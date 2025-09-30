Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nhà nông

Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt trong những ngày qua, đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai gây thiệt hại nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh này.