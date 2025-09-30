Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại một số điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán: tỉnh Vĩnh Long.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/9/2025.
Liên quan tới công tác cán bộ, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hôm nay, Đại hội đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo thông báo của Bộ Công an, từ ngày 1/10/2025, Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc từ địa điểm số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sang địa điểm số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.