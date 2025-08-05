Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia xuất khẩu công nghiệp cao

Trong 3 ngày 4, 5, 6/8, Viettel tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã đến dự đại hội. Với tổng số 268 đại biểu được triệu tập, đại diện cho gần 10 nghìn đảng viên đến từ 641 tổ chức cơ sở đảng.

Là Tập đoàn kinh tế đặc thù không thành lập Hội đồng thành viên, mọi hoạt động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của Tập đoàn đều do Đảng ủy lãnh đạo.

Giai đoạn 2020 - 2025: Viettel tiên phong trong chuyển đổi số và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong khối doanh nghiệp Nhà nước, là minh chứng thuyết phục cho sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất.

Viettel duy trì tăng trưởng ổn định, bứt phá về đích với tốc độ 2 con số cuối nhiệm kỳ. Lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, doanh thu hợp nhất đạt 888,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 25% so với giai đoạn 2016 – 2020. Viettel luôn là doanh nghiệp hàng đầu đất nước, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất, có giá trị thương hiệu số 1 Việt Nam theo đánh giá của các tổ chức quốc tế uy tín.

Lĩnh vực quốc phòng an ninh đạt thành tựu vượt bậc, Viettel đã làm chủ nhiều vũ khí chiến lược theo đề án A1, hoàn thành nghiên cứu và sản xuất hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao được đưa vào trang bị phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiềm kỳ 2025 - 2030, Viettel đã trưng bày một số sản phẩm khí tài quân sự chiến lược như: tổ hợp tên lửa “Trường Sơn”, tổ hợp tên lửa phòng không S125-VT, ra-đa điều khiển hỏa lực, tổ hợp trinh sát gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái, UAV trinh sát tầm trung cất hạ cánh thẳng đứng, UAV chiến đấu cấp chiến thuật…

Nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao ra thị trường quốc tế

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tập đoàn vững mạnh toàn diện; tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại”, Đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng những mục tiêu thách thức cho giai đoạn 2025 - 2030.

Viettel sẽ tiên phong duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân cao (2 con số) đồng bộ với tinh thần quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược kinh doanh toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành quốc gia từ nhập khẩu đến xuất khẩu công nghệ cao. Mục tiêu doanh thu quốc tế trong lĩnh vực viễn thông và dịch vụ số tăng trưởng từ 35% đến 40%; mục tiêu tăng trưởng đối với sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số là từ 25% đến 30%.

Tập đoàn chủ động nghiên cứu, phát triển 9 trong số 11 công nghệ chiến lược quốc gia bao gồm AI, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường, điện toán đám mây và điện toán lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain, 5G/ 6G, robot và tự động hóa, chip bán dẫn, năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng, hàng không vũ trụ.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Viettel sẽ thực hiện vai trò là hạt nhân dẫn dắt tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; chủ động tham mưu, đề xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo: “Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tập đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiên phong đẫn dắt làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia; chủ lực nghiên cứu, sản xuất, cung cấp vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại cho Quân đội. Tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, giữ vững uy tín, thương hiệu, tạo được niềm tin của khách hàng; tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường.”