Washington Brandao lỡ duyên SLNA, Trường Tươi Đồng Nai, giờ đang ở đâu?

Washington Brando tìm cơ hội chơi bóng tại Thái Lan

Washington Brando sinh năm 1990, là cầu thủ người Brazil và thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2012. Washington Brandao từng khoác áo rất nhiều đội bóng như Araguaina, Esportivo, Koge, Vendsyssel, Passo Fundo, Persela Lamongan, Petaling Jaya City, Abahani Limited Dhaka, Kelantan.

Với giải đấu V.League, Washington Brandao có 2 giai đoạn thi đấu cho HAGL. Lần đầu tiên, chân sút này thi đấu từ năm 2021 đến năm 2023. Sau đó, Brando sang Kelantan rồi quay trở lại vào năm 2024.

Washington Brandao đang thử việc tại Thái Lan. Ảnh: Target Man

Ở mùa giải 2024/2025, Washington Brandao theo thống kê ra sân 16 trận đấu. Tiền đạo này ghi 6 bàn thắng, có những đóng góp nhất định giúp HAGL trụ hạng thành công.

Washington Brandao sở hữu chiều cao 1m85, có lối chơi giàu sức mạnh nhưng cũng không kém phần kỹ thuật. Ngoài khả năng dứt điểm đa dạng, Washington Brandao còn có thể làm tường, tham gia phòng ngự rất tốt, đặc biệt ở những tình huống HAGL phải chịu phạt góc.

Sau khi mùa giải 2024/2025 kết thúc, Washington Brando một lần nữa rời khỏi HAGL. Ban đầu, Washington Brandao được cho là có thể đầu quân cho SLNA hoặc Trường Tươi Đồng Nai. Tuy nhiên, vì một số lý do, các thương vụ chuyển nhượng này đã không trở thành hiện thực.

Washington Brandao dành tình cảm đặc biệt với người đồng đội quá cố Paollo Oliveira. Ảnh: FBNV

Theo những thông tin mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, Washington Brandao hiện đang tìm kiếm cơ hội tại Pattaya United, đội bóng thuộc Thai League 2. Đây là đội bóng vừa tầm với Brandao, đặc biệt khi anh luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trong tập luyện và cũng rất dày dạn kinh nghiệm với bóng đá ở khu vực Đông Nam Á.

Trên trang cá nhân, Washington Brandao vẫn thể hiện tình cảm đặc biệt với HAGL. Ảnh bìa của Washington Brandao trên mạng xã hội vẫn đặt màu đen trắng, đăng khoảnh khắc anh ăn mừng cùng cố đồng đội Paollo Oliveira, người đồng hương từng thi đấu tại HAGL nhưng đã không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.