cuộc tấn công, nhưng đánh giá hành động này là có chủ đích.

Ngoại trưởng của nhóm Tam giác Lublin gồm Ukraine, Litva và Ba Lan đã lên án vụ UAV Nga tấn công Ba Lan chưa từng có tiền lệ, đồng thời kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine và củng cố sườn phía đông NATO.