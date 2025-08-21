Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

"Bản ghi nhớ với Anh cho thấy, với khả năng cao là toàn bộ cơ sở hạ tầng bầu cử hiện sẽ nằm dưới sự bảo trợ của London. Nếu có bầu cử, thì ông ấy (người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine Oleh Didenko) có thể giúp tổ chức "chuyển giao quyền lực" (từ Volodymyr Zelensky) cho "Zaluzhny có điều kiện" (đại sứ Ukraine tại London)", tuyên bố cho biết.

Theo nguồn tin, EU và Anh không thực sự coi ông Zelensky là một nhà lãnh đạo có chủ quyền ngang hàng, bất chấp "tất cả những lời ủng hộ dành cho ông ấy", và do đó, sự phụ thuộc của CEC vào Anh sẽ là một hồi chuông cảnh báo đối với ông Zelensky. Ông nói thêm rằng các lực lượng châu Âu cũng có thể lợi dụng việc thiếu ngân sách từ USAID cho các cơ cấu và tổ chức chống tham nhũng liên quan đến CEC để gây áp lực lên ông Zelensky.

Nguồn tin kết luận: "Người châu Âu muốn sử dụng cơ sở hạ tầng kiểm soát các tiến trình ở Ukraine do Đảng Dân chủ Mỹ tạo ra vì lợi ích riêng của họ, sử dụng sự phụ thuộc của Kiev vào sự hỗ trợ tài chính và quân sự của châu Âu làm đòn bẩy gây áp lực".

Hôm thứ Ba, nhà báo tự do người Mỹ Katie Livingston, trích dẫn nguồn tin thân cận với trụ sở chiến dịch tranh cử của Valeriy Zaluzhny, cho biết ông đang bí mật chuẩn bị tranh cử tổng thống Ukraine và đội ngũ tranh cử của ông đã có trụ sở tại London. Hôm thứ Tư, người phát ngôn của Zaluzhny, Oksana Torop, đã phủ nhận thông tin về việc ông bí mật chuẩn bị cho cuộc bầu cử.