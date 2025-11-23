Tình huống pháp lý vụ thanh niên bán vé số vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai

Bắt giam nghi phạm đâm thai phụ ở Cần Thơ

Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 8h20 sáng 21/11, trong lúc chị N.T.K.O. (21 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) đang bán bánh mì tại chợ Phong Điền thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng. Chị O. hiện đang mang thai 36 tuần.

Hình ảnh nghi phạm Phương dùng dao đâm chị O. được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay sau đó, Phương bị chồng chị O. và người dân khống chế, bắt giữ giao công an. Đồng thời chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Ngô Hoàng Phương (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) khai nhận sáng cùng ngày đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, Phương mua dao rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho chị này. Theo ghi nhận, giữa chị O. và Phương không có mối quan hệ quen biết, cũng không có thù hằn cá nhân.

Bản thân Phương từng có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích", mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3-2025. Vụ việc đang được Công an xã Phong Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay, hiện tại tình trạng sản phụ đã ổn định, được đưa ra ngoài theo dõi tại khoa ngoại tổng hợp. Bé trai sau khi mổ cân nặng 2.300 gram, được chuyển đến theo dõi tại khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra không chỉ gây rúng động đối với người dân mà còn là hồi chuông cảnh báo về mặt đạo đức, lối sống.

Hành vi của Ngô Hoàng Phương thể hiện sự vô cớ, bột phát, chỉ vì "buồn chuyện gia đình" nhưng lại nhẫn tâm cố ý gây thương tích cho người khác, nhất là đối với một người phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ 36.

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội. Ảnh: Văn Giang.

Hành vi này cho thấy tính cách côn đồ, coi thường pháp luật và mạng sống của người khác. Pháp luật Việt Nam lên án, nghiêm cấm các hành vi gây nguy hại, thương tích cho người dân.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, mục đích, động cơ của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp có cơ sở, cơ quan chức năng có thể sẽ khởi tố Phương về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; Có tổ chức;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; Có tính chất côn đồ; Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Như vậy, theo luật sư Giang, người nào cố ý gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 11% thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể bị áp dụng hình phạt tù.

Trường hợp cố ý gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể bị áp dụng hình phạt tù khi thuộc một trong các trường hợp có tổ chức; Có tính chất côn đồ; Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ…

“Trong vụ việc trên, đối tượng gây ra vụ việc dùng dao đâm người phụ nữ mang thai và có tính chất côn đồ là dùng dao. Bởi vậy, đối tượng có sẽ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, với khung hình phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 14 năm”, luật sư Giang phân tích.

Ngoài ra, trong vụ việc trên, bản thân Phương từng có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích", mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3/2025.

Luật sư Giang cho biết thêm, việc tái phạm tội, đặc biệt là tái phạm cùng loại tội danh, cho thấy đối tượng Phương không ăn năn hối cải, cải tạo, chấp hành pháp luật.

Vì vậy, đây được xem là tình tiết tăng nặng được quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như: Phạm tội có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên;

Việc phạm tội đối với phụ nữ có thai và tái phạm nguy hiểm cũng là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng có thể xem xét khởi tố đối tượng gây ra vụ việc về tội Giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phạt nghiêm khắc có thể là tù chung thân.