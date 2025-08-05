Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Doanh nghiệp
Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:13 GMT+7

Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia xuất khẩu công nghiệp cao

+ aA -
PV Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:13 GMT+7
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ “Make in Việt Nam”. Về quân sự, Viettel sẽ là chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của Quân đội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong 3 ngày 4, 5, 6/8, Viettel tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã đến dự đại hội. Với tổng số 268 đại biểu được triệu tập, đại diện cho gần 10 nghìn đảng viên đến từ 641 tổ chức cơ sở đảng.

Là Tập đoàn kinh tế đặc thù không thành lập Hội đồng thành viên, mọi hoạt động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của Tập đoàn đều do Đảng ủy lãnh đạo.

Giai đoạn 2020 - 2025: Viettel tiên phong trong chuyển đổi số và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong khối doanh nghiệp Nhà nước, là minh chứng thuyết phục cho sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất.

Viettel duy trì tăng trưởng ổn định, bứt phá về đích với tốc độ 2 con số cuối nhiệm kỳ. Lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, doanh thu hợp nhất đạt 888,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 25% so với giai đoạn 2016 – 2020. Viettel luôn là doanh nghiệp hàng đầu đất nước, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất, có giá trị thương hiệu số 1 Việt Nam theo đánh giá của các tổ chức quốc tế uy tín.

Lĩnh vực quốc phòng an ninh đạt thành tựu vượt bậc, Viettel đã làm chủ nhiều vũ khí chiến lược theo đề án A1, hoàn thành nghiên cứu và sản xuất hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao được đưa vào trang bị phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiềm kỳ 2025 - 2030, Viettel đã trưng bày một số sản phẩm khí tài quân sự chiến lược như: tổ hợp tên lửa “Trường Sơn”, tổ hợp tên lửa phòng không S125-VT, ra-đa điều khiển hỏa lực, tổ hợp trinh sát gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái, UAV trinh sát tầm trung cất hạ cánh thẳng đứng, UAV chiến đấu cấp chiến thuật…

Nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao ra thị trường quốc tế

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tập đoàn vững mạnh toàn diện; tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại”, Đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng những mục tiêu thách thức cho giai đoạn 2025 - 2030.

Viettel sẽ tiên phong duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân cao (2 con số) đồng bộ với tinh thần quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược kinh doanh toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành quốc gia từ nhập khẩu đến xuất khẩu công nghệ cao. Mục tiêu doanh thu quốc tế trong lĩnh vực viễn thông và dịch vụ số tăng trưởng từ 35% đến 40%; mục tiêu tăng trưởng đối với sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số là từ 25% đến 30%.

Tập đoàn chủ động nghiên cứu, phát triển 9 trong số 11 công nghệ chiến lược quốc gia bao gồm AI, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường, điện toán đám mây và điện toán lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain, 5G/ 6G, robot và tự động hóa, chip bán dẫn, năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng, hàng không vũ trụ.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Viettel sẽ thực hiện vai trò là hạt nhân dẫn dắt tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; chủ động tham mưu, đề xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo: “Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tập đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiên phong đẫn dắt làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia; chủ lực nghiên cứu, sản xuất, cung cấp vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại cho Quân đội. Tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, giữ vững uy tín, thương hiệu, tạo được niềm tin của khách hàng; tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường.”

Tham khảo thêm

Năng lực công nghệ Viettel dưới lăng kính Tạp chí quân sự Army Recognition

Năng lực công nghệ Viettel dưới lăng kính Tạp chí quân sự Army Recognition

Công Phương bất lực, Thể Công Viettel nhìn PVF vô địch U21 quốc gia

Công Phương bất lực, Thể Công Viettel nhìn PVF vô địch U21 quốc gia

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Agribank được vinh danh Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị CEO Summit 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet tổ chức, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vinh dự được xướng tên trong danh sách Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025.

Giữ sáng miền gió Lào nắng lửa

Doanh nghiệp
Giữ sáng miền gió Lào nắng lửa

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải: Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để tự chủ sản xuất sữa tươi cho toàn dân

Doanh nghiệp
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải: Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để tự chủ sản xuất sữa tươi cho toàn dân

EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8

Doanh nghiệp
EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8

Wonang Made in Korea: Mang chuẩn mực tinh hoa Hàn Quốc vào từng gian bếp Việt

Doanh nghiệp
Wonang Made in Korea: Mang chuẩn mực tinh hoa Hàn Quốc vào từng gian bếp Việt

Đọc thêm

Thủ môn Đông Á Thanh Hóa: Cao 1m84, sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp
Thể thao

Thủ môn Đông Á Thanh Hóa: Cao 1m84, sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp

Thể thao

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng gây ấn tượng với chiều cao 1m84. Người gác đền 25 tuổi sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tên là Nguyễn Ngọc Ánh.

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: 'Tiết lộ' biến động theo ngành so với năm trước
Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: "Tiết lộ" biến động theo ngành so với năm trước

Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 đã được đưa ra khi hạn cuối cùng để các trường công bố là trước 17h ngày 22/8.

Phường lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh mang bản sắc riêng
Tin tức

Phường lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh mang bản sắc riêng

Tin tức

Phường Long Hoa, đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển đồng bộ, bền vững, hướng tới trở thành đô thị văn minh, đậm đà bản sắc, gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, trộm tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng của một giám đốc
Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, trộm tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng của một giám đốc

Pháp luật

Phi vụ trộm 2 tỷ đồng vào nhà một giám đốc từng gây chấn động dư luận. Sau thời gian dài lẩn trốn, Trần Đình Trung, nghi phạm cuối cùng trong băng nhóm, đã sa lưới tại TP.Hồ Chí Minh.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập: Quy trình có gì mới?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập: Quy trình có gì mới?

Bạn đọc

Sau sáp nhập, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, đặt tên thôn, tổ dân phố được chuyển từ cấp huyện về HĐND cấp xã, một điểm mới đáng chú ý trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cũng được quy định cụ thể theo hướng chặt chẽ.

VinEnergo triển khai các dự án điện mặt trời kèm pin lưu trữ cho nhà máy ô tô VinFast và 2 nhà máy pin tại Hà Tĩnh
Kinh tế

VinEnergo triển khai các dự án điện mặt trời kèm pin lưu trữ cho nhà máy ô tô VinFast và 2 nhà máy pin tại Hà Tĩnh

Kinh tế

Ngày 5/8 tại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy VinFast, VinES và liên doanh V-G. Đây là bước tiến mạnh mẽ nhằm xanh hóa sản xuất, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng năng lượng sạch tại tổ hợp sản xuất pin và ô tô điện tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Kem ngon liền tay - Rinh ngay tour xịn cùng KIDO Foods
Xã hội

Kem ngon liền tay - Rinh ngay tour xịn cùng KIDO Foods

Xã hội

Vừa thích ăn kem, vừa mê đi chơi, tháng 8 này chỉ cần “quay nhẹ” là bạn có đủ cả hai. Chương trình “KIDO Foods – Kem ngon liền tay, rinh ngay tour xịn” đã chính thức khởi động, mang đến cơ hội vừa thưởng thức Celano, Merino mát lạnh, vừa săn tour du lịch trị giá 12 triệu đồng.

Xây dựng Tả Van trở thành “Khu du lịch cộng đồng tiêu biểu” của Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Xây dựng Tả Van trở thành “Khu du lịch cộng đồng tiêu biểu” của Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Với nền móng xây dựng Đảng vững mạnh, hệ thống chính trị hiệu quả, kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tả Van, tỉnh Lào Cai bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng xã Tả Van là “Khu du lịch Cộng đồng tiêu biểu” phát triển theo hướng “Xanh – Bản sắc – Hạnh phúc”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ cùng lúc 4 nội binh
Thể thao

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ cùng lúc 4 nội binh

Thể thao

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, mới đây Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường 4 tân binh dày dạn kinh nghiệm, bao gồm Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Công Thành và Nguyễn Văn Hiệp.

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga
Thế giới

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Thế giới

Đội quân máy bay không người lái của Ukraine đang viết lại cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại - và với hàng tỷ USD tài trợ quốc phòng bổ sung, các chuyên gia cho rằng Nga đang phải đối mặt với một cơn ác mộng mà họ không dễ gì ngăn chặn được.

Tọa đàm Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bền vững
Video

Tọa đàm Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bền vững

Video

Hôm nay 5/8, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm: "Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bền vững". Tọa đàm nhằm đánh giá vai trò của việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững vùng nông thôn, vùng sâu, vùng sa.

Tạm giữ hình sự tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3, Hà Nội
Pháp luật

Tạm giữ hình sự tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3, Hà Nội

Pháp luật

Tài xế Bùi Trường Sơn bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, sau khi chặn đầu xe khách và rút chìa khóa ngay trên đường Vành đai 3.

Tiểu Long Nữ học được Cửu Âm Chân Kinh từ đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Tiểu Long Nữ học được Cửu Âm Chân Kinh từ đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Tiểu Long Nữ là một trong những nhân vật nữ chính nổi bật của Kim Dung, không chỉ bởi nhan sắc tuyệt trần mà còn bởi võ công thượng thừa và tính cách độc đáo.

Cảnh báo: Từ đêm nay, đợt mưa rất lớn sắp trút xuống miền Bắc, 5 tỉnh nguy cơ cực cao về lũ quét, sạt lở đất
Video

Cảnh báo: Từ đêm nay, đợt mưa rất lớn sắp trút xuống miền Bắc, 5 tỉnh nguy cơ cực cao về lũ quét, sạt lở đất

Video

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một đợt mưa lớn trên diện rộng sắp ảnh hưởng đến toàn miền Bắc, kéo dài từ đêm hôm nay 5/8, đến hết ngày 7/8. Và 5 tỉnh có nguy cơ cực cao về lũ quét, sạt lở đất là Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La.

Hà Nội số hóa chính quyền hai cấp: Quyết liệt từ thành phố, sáng tạo từ cơ sở
Tin tức

Hà Nội số hóa chính quyền hai cấp: Quyết liệt từ thành phố, sáng tạo từ cơ sở

Tin tức

Chiến dịch “45 ngày đêm hỗ trợ xã, phường chuyển đổi số” đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thành phố Hà Nội, trở thành điểm nhấn nổi bật ngay trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tài tử 'Hoa cúc dại' kết hôn
Văn hóa - Giải trí

Tài tử "Hoa cúc dại" kết hôn

Văn hóa - Giải trí

Ngày 5/8, nam diễn viên Jung Woo Sung chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí sau nhiều năm hẹn hò.

Chuyên gia kinh tế Nhật Bản nói: Đầu tư vốn vào Việt Nam sinh lời cao
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia kinh tế Nhật Bản nói: Đầu tư vốn vào Việt Nam sinh lời cao

Chuyển động Sài Gòn

Vốn đầu tư từ Nhật Bản liên tục tìm đến Việt Nam và các thị trường cùng khu vực vì mục đích sinh lời là do nếu để lại ở Nhật Bản thì không thể tạo nhiều lợi nhuận bằng.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải: Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để tự chủ sản xuất sữa tươi cho toàn dân
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải: Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để tự chủ sản xuất sữa tươi cho toàn dân

Doanh nghiệp

Ông Ngô Minh Hải đã khẳng định như trên khi phát biểu tại Hội thảo: "Phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", diễn ra sáng ngày 5/8, tại Hà Nội.

Quan chức Campuchia, Thái Lan họp bàn chi tiết thỏa thuận ngừng bắn
Thế giới

Quan chức Campuchia, Thái Lan họp bàn chi tiết thỏa thuận ngừng bắn

Thế giới

Các quan chức Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau tại Malaysia vào thứ Hai để bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên của Ủy ban Biên giới chung sau khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tuần trước nhằm chấm dứt 5 ngày giao tranh đẫm máu khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 260.000 người phải sơ tán.

Bắt đối tượng ở Đà Nẵng 4 lần đột nhập sân bóng trộm điện thoại
Pháp luật

Bắt đối tượng ở Đà Nẵng 4 lần đột nhập sân bóng trộm điện thoại

Pháp luật

Công an ở thành phố Đà Nẵng bắt đối tượng sinh năm 2003 đột nhập sân bóng trộm cắp, sau khi bắt giữ phát hiện thêm đối tượng này 3 lần khác cũng đột nhập sân bóng trộm cắp điện thoại.

Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng giúp một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời
Tin tức

Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng giúp một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời

Tin tức

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời đưa một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện.

Trung Quốc sắp có viện nghiên cứu đào tạo 1.000 “nghệ nhân xiên nướng”, dân mạng tưởng đùa
Xã hội

Trung Quốc sắp có viện nghiên cứu đào tạo 1.000 “nghệ nhân xiên nướng”, dân mạng tưởng đùa

Xã hội

Một trường đại học ở Trung Quốc vừa gây xôn xao dư luận khi hợp tác thành lập Viện Nghiên cứu nướng BBQ đầu tiên của nước này, với mục tiêu đào tạo thế hệ “bậc thầy xiên nướng” chuyên nghiệp để phục vụ cho ngành công nghiệp thịt nướng hàng triệu USD.

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son; Arsenal đàm phán bán Fabio Vieira; HLV Okiyama Masahiko của ĐT U20 nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào vòng chung kết; Son Heung-min phá kỉ lục chuyển nhượng của MLS; Bạn gái Cristiano Ronaldo đăng ảnh đeo nhẫn cưới.

Thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đề án phòng chống sạt lở, lũ quét
Nhà nông

Thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đề án phòng chống sạt lở, lũ quét

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc Phê duyệt Đề án “Phòng, chống sạt lở đất, lũ quét miền Trung và miền núi phía Bắc”. Đề án dự kiến sẽ được thực hiện tại 22 tỉnh, thành phố.

Cổ phiếu bất động sản nhà Vingroup tiếp tục 'lái sóng' thị trường
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản nhà Vingroup tiếp tục 'lái sóng' thị trường

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục dẫn sóng thị trường phiên 5/8 với mức tăng 2,61%, trong đó VIC, VHM, VRE đồng loạt bứt phá. Thanh khoản toàn thị trường chạm sát mức kỷ lục gần 70.000 tỷ đồng

'Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2'
Xã hội

"Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2"

Xã hội

Việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ.

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu
Nhà nông

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu

Nhà nông

Nhiều quốc gia phát triển như Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), Úc và New Zealand đã có những bước đi quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách và quy định đối với cây trồng được phát triển bằng công nghệ sinh học hiện đại, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen.

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay
Văn hóa - Giải trí

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Tất Bình cho biết ông "tức điên" khi Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ Quốc Tuấn diễn cảnh tình cảm một cách ngượng ngùng.

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật
Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do đăng bài tự nhận là đại sứ một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong khi Bộ Công Thương khẳng định không có sự việc này.

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…
Văn hóa - Giải trí

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…

Văn hóa - Giải trí

Bên cạnh những ngôi sao đình đám toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI hay DPR IAN, SOOBIN và Hoà Minzy – những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Vpop cũng sẽ góp mặt tại sân khấu siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế ngày 23/8. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ hàng đầu trong nước cùng dàn sao khắp 5 châu sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, đẳng cấp hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

4

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt

5

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?