Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61

Sau thời gian dài sống kín tiếng, Trương Mạn Ngọc bất ngờ lập tài khoản trên nền tảng Xiaohongshu và thu hút hơn 600.000 người theo dõi chỉ sau một ngày.

Ngày 8/8, theo HK01, Trương Mạn Ngọc đăng tải video đầu tiên trên tài khoản Xiaohongshu mới tạo. Trong đoạn clip, nữ diễn viên của “Tâm trạng khi yêu” xuất hiện với trang phục giản dị, để mặt mộc, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Bà ví cuộc sống như một khu vườn, nơi mọi người cùng nhau bước đi, chia sẻ cảnh đẹp dù đường bằng phẳng hay gập ghềnh.

Bà cho biết thời điểm mở tài khoản là quyết định cá nhân, không cần lý do cụ thể. Bà muốn chia sẻ những hoạt động mới, những điều thú vị, hữu ích hoặc đáng nhắc lại. Nội dung có thể là khoảnh khắc thư giãn, cảm động, hay những điều bình thường, lành mạnh. Bà khẳng định sẽ tiếp tục xuất hiện trên nền tảng này để kết nối với khán giả.

Video ngay lập tức thu hút sự chú ý. Khán giả nhận xét Trương Mạn Ngọc giữ được làn da căng bóng, gương mặt thanh tú và thần thái tươi tắn. Nhiều người bày tỏ xúc động khi thấy hình ảnh đời thường của bà, đồng thời tò mò liệu bà có ý định trở lại màn ảnh.

Trước đó, nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện công khai. Năm ngoái, bà chỉ tham gia một quảng cáo sản phẩm chăm sóc da, bày tỏ mong muốn thử sức ở vai trò sản xuất nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Thời gian gần đây, bà được bắt gặp tại một buổi hòa nhạc ở Hồng Kông, sau đó sang châu Âu dự sự kiện từ thiện. Một số hình ảnh cho thấy bà dạo phố Paris cùng một người đàn ông trẻ tuổi.

Trương Mạn Ngọc nhiều năm tránh xa truyền thông. Năm 2024, phóng viên tạp chí GQ liên hệ đại diện của bà để phỏng vấn nhưng bị từ chối sau hai tuần chờ đợi. Người đại diện cho biết bà thường xuyên từ chối lời mời từ báo chí và không nêu lý do.

Bà sinh năm 1964, được biết đến khi giành ngôi á hậu tại Hoa hậu Hồng Kông 1983, sau đó bước chân vào điện ảnh. Trong thập niên 1980 và 1990, bà là một trong “tứ đại mỹ nhân” của màn ảnh Hồng Kông, nổi bật với vẻ đẹp cổ điển, quý phái. Bà tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Vượng giác ca môn”, “Đông phương tam hiệp”, “Đông Tà Tây Độc”, “A Phi chính truyện”, “Nguyễn Linh Ngọc”, “Thanh xà”, “Hào môn dạ yến”, “Tâm trạng khi yêu”, “2046” và “Anh hùng”.

Bà giành nhiều giải thưởng lớn, trở thành biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ. Vai diễn trong “Tâm trạng khi yêu” được giới phê bình quốc tế đánh giá cao, giúp bà khẳng định vị thế trong làng phim châu Á.

Năm 2013, Trương Mạn Ngọc rời xa diễn xuất, thử sức với ca hát nhưng nhận phản ứng tiêu cực. Sau đó, bà gần như biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật, dành phần lớn thời gian sống ở châu Âu. Cuộc sống của bà gắn với những chuyến đi và các hoạt động riêng tư hiếm khi công bố.

Về đời tư, bà từng trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn. Cuộc hôn nhân với đạo diễn Pháp Olivier Assayas kéo dài từ 1998 đến 2001 rồi kết thúc. Kể từ đó, bà giữ kín chuyện tình cảm và không công khai mối quan hệ mới.

