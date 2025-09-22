Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Nhận định Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định

Ninh Bình FC đang có sự khởi đầu như mơ ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam mùa giải 2025/2026. Sau 3 vòng đầu tại V.League, đội bóng đất Cố đô toàn thắng, ghi tới 10 bàn và thủng lưới đúng 2 lần, tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng trước khi vòng 4 diễn ra.

Không chỉ thể hiện phong độ ấn tượng ở sân chơi V.League, đội bóng của HLV Gerard Albadalejo còn tiếp tục có màn khởi đầu suôn sẻ tại Cúp QG 2025/26. Ở trận ra quân tại vòng loại cúp QG trước Phú Thọ, Ninh Bình FC đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2, qua đó tiếp tục duy trì mạch trận bất bại rất ấn tượng kể từ mùa giải năm ngoái.

Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định.

Dù là tân binh nhưng Ninh Bình cho thấy đội bóng ngày có thể đua vô địch sòng phẳng tại V.League. Đội bóng cố đô Hoa Lư chơi thứ bóng đá tấn công, kiểm soát bóng. Nhờ sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở tuyến giữa và trên hàng công, Ninh Bình FC cho thấy sự hiệu quả cả ở trong tấn công lẫn phòng ngự.

Ở vòng 4 V.League 2025/2026, đoàn quân HLV Gerard Albadalejo gặp thử thách thực sự khi đối thủ là ĐKVĐ Thép xanh Nam Định. So với Ninh Bình FC, đội chủ sân Thiên Trường thậm chí còn có lực lượng mạnh hơn, chưa kể kinh nghiệm chinh chiến, bản lĩnh của đội 2 lần liên tiếp đăng quang V.League.

Chính vì thế, Thép xanh Nam Định chính là bài test quan trọng để kiểm chứng lại sức mạnh của Ninh Bình FC. Do khởi đầu không thực sự suôn sẻ, Thép xanh Nam Định hiện mới chỉ có 7 điểm sau 4 trận đấu. Tuy nhiên, không ai nghi ngờ sức mạnh của đội bóng thành Nam. Họ vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch năm nay. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vừa đánh bại Ratchaburiở AFC Champions League Two. Đây là động lực để Thép xanh Nam Định lấy lại mạch chiến thắng, tập trung cho cuộc đua ở V.League.

Đội hình dự kiến Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định

Ninh Bình FC: Văn Lâm, Ngọc Hà, Patrick, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Ngọc Quang, Đức Chiến, Hoàng Đức, Bảo Toàn, Daniel, Gustavo.

Thép xanh Nam Định: Nguyên Mạnh; Thanh Hào, Văn Tới, Caio, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Vũ, Brender, Ti Phông, Romulo, Hoàng Anh.

Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn