Twitter trở thành nơi phát tán phim lậu

Hệ thống phát hiện vi phạm bản quyền trên Twitter đang có vấn đề lớn. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Theo Mashable, hệ thống tự động phát hiện vi phạm của Twitter đang gặp vấn đề lớn khi người dùng có thể đăng thoải mái phim lậu đầy đủ thời lượng lên nền tảng này. Thậm chí nhiều phim hiện vẫn chưa bị gỡ xuống.

Một người dùng Twitter đã gây sốt vào cuối tuần qua khi đăng toàn bộ phim The Fast and the Furious: Tokyo Drift bằng hơn 50 tweet dài 2 phút. Theo ghi nhận của Forbes, dù tài khoản này sau đó đã bị khóa, hệ thống vẫn cho thấy tốc độ xử lý vi phạm rất chậm chạp.

Phim Hackers năm 1995 và bom tấn Avatar năm 2009 cũng bị đăng tải bản lậu trên Twitter. Rất may là cả hai bộ phim này sau đó đều bị gỡ xuống.

Mặc dù vậy, theo Mashable, một số phim như Need for Speed hay phim siêu anh hùng Nhật Bản Kamen Rider Heisei Generations Forever vẫn đang bị người dùng đăng tải bản lậu tràn lan trên Twitter. Ngay cả các chương trình truyền hình trực tiếp cũng là nạn nhân của trào lưu này như tập mới nhất của series Spongebob Squarepants.

Một người dùng Twitter đăng toàn bộ phim The Fast and the Furious: Tokyo Drift bằng hơn 50 tweet dài 2 phút. Ảnh: Twitter.

Việc chia sẻ và phát tán phim lậu là điều cấm kỵ với chính sách bản quyền của bất kỳ trang web nào chứ không riêng của Twitter. Tuy nhiên, với việc Twitter đang trải qua những biến động rất lớn dưới thời chủ mới Elon Musk, có vẻ như mạng xã hội này đang buông lỏng khâu kiểm duyệt nội dung.

Một trong những ý tưởng đầu tiên của Musk sau khi tiếp quản là cho phép người dùng đăng ký Twitter Blue đăng tải các video dài hơn 40 phút. Tuy nhiên, điều đó có thể phải tạm gác lại nếu hệ thống phát hiện bản quyền tự động của mạng xã hội này vẫn còn nhiều lỗ hổng.