Đêm nhạc thiện nguyện "Nghĩa tình phương Nam 2025": Sẻ chia với đồng bào miền Trung

Đêm nhạc thiện nguyện "Nghĩa tình phương Nam 2025"

Tối 30/11, tại công viên bờ sông Sài Gòn, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) phối hợp Đảng ủy – UBND phường An Khánh và Phòng trà Không Tên tổ chức đêm nhạc thiện nguyện “Nghĩa tình phương Nam 2025”, nhằm gây quỹ hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ miền Trung.

Sự kiện là hoạt động nối tiếp thành công của chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2024", chương trình từng gây tiếng vang khi huy động kinh phí xây dựng Làng Nủ (Lào Cai), lan tỏa tinh thần sẻ chia của người dân TPHCM.

Năm 2025, thiên tai tiếp tục gây nhiều thiệt hại trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung. Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", đêm nhạc năm nay được tổ chức như một không gian nghệ thuật ấm áp, đồng thời là nhịp cầu kết nối các mạnh thường quân, nghệ sĩ, doanh nghiệp và khán giả chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.

Toàn bộ tiền quyên góp trong và sau chương trình sẽ được chuyển trực tiếp vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để phục vụ công tác cứu trợ, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho người dân, đảm bảo minh bạch và thiết thực.

Chương trình diễn ra ở sân khấu ngoài trời tại công viên bờ sông Sài Gòn, hội tụ nhiều ca sĩ tên tuổi, như: Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, MTV Band, Cece Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền, Ôn Vĩnh Quang, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh.

Chương trình do MC Nguyên Khang và Thúy Hằng dẫn dắt, hứa hẹn mang đến không khí ấm áp, truyền cảm hứng về tinh thần tương thân tương ái của người dân phương Nam.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện được dàn dựng công phu, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự trực tiếp.

Ban Tổ chức sẽ bố trí các điểm tiếp nhận đóng góp ngay tại khu vực chương trình; mọi khoản ủng hộ được chuyển thẳng vào tài khoản Quỹ Tấm lòng Việt (số tài khoản: 1235667979; ngân hàng: Vietcombank).

Ban tổ chức dự kiến phát hành 3.000 vé xem chương trình. Khán giả có thể đặt vé qua hotline hoặc mua trực tiếp tại: Trung tâm THVN tại TPHCM, số 7 Nguyễn Thị Minh Khai; Phòng trà Không Tên, số 112 Lê Thánh Tôn, Q.1 (hotline đặt vé: 028 382 73778 – 0867 611 911).

Chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2025" kỳ vọng lan tỏa thông điệp nhân ái, chung sức hướng về miền Trung, góp phần xoa dịu khó khăn cho người dân vùng lũ sau một năm thiên tai khắc nghiệt.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV9 vào lúc 20h15 ngày 30/11, tiếp sóng trên Báo Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Tây Ninh.