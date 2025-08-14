Xét xử kín vụ bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ em ngày 15/8

Bị can chính trong vụ án là Giáp Thị Sông Hương, 51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng. Các đồng phạm là bảo mẫu gồm Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền và Trang Mỹ Nhanh. Cả bốn người bị truy tố về tội "Hành hạ người khác".

Giáp Thị Sông Hương, 51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên, sẽ là chủ tọa phiên tòa.

Trước đó, Công an TP.HCM đã tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc bảo mẫu hành hạ các cháu bé tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12 cũ). Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ sơ sinh.

Theo kết quả điều tra, các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã nhiều lần đánh đập, ngược đãi các cháu bé. Bà Hương và bà Nhanh cũng có hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh 30 cháu bé.

Mái ấm Hoa Hồng do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ, được cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang nuôi dưỡng 86 trẻ, vượt quá số lượng được cấp phép là 47 trẻ.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM (cũ) đã khẩn cấp phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời toàn bộ trẻ em về các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở, đảm bảo các cháu được chăm sóc và nuôi dưỡng an toàn.