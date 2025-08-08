Xem trực tiếp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại chặng 2 SEA V-League 2025 trên kênh nào?

SEA V.League 2025 hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho người hâm mộ bóng chuyền Đông Nam Á khi bốn đội mạnh gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines cùng hội tụ tranh tài.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay không chỉ ở quy mô mà còn ở việc giải đấu lần đầu tiên nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Tuy nhiên, do ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đồng thời tham dự Volleyball Nations League nên kết quả của họ tại SEA V.League sẽ không được tính điểm xếp hạng, mở ra cơ hội lớn hơn cho các đội còn lại vươn lên trên BXH quốc tế.

Năm nay, giải có hai chặng đấu liên tiếp ở hai quốc gia. Chặng đầu diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 1 đến 3/8, chặng hai tổ chức tại Ninh Bình (Việt Nam) từ ngày 8 đến 10/8. Tại mỗi chặng, bốn đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, gặp nhau trực tiếp để xác định thứ hạng chung cuộc sau hai tuần tranh tài quyết liệt.

Lịch thi đấu thi đấu tại chặng 2 SEA V-League 2025 ngày 8/8. Ảnh: On Sports.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam xuất quân với lực lượng mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng nhiều trụ cột như Thanh Thúy, Bích Tuyền, Kiều Trinh và các vận động viên tài năng khác. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội hình có thêm chiều sâu, và mang lại hy vọng về những thử nghiệm chiến thuật hiệu quả trong bối cảnh chúng ta có cơ hội tranh vô địch khi ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan ít động lực hơn vì họ không được tính điểm.

Giải đấu này là cơ hội cho các đội bóng nữ Đông Nam Á kiểm nghiệm đội hình, tăng sức cạnh tranh, đồng thời tích lũy điểm FIVB để chuẩn bị cho các sân chơi lớn hơn như giải vô địch châu Á hoặc vòng loại Olympic.

Phát biểu trước truyền thông sau khi chặng 1 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V.League 2025 tổ chức ở Thái Lan kết thúc, HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ cực kỳ tâm huyết.

Thi đấu tại chặng 2 SEA V-League 2025. Ảnh: Dân Việt.

Theo đó, chiến lược gia 49 tuổi khẳng định ông và các học trò sẽ thắng ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trên sân nhà tại chặng 2 SEA V.League 2025 sẽ diễn ra ở Ninh Bình từ ngày 8-10/8 tới.

Trước đó ở cuối set 5 ở lượt trận quyết định của chặng 1 khi đang bị Đ bóng chuyện Thái Lan dẫn trước 10-14, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chỉ đạo các học trò phải nhìn nhận điểm yếu ở trận đấu này và nhất định “5 ngày nữa sẽ phục thù”. Câu nói đanh thép này của ông tạo nên “cơn sốt” trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước.

Người hâm mộ háo hức chờ đợi vị HLV này thực hiện được điều mình nói để giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái Lan cũng như vô địch tại SEA V.League.

Xem trực tiếp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại chặng 2 SEA V-League 2025 trên kênh nào?

Các trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.League 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab: On Sports News, ứng dụng ON, ON Plus và trên trang Facebook Bóng Chuyền Việt Nam.